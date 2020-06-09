В Минске появится проект «Кино и авто»: обещают вкусную еду и кино на безопасном расстоянии

Буквально через неделю, 18 июня, в Минске пройдет необычное событие: на один вечер парковочная зона у автоцентра «Атлант-М Боровая» (здесь представлены бренды Mazda, Ford и Geely) превратится в настоящую летнюю ярмарку: с фудтраками, показом кино на большом экране и даже возможностью слушать фильм в специальных наушниках не только в машине\на мотоцикле, но и на улице. Если погода позволит, можно расстелить на капоте плед и наблюдать еще и за звездным небом (обязательно соблюдая безопасное расстояние).

Кстати, новый автоцентр Geely открылся совсем недавно, весной. Уже тогда новый дилер обещал сделать площадку не только местом покупки и обслуживания авто, но и создавать события для клиентов и горожан. Первым таким проектом стал маленький планетарий на пять мест (салон авто), как раз в то время люди старались все больше избегать общественных мест. Аттракцион оказался настоящей отдушиной для сотен тех, кто опасался скоплений людей, но все еще не готов был к полной самоизоляции. После команда сконцентрировались и на поддержке своих клиентов.

– Наступило лето и мы решили встретить его на позитивной ноте и, самое главное, – вместе, – объясняет идею управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. – Мы думаем, что все заслужили небольшой отдых, бескорыстный и спонтанный. Формат любого pop-up-события – это то, что проект создается и исчезает в считанные часы. Самой формой мы решили подчеркнуть тематику: минуты радости быстротечны, но тем ярче они в памяти. Мы же, как организаторы, обещаем как раз-таки не расслабляться и соблюдать все меры предосторожности: машины будут припаркованы на безопасном расстоянии, площадка будет оснащена антисептиками, наша команда будет встречать людей с улыбками, но в масках.

Тематика проекта «Кино и авто» – поиски маленьких радостей: атмосфера летнего вечера, вкусная еда и, конечно же, доброе кино на большом экране. Благодаря мобильному кинотеатру видеосервиса VOKA мы посмотрим фильм «1+1» о дружбе и поддержке двух разных, казалось бы, людей. Фильм напоминает, что все – в наших руках и вылечить душу может только поддержка друг друга и умение жить здесь и сейчас. Кстати, так как событие состоится накануне Дня медика, организаторы запланировали несколько приятных сюрпризов для семей медработников (для этого просто нужно заполнить специальное поле в форме регистрации на мероприятие).

Одной из «фишек» «Кино и авто» станет фотозона на фоне новинки – кросс-купе Geely FY11. Таких эксклюзивных авто в Беларуси пока всего два, продаваться в стране машина будет не ранее осени. Но в течение вечера можно будет посидеть за рулем новинки, сфотографироваться и даже выиграть тест-драйв на ней.

Вход на событие бесплатный, но при обязательной предварительной регистрации. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено вместимостью парковки. Забронировать парковочное место в кинотеатре под открытым небом можно до 16 июня включительно по ссылке. До 17 июня включительно вам придет подтверждение регистрации со всеми деталями.

Что: проект «Кино и авто»

Где: р-н д. Боровая,2, парковка автоцентра «Атлант-М Боровая»

Когда: 18 июня, 21.00 – старт мероприятия

Цена: бесплатно, но по обязательному подтверждению регистрации.