2020-06-10T17:36:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это небольшой водоем, но около плит глубоко»: 10-летняя девочка утонула, спасая подругу

Дети никому не сказали, куда пошли гулять
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: Ольга КрыльцоваФото: Ольга Крыльцова
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- Это небольшой водоем, но около плит глубоко, - говорят в школе, где училась погибшая.

Трагедия произошла 9 июня днем в Сморгонском районе. Две девочки 10 и 13 лет, не предупредив взрослых, пошли к водоему, который находится недалеко от города. 13-летняя девочка, не умевшая плавать, зашла в воду по бетонным плитам, где поскользнулась и упала.

- На помощь поспешила 10-летняя девочка, которая умела плавать и уже находилась в воде, однако сама утонула, пытаясь спасти подругу, - сообщает Следственный комитет.

13-летняя выплыла из водоема. А тело ее подруги извлекли из водоема спасатели. Сейчас СК проводит проверку по факту гибели ребенка.

Как узнала «Комсомолка», погибшая девочка жила в Сморгони, училась в местной школе, окончила четвертый класс. В день трагедии она была под присмотром бабушки.

- Нам позвонили и сообщили о случившемся. Мы все шокированы, - рассказали нам в школе. - Девочка активная, хороший ребенок. В семье было трое детей. Родители работают на предприятиях в Сморгони. В тот день они были на работе, девочка же находилась под присмотром бабушки. Ничего не сказав ей, она ушла с подругой - говорят, что это ее двоюродная сестра.

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