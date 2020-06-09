«Не ожидала 1-го места!» В конкурсе на бренд и логотип Минска победила студентка, и вот что она создала

В Минске подвели итоги конкурса на создание бренда города, который поможет сделать белорусскую столицу «более узнаваемой для иностранных туристов». Большинство участников конкурса - студенты и школьники, которых попросили поучаствовать в создании бренда столицы в школах и университетах. Всего на конкурс пришло 56 заявок.

- Наиболее часто в качестве образов, ассоциирующихся с городом, были использованы Ворота в город, библиотека, национальный орнамент. Также часто участники использовали стилизованную букву М, - рассказал директор информационно-туристского центра «Минск» Алексей Русакевич.

Организаторы конкурса пока не озвучили конкретное время воплощения в жизнь бренда города. Предполагается, что это произойдет в конце 2020 года. Мы связались с минчанкой Яной Стригельской, которой жюри отдало 1-е место. Девушка - студентка 2-го курса БГУИР, учится на педагога-программиста и в будущем хочет стать иллюстратором.

- Результаты конкурса должны были быть еще 5-го числа, но я узнала их только что. И я совсем не ожидала, что займу 1-е место! - говорит Яна. - Правда, ожидала, что работ будет больше, у нас из группы человек 10 участвовали. Я изобразила на логотипе форму библиотеки, в ней букву М, а изнутри - контуры монумента на площади Победы и одну из башен Ворот Минска. У нас была цель показать туристический Минск, я изучила логотипы других городов и поняла, что именно эти три здания можно отнести к самым популярным. Мне понравился логотип Мельбурна, где тоже есть буква М, сделанная из четырехугольников, я решила ее обыграть и вписать в картинку.

Логотип Минска, занявший в конкурсе 1-е место. Автор: Яна Стригельская.

Правда, победа в конкурсе совсем не означает, что именно этот логотип станет логотипом Минска. Он может быть совершенно другим, уточнили организаторы творческого конкурса.

- Мы собирали самые достойные творческие идеи. Это не значит, что нам дали логотип, а мы дальше начинаем с ним работать, - рассказал «Комсомолке» Алексей Русакевич. - Конкурс состоял не только из логотипа и слогана, но еще и из двух эссе-обоснований этих логотипов и слоганов. По всем пяти пунктам победила Яна Стригельская. По одному конкурсу определить стиль города сложно.

Напомним, в 2012 году власти города уже пытались разработать бренд столицы в преддверии чемпионата мира по хоккею. Тогда это был не открытый конкурс, а тендер, объявленный Мингорисполкомом. Выиграла его британская компания INSTID, но разработанный ими логотип Минска людям не понравился. Оказалось, что слоган Think Minsk взят из слогана Лондона, а фон в виде голубой платы можно и сегодня купить в интернете. Победителю заплатили за создание бренда 30 тысяч долларов, на том все и затихло: Мингорисполком сказал, что еще вернется к вопросу. Не соврал - спустя 8 лет власти таки вернулись к идее создания бренда.