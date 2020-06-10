Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 июня 2020 года: больше 50 тысяч зараженных в стране, надежда на жару, ухудшение ситуации в мире и подорожавший отдых

В мире на 10 июня заражено коронавирусом 7,235 млн человек. На первом месте по-прежнему США (2,028 млн человек), на втором – Бразилия (711 796). На третьем месте - Россия (485 253). Всего в мире от COVID-19 умерло 409 503 человека.

В Беларуси количество зараженных перешагнуло отметку в 50 тысяч. С положительным тестом зарегистрированы 50 265 человек. Прирост за сутки составил +812 человека. Выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

За время распространения инфекции в стране умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на шесть человек больше, чем вчера. Проведено 644 160 тестов.

Может ли летняя жара убить коронавирус?

С наступлением летней жары у многих появилась надежда, что высокая температура поможет победить COVID-19. Что если коронавирус, как и грипп, - это сезонное заболевание, и количество заболевших летом резко уменьшится?

Однако заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала в эфире телеканала "Беларусь-1":

- Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому, опять же, все зависит от того, насколько мы сами - каждый человек - будем соблюдать те действия, которые были рекомендованы ранее.

Это значит, что маски по-прежнему нужно носить в общественных местах, а также не забывать о правилах социального дистанцирования.

Глава ВОЗ: «Ситуация с коронавирусом в мире не улучшается»

Несмотря на хорошие новости по снятию карантина во многих странах, расслабляться еще рано. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире:

- В целом в мире ситуация с распространением коронавируса ухудшается. Некоторые улучшения видны только в Европе, - с сожалением резюмировал глава ВОЗ.

И если в конце мая ежедневный прирост инфицированных коронавирусом составлял +100 тысяч, то в воскресенье, 7 июня, это число возросло уже до 136 тысяч заболевших за сутки. Большинство новых случаев инфицирования диагностируются в десяти государствах Америки и Южной Азии, но в ВОЗ отмечают рост заболеваемости также и в Восточной Европе, Центральной Азии.

- Мы призываем к активному наблюдению в противовес самоуспокоению. Особенно во время массовых мероприятий различного толка, начавших возобновляться во многих государствах, - предупредил гендиректор организации.

Замглавврача 10-ой больницы Минска: "Стало поступать меньше пациентов с подтвержденным COVID-19"

Медики рассказали о том, что в 10-ю больницу Минска стало поступать меньше пациентов с подтвержденным коронавирусом:

- Если судить по нашей клинике, то можно заметить, что ситуация с заболеваемостью СOVID-19 несколько улучшилась. Таких пациентов на сегодняшний день стало поступать меньше. Касаемо инфицированных коронавирусом, поступивших в нашу больницу, то на данный момент нет принципиальных изменений в подходах к лечению. Но надо подчеркнуть, что к каждому пациенту - индивидуальный подход, - рассказали в больнице.

При этом нельзя сказать, что у врачей убавилось работы. Например, аппарат компьютерной томографии (КТ), на котором выполняется сейчас диагностика пневмоний, в столичной клинике работает круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю.

- В среднем выполняется от 65 до 80 исследований ежедневно. КТ делают при средней и тяжелой формах болезни, а порой и при легкой - это, чаще всего, зависит от сопутствующей клинической симптоматики, - уточнил доктор Попов.

«На первый рейс в Албанию столько желающих, что заменили самолет на более вместительный»

Первый самолет с белорусскими туристами вылетит в Тирану 12 июня. И, как оказалось, первый чартер не смог вместить всех желающих белорусов! Путевки на первый вылет в Албанию оказались настолько популярны, что «Белавиа» заменила самолет на более вместительный.

Страны потихоньку открываются для Беларуси, и первая - Албания. Но нужно понимать, что в этом году на отдыхе придется соблюдать все правила безопасности в условиях пандемии COVID-19.

Изначально в Черногорию первые белорусские туристы должны были полететь из Минска уже 16 июня. Но вечером 9 июня стало известно, что власти Черногории продлили запрет на въезд белорусов до 1 июля 2020 года. Основная причина отказа - высокая заболеваемость коронавирусом в Беларуси.

Мы унали, по каким правилам белорусских туристов допустят на первый чартерный рейс. И какие нововведения ждут нас на доступных во время пандемии коронавируса курортах, более подробно обо всем читайте по этой ссылке

Из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Коронавирус сильно повлиял на российский туризм. Оборот в этой отрасли упал от 95% до 100%. Потери доходов, по подсчетам Ростуризма, составили 1,5 трлн. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал:

- Сейчас меньше работает гостиниц и санаториев. Этот год отметился коротким турсезоном. Возможно, из-за этого собственники и менеджмент этих объектов повысят цены. Глядя на то, как объекты бронируются на оставшиеся летние месяцы, мы видим, что цены могут подскочить больше чем на 20 - 30%.

По его прогнозам, рынок въездного туризма в Россию в 2020 году, скорее всего, будет нулевым.

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