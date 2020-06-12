«Мне каждый день что-то предъявляют»: Сергей Тихановский выступил в суде в Гомеле

Популярный видеоблогер Сергей Тихановский снова появился на экране. Но - только на одном: на мониторе Гомельского областного суда. Здесь 12 июня рассматривали жалобу блогера на решение районного суда, который наказал его арестом. Тихановский доказывал, что его встречи с подписчиками в разных городах были в виде интервью, а не митингов: никто не выступал, не держал плакатов, не выкрикивал лозунгов, однако суд все равно признали такие встречи «завуалированным несанкционированным массовым мероприятием».

Блогер обжаловал решение суда дистанционно - сейчас он находится в Минске на «Володарке» - в СИЗО №1 после задержания в Гродно. Там, во время сбора подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, который участники пикета назвали провокацией со стороны милиции, однако Следственный комитет возбудил уголовное дело, арестовал блогера и еще нескольких человек. Сейчас идет расследование.

На процесс пришла мать блогера и соратникиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановского не показали присутствующим в зале - экран развернули к ним «спиной», так что трансляция была видна лишь судье и адвокату. К экрану не пустили даже пожилую мать Сергея, которая сидела в зале. По словам защитника, блогер был за решеткой, в своей фирменной майке «Страна для жизни» и выглядел бодро, правда, заметно похудевшим.

- Мне фабрикуют дела, - успел сказал Тихановский. - Каждый день что-то предъявляют, перепредъявляют. Еще якобы я Ермошиной угрожал (главе Центризбиркома - ред.) - такого не было!

Несмотря на все доводы, судья оставил в силе прошлое решение суда о 15-суточном аресте блогера.