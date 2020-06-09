2020-06-11T16:05:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«На первый рейс в Албанию столько желающих, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный»

Узнали, по каким правилам белорусских туристов допустят на первый чартерный рейс. И какие нововведения ждут нас на доступных во время пандемии коронавируса курортах
Эвика ОТТО
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Первый самолет с белорусскими туристами вылетит в Тирану 12 июня. И, как оказалось, первый чартер не смог вместить всех желающих белорусов!Первый самолет с белорусскими туристами вылетит в Тирану 12 июня. И, как оказалось, первый чартер не смог вместить всех желающих белорусов!Фото: Эвика ОТТО
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Первый самолет с белорусскими туристами вылетит в Тирану 12 июня. И, как оказалось, первый чартер не смог вместить всех желающих белорусов!

- Путевки на первый вылет в Албанию оказались настолько популярны у туристов, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный. Есть туристы, которые искренне расстраиваются, когда узнают, что их рейс сняли, но охотно переносят свой отдых на другие сроки. В основном туристы - это пары без детей, но есть и семьи, которые ждали возможности отдохнуть в этом сезоне. Нас такой интерес радует, - рассказывает менеджер турагентства ООО «АвантисТрэвел» Марта.

В самолет без маски не пустят

Страны потихоньку открываются для Беларуси, и первая - Албания. Но нужно понимать, что в этом году на отдыхе придется соблюдать все правила безопасности в условиях пандемии COVID-19. «Белавиа» установила правила посадки на рейс: первое - все туристы должны быть в масках. Причем в масках нужно находиться не только в аэропорту, но и в самолете. Туристы должны обязательно соблюдать дистанцию, а регистрацию на рейс нужно выполнить в мобильном приложении. Перед посадкой всем измеряют температуру. В самолете стюарды будут находиться в масках и перчатках, а пассажирам раздадут дезинфицирующие салфетки. «Белавиа» также просит не входить в здание аэропорта встречающих и провожающих родственников и друзей.

Снять маску на борту самолета можно будет только во время еды. Фото: Эвика ОТТО

Снять маску на борту самолета можно будет только во время еды.Фото: Эвика ОТТО

- В Албании принят протокол мер ANTI COVID-19, а также новые правила приема туристов. При прохождении паспортного контроля у туристов измеряют температуру. Автобусы, которые забирают туристов, будут дезинфицировать после каждого трансфера. Проверять температуру планируют также при входе в отель, а весь обслуживающий персонал обязали быть в масках и перчатках. Повсюду туристы смогут найти дезинфицирующие средства. Также отелям, которые работаю по типу питания «шведский стол», рекомендуется перейти на систему А`la Carte - обслуживание в ресторане по меню. Столики в ресторане будут располагаться на расстоянии одного метра друг от друга, рассадка за столом - не более 4 человек. На пляже зонты расположат на расстоянии от 3,5 метра друг от друга. Шезлонги возле бассейна будут расставлены парами на расстоянии 2 метров. Все предметы общего пользования будут дезинфицироваться несколько раз в день, - рассказывает менеджер Марта.

Как оказалось, стоимость путевок в этом сезоне в Албанию ниже, чем в прошлом. К тому же на лето 2020 года Албания отменила визы для белорусов. А вот для россиян визы пока нужны.

ЦЕНА ВОПРОСА

С вылетом из Минска 16 июня на 7 ночей в Албанию на двоих взрослых отель 4 звезды, только с завтраками - от $828, завтраки и ужины - от $930, полный пансион - от $1007.

В Черногории закрыты ночные клубы, но работают бары

Изначально в Черногорию первые белорусские туристы должны были полететь из Минска уже 16 июня. Но вечером 9 июня стало известно, что власти Черногории продлили запрет на въезд белорусов до 1 июля 2020 года. Основная причина отказа - высокая заболеваемость коронавирусом в Беларуси.

В Черногории ввели свои правила приема туристов.

- Первое - во всех закрытых помещениях нужно обязательно носить маски. К слову, ночные клубы закрыты везде: в Черногории пока разрешено собираться группами не более 50 человек. Но можно посещать бары и рестораны с соблюдением социальной дистанции в 2 метра. А вот шведский стол и вовсе запретили. Хотя и до коронавируса он не был популярен в Черногории. Также посетителям нельзя стоять у барной стойки. В торговых центрах на каждого посетителя предусмотрено 10 квадратных метров - то есть также ограничат количество туристов, которые одновременно находятся в здании. Конечно, как и везде, будет проводиться дезинфекция мест общественного пользования.

ЦЕНА ВОПРОСА

Путевка на двоих на 7 ночей в Черногорию на бюджетные виллы, апартаменты 3 звезды без питания обойдется в $935, более изысканные апартаменты и виллы без питания - от $1000. Кстати, цена на отдых в Черногории сейчас на уровне раннего бронирования.

В каждой стране свои правила поведения в связи с пандемией коронавируса. Фото: Эвика ОТТО

В каждой стране свои правила поведения в связи с пандемией коронавируса.Фото: Эвика ОТТО

На курортах в Турции шведский стол не отменили

Чартерные рейсы в Турцию стартуют с июля: с 1 июля открывается полетная программа из Минска в Анталию, с 2-го - в Бодрум, с 3-го - в Кушадасы. Туроператор Tez Tour начинает свою чартерную программу с 4 июля: улететь на отдых можно из Минска, Бреста, Витебска и Гродно. Самолеты будут летать в Анталию и Кушадасы.

- По прилете туристы обязательно должны быть в масках. У всех пассажиров также измерят температуру. Пассажирам с повышенной температурой сделают экспресс-тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, туриста отправят на лечение. Страховка, включенная в пакетные туры «АэроБелСервис», покрывает лечение COVID-19. А семью, друзей - всех тех, с кем летел турист с температурой, в отеле заселят в карантинную зону. Если результат теста отрицательный, туриста заселяют в карантинную зону на сутки, измеряют температуру. При нормальных показателях переселяют в чистую зону.

- Что такое карантинная зона?

- Это часть отеля, которую гости временно не смогут покидать и пользоваться общественными зонами. Питание будет доставляться прямо в номер, - объясняет менеджер турагентства.

Турция приняла все меры по обеспечению безопасности отдыхающих - в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах. Так, на пляже между шезлонгами, в лобби отеля, на шведском столе, в ресторанах и аэропорту будет соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

К слову, еду на шведском столе отдыхающим будут накладывать официанты. В некоторых отелях и вовсе отменили шведский стол: пищу будут разносить официанты. На входах в турецких отелях уже установлены автоматизированные тепловые камеры - для измерения температуры как постояльцев, так и сотрудников отелей. Ввели также дезинфекцию багажа для прибывающих туристов, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

ЦЕНА ВОПРОСА

Анталийское побережье Турции - самое бюджетное: путевка с вылетом из Минска на 7 ночей в отели 4 звезды «все включено» обойдется от $865, в отели 5 звезд - от $1047. Цены на отдых на курортах Кушадасы и Бодрум дороже на $200 - 300.

Теперь шезлонги расставят на расстоянии от 2 до 3,5 метров друг от друга. Фото: Эвика ОТТО

Теперь шезлонги расставят на расстоянии от 2 до 3,5 метров друг от друга.Фото: Эвика ОТТО

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