2020-06-09T16:09:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские эпидемиологи: будьте бдительны, покупая рыбу в жару - от испорченной можно умереть

Несколько белорусов в этом году уже отравились грибами, но не свежими, а прошлогодними маринованными
Раиса ЮДИНА
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Свежий улов готовим сразу и не храним!Свежий улов готовим сразу и не храним!Фото: Раиса ЮДИНА
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Более 80% кишечных инфекций, с которыми белорусы обращались в этом году к врачам, были вызваны неправильным хранением или приготовлением продуктов. Большинство остальных случаев - контактно-бытовое заражение, то есть через грязные руки. Об этом рассказали специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Случаев отравления средствами, которые сейчас в большом количестве используются для дезинфекции рук, не было. И первые весенние грибы - строчки и сморчки - белорусы собирали и ели без фатальных последствий. Опаснее для некоторых оказались грибочки прошлогодние.

- Были зарегистрированы единичные случаи отравления грибами, которые были заготовлены еще прошлой осенью, - рассказала Ирина Далакишвили, заведующая отделом гигиены питания РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного питания. - Речь идет о неправильной заготовке грибов. Возможно, в этой партии был гриб условно-съедобный.

Специалисты обратили внимание на то, что с наступлением жары надо быть очень бдительными при покупке продуктов и их хранении. В частности, рыбы. Как известно, будучи испорченной, она способна, в отличие от других продуктов, не только вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, но и летальный исход. Особо бдительными надо быть на рынках.

- Не везде на рынках есть условия для кратковременного хранения рыбы в условиях глубокой заморозки, - обратила внимание Ирина Далакишвили. - Поэтому обращайте внимание, в каком виде продается рыба. Если изначально она в чуть растаявшем состоянии, нет никакой гарантии, что недобросовестный продавец повторно не замораживал ее несколько раз, пытаясь продать.

А Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси, посоветовал при покупке речной и озерной рыбы обращать внимание на ее глаза: если они мутные, то рыба далеко не свежая. А еще рассказал, как правильно размораживать рыбу:

- Ни в коем случае не надо это делать под водой - ни холодной, ни горячей. Вы все полезное убьете в ней. Положите ее на вафельное полотенце, прикройте таким же полотенцем или пленкой и поставьте оттаивать в нулевую зону в холодильник.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Надо ли защищать желудок во время эпидемии коронавируса?

Коронавирусная инфекция, которая пока никуда от нас не делась, бьет по разным органам и системам, в том числе по желудочно-кишечному тракту. В связи с этим кто-то рекомендует принимать с профилактической целью пробиотики - вещества, которые способствуют росту полезной микрофлоры в ЖКТ. Есть ли в этом смысл? Алла Дашкевич, заведующая отделом эпидемиологии РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного питания, советует не делать этого без рекомендаций врача и руководствоваться принципом рационального питания: полезные продукты, умеренное потребление соли, сахара и т. д.

- С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции каких-то особых рекомендаций в плане пищевых предпочтений нет, - подчеркнула Алла Дашкевич. - Важно соблюдать личную гигиену, дистанцирование и другие рекомендованные меры профилактики.

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