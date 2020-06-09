Бальной системы наказания для водителей в Беларуси не будет. Угадайте, кто был против

Об обновленном законе «О дорожном движении» говорят уже несколько лет. Вот основные планируемые изменения: сдавать экзамен можно будет на машине с автоматом, на квадроциклы и снегоходы нужны будут права отдельной категории, «Советские» и «старые белорусские» бессрочные права запретят, и будут выдавать международные водительские удостоверения. Но самое главное изменение - планируемое введение так называемой бальной системы. Она будет работать в дополнение к имеющимся штрафам. За разные нарушения будет начисляться разное количество баллов. Для того, чтобы обновленный закон начал работать, нужно поменять и КоАП. Его проект вынесли на общественное обсуждение, предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 27 мая.

Вот что планировали ввести:

Лишать прав предлагают за 10 и больше штрафных баллов, накопленных в течение года. Забрать водительское удостоверение могут максимум на полгода.

1 балл можно получить за нарушение, которое попадает в категорию административного проступка. Это, к примеру, езда без техосмотра, непристегнутый ремень, стоянка в неположенном месте и другие нарушения, за которые водителя могут оштрафовать не больше чем на 10 базовых, или 270 рублей.

2 балла можно заработать за значительное административное правонарушение - за них предусмотрен штраф больше 10 базовых. Например, превышение скорости больше чем на 40 км/ч.

3 балла - за грубое административное нарушение - то, за которое наступает уголовная ответственность, человека могут арестовать, привлечь к общественным работам. Столько баллов можно заработать за вождение в нетрезвом виде.

Одними баллами наказание, конечно, не ограничится: штрафы и лишение прав остаются в силе.

Накопленные водителем баллы предлагают списывать через год после начисления.

Также подняли штрафы за скорость и пьяную езду.

Сейчас выяснилось: бальной системы в новом КоАПе не будет - об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала замглавы администрации президента Ольга Чуприс:

- Президенту докладывался вариант без балльной системы, в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за ПДД, за некоторыми исключениями. Например, ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала чиновник. По ее словам, нововведение не прошло общественное обсуждение: большинство водителей высказались против.

За были 30%, поэтому в будущем при доработке система может получить закрепление в последующих кодексах.

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