2020-06-14T03:32:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 июня 2020 года: рекорд по выписанным пациентам, больше 300 умерших и особенности коронавируса летом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 14 июня 2020 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Коронавирус не исчез, и руки обрабатывать по-прежнему надоКоронавирус не исчез, и руки обрабатывать по-прежнему надоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С приходом лета коронавирус не исчез - в мире произошел рекордный рост новых случаев COVID-19 за сутки: почти 141 тыс. человек. Таким образом число подтвержденных диагнозов с начала пандемии коронавируса превысило в мире 7,7 млн человек. Умерли, по официальным данным, более 428 тыс. пациентов. По-прежнему в списке стран с самым большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 лидирует США - там насчитывается около 2,1 млн. зараженных. Следом идут Бразилия (почти 830 тыс.) и Россия (более 520 тыс.).

Напомнил о себе и Китай: новое место появления коронавируса обнаружили в Пекине: 49 новых случаев COVID-19 нашли на разделочной доске для лосося.

В Беларуси, официально, число заболевших коронавирусом достигло 53 тыс. 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Это значит, что прирост за сутки составил 721 случай. К выходным из больниц выписали рекордное число пациентов, перенесших коронавирус - 1351 человек. Всего выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На пять смертей за сутки стало больше. Число умерших достигло 303 человек.

Кочанова: «Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем»

В Совете Республики 13 июня прошло совещание с участием главы верхней палаты парламента Натальи Кочанова и представителей Министерства здравоохранения. По словам Кочановой, процесс возвращения в прежний режим работы больниц, которые были перепрофилированы под больных с COVID-19, можно продолжить.

- Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем. Мы не вводили карантинные меры и сегодня видим, что работает экономика, - сказала Наталья Кочанова.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая. В части регионов идет речь о возвращении медиков к прежнему режиму работы:

- Оценка по эмпирическому опыту Витебска показала, что эпидемиологический процесс во всех регионах развивается по одним лекалам. Исходя из этого принят прогноз для Минска и остальных регионов, - уточнил министр.

В Европе эпидемия уже почти закончилась

Поэтому страны ЕС начинают открывать границы. В частности, соседняя Польша с 13 июня приняла решение открыть внутренние границы в Шенгенской. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. А внешние границы, в том числе с Беларусью, пока останутся закрытыми.

«Тепло и солнце коронавирус не убивают. Но выходить на улицу можно и нужно!»

Тем временем, белорусские медики рассказали, что на самом деле происходит с коронавирусом летом, и предостерегли от беспечного поведения во время пандемии:

Мы обратились к доктору медицинских наук, заведующему кафедрой эпидемиологии БГМУ Григорию Чистенко.

- Коронавирус мало изучен, но давайте порассуждаем, - говорит Григорий Николаевич. - COVID-19 - аэрозольная инфекция. По всем канонам эпидемиологии заболеваемость аэрозольными инфекциями в теплое время года действительно существенно снижается. И в первую очередь потому, что с приходом тепла изменяется характер общения людей - они реже находятся в закрытых помещениях. А аэрозольными инфекциями заражаются не на открытом воздухе. И это, казалось бы, мощный фактор. Но! Коронавирусная инфекция все перевернула с ног на голову. Судите сами: уже тепло, а заболеваемость не уходит в разных странах мира. Несколько дней назад, когда столбики термометра зашкаливали, в мире был зарегистрирован самый высокий суточный показатель заболеваемости - больше 140 тысяч новых случаев. Хотя еще во время прохладной весны мы считали большим приростом 80, 90, 100 тысяч новых случаев заражений в мире. Это говорит о том, что на число зараженных коронавирусом больше влияет не погода и солнце, а поведение человека. Причем чем выше плотность населения в городе, тем выше заболеваемость.

Если говорить о профилактике заболеваемости, есть три направления. Первое - меры, направленные на источники инфекции, то есть на инфицированных. Второе - механизм передачи. Речь идет о взаимодействии больных со здоровыми. Третье направление - изменение восприимчивости. То есть вакцинация.

Но вакцины нет, а прервать механизм аэрозольной передачи в городах практически невозможно. Остается только первое направление - работа с инфицированными. Могу сказать, что оно самое малоэффективное. Но выбора пока нет. Сегодня основные силы должны быть брошены на раннее выявление носителей, нахождение всех с ними контактировавших и проведение в отношении их определенных мероприятий. На это сегодня и делается акцент.

Более подробно разговор с эпидемиологом можно прочитать здесь.

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