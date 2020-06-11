Минздрав Беларуси заявил, что выезжающим сделают тест на коронавирус. Мы проверили, где и на каких условиях

Минздрав Беларуси 11 июня заявил о том, что во всех областных городах - в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - выезжающие за границу могут платно сдать тест на COVID-19.

«КП» решила узнать что по чем, и расспросить об условиях тестирования. Звонили мы в тот же день.

- Первый раз от вас слышим. Этот вопрос прорабатывается, но пока нет технической возможности проводить платное тестирование, - ответили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Позже специалисты центра добавили:

- Да, нам поставили такую задачу, вот сейчас ломаем голову, как это сделать. Возможно, завтра (12 июня - Авт.) все резко измениться и начнем тестировать. Но лучше позвоните на следующей неделе.

В Брестском областном ЦГЭ тоже ответили, что тестирование пока не делают: посоветовали следить за информацией на сайте или звонить в понедельник. То же ответили в Гродно, добавив, что даже тесты пока не закупили. Удивились вопросу о том, можно ли сдать платно тест, и в Витебске.

А вот в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья тесты проводят:

- Надо предварительно записаться, прийти с паспортом и принести копию билета за границу. Это обязательное условие - доказать выезд на пределы страны.

За анализ придется заплатить около 40 рублей.

"Забор материала для проведения исследований на инфекцию COVID-19 проводится натощак, либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи, желательно не чистить зубы, за два часа до сдачи материала на исследование необходимо воздержаться от курения. Выдача результатов осуществляется при предъявлении паспорта и документа об оплате на следующий день после забора материала", - говорится на сайте ЦГЭ.

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