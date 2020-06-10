«Когда начали стрелять, мать прикрыла меня собой»

«Родилась я в деревне Низы Слонимского района. Когда началась война, мне было 14 лет. В 1942 году в наших лесах уже были партизанские отряды. Отец и брат были в партизанском отряде «Ленинский» Щучинского соединения. Отец иногда ночью приходил домой, несмотря на то, что это было опасно, ведь в деревне были немцы - тут находился их штаб.

Мы, ребята, собирали оружие. Собрали 6 автоматов, 2 канистры масла для них, патроны. Все это было передано в партизанский отряд.

В 1942 году немцы казнили моего отца. Было это так. Он ночью пришел домой, а немцы в это время устроили облаву. За нашим домом следили. Всех вывели на улицу, отца заставили копать яму, поставили нас около нее. Но когда начали стрелять, мать прикрыла меня собою. Ночью я, вся в крови, выбралась из ямы и побежала в лес.

Я примерно знала, где партизанский отряд. Но долго блуждала, пока не услышала: «Стой! Кто идет?» Я, перепуганная, ответила: «Я. Антонович Женя» (это моя девичья фамилия). Так в 14-летнем возрасте я стала связной партизанского отряда имени Дзержинского.

Делала все, что приказывали: помогала на кухне, смотрела за ранеными. Командиром отряда в нас был Александров. Помню его хорошо: высокий, красивый брюнет с пышной шевелюрой. Фашисты много денег обещали за его голову.

Ходила в Слоним за медикаментами. Там, в госпитале, работала медицинской сестрой Тимофеева Анна. Она передавала мне все, что надо было для раненых.

Вместе со старшими ходила я в разведку, на задания. Самое тяжелое испытание, которое мне пришлось пережить, - очередная фашистская блокада. Немцы так тесно окружили Липичанскую пущу, что нашим разведчикам пройти было невозможно. Поэтому мне поручили пробраться в родную деревню и узнать, есть ли там немцы. Ночью связной переправил меня на лодке через реку Щару, и уже утром я подошла к деревне. Постучала в дом знакомой, но она меня не пустила, сказала, что в деревне немцы. И правда: через несколько минут я увидела, как они по улице идут. Спряталась за сарай, через огороды добралась к дому, где жила родственница. Постучала в дверь. В ответ услышала, чтобы быстрее убегала, так как если немцы поймают меня, то всех расстреляют. Не знала я тогда, что, отказав, она тем самым спасла меня от смерти. Ведь в тот день в живых осталась только одна девочка. Она и помогла мне добраться до хутора, где находился партизанский связной.

Потом снова были боевые походы и задания. В начале лета 1944 года вместе с партизанской бригадой прорывалась из вражеской блокады. А потом была радостная встреча с частями наступающей Красной Армии. Многие партизаны после освобождения пошли на фронт. Я также просилась, писала заявление. Но меня не взяли. Сказали: «Хватит, навоевалась ты. Иди, учись»…

Награждена Орденом Отечественной войны, медалью «Партизану Отечественной войны II степени», другими медалями и юбилейными наградами».

Полина ЧЕРГЕЙКО, Вероника СУБОТКОВСКАЯ, учащиеся 7 класса гимназии №1 г. п. Зельва.

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