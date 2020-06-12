«Опасаемся, что больным напишут диагноз ОРВИ». В доме-интернате в Речицком районе - коронавирус

В Речицком районе, в Макановичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов - коронавирус. Здесь живут больше 300 человек, персонал работает вахтами по 14 суток.

- В интернате вспышка коронавируса, есть подтвержденные случаи и у персонала. А нам не хотят доплачивать за работу с пациентами с COVID-19. Наши обеспечиваемые ослаблены, может быть большая смертность. А главврач говорит: мы все равно все переболеем, - позвонила в «КП» медсестра интерната, которая, правда, с 12 июня там уже не работает - уволились.

Она рассказала, что потоки больных и здоровых разделили:

- Изолирован весь этаж, люди там как селедки!

Директор Михаил Астапенко подтвердил, что «заболеваемость есть», однако, по его словам, не так все плохо, как рассказывают работники:

- Брали больше ста проб, коронавирус подтвердился у 33 проживающих. Из них сейчас в больнице - 9 человек. Работников тестируем перед вахтой, допускаем только с отрицательным результатом. Всего у персонала было четыре подтвержденных случая. Их на работу не допускали.

В доме-интернате в Речицком районе - коронавирус. Фото: ktzsz-gomel.gov.by

Насчет доплат директор объяснил:

- По указу, тем, кто обслуживал людей, заболевших коронавирусом, положены доплаты: врачам - 1500 рублей, медсестрам - 1300, санитаркам - 900 рублей. В мае у нас вообще заболевших не было, первые случае появились в июне. Поэтому в июле доплаты получат именно те работники, которые оказывали услуги проживающим с ковидом, а не вся вахта. За работу в вахтовом режиме предусмотрены другие суммы: врачи - 500 рублей, медсестры - 400 рублей, санитарки, повара и другие работники - 250 рублей. Эти доплаты в июне уже получили - за май, когда еще не было подтвержденных диагнозов COVID-19.

- Да, в мае официально случаев ковида не было - потому что не брали тесты ни у нас, ни у обеспечиваемых. Все запустили, а сейчас - вспышка, - считает другая, нынешняя работница интерната. - Сейчас еще несколько обеспечиваемых в чистой зоне заболели, но их не переводят на изолированный этаж. Опасаемся, что им сделают диагноз ОРВИ, чтобы не портить статистику и чтобы не выплачивать нам деньги.

«КП» будет следить за ситуацией в интернате.