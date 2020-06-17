2020-06-17T20:15:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если тест-система покажет острую фазу болезни, вас отправят к терапевту»: как минские поликлиники делают платные тесты на коронавирус

Стоят тесты от 17 до 24 рублей. Желающих провериться на антитела к COVID-19 очень много, и тесты быстро заканчиваются
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Как только платные тесты на антитела появились в минских поликлиниках, к ним выстроилась очередь! Фото: Олег РУКАВИЦЫН.Как только платные тесты на антитела появились в минских поликлиниках, к ним выстроилась очередь! Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
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В начале этой недели появилась радостная новость для минчан: в столичных поликлиниках проводят платные тесты на антитела к СOVID-19. Правда, желающих провериться так много, что поликлиники, которые предлагали такую услугу, уже говорят, что тесты закончились или их осталось совсем немного. Так, например, в 21-ой поликлинике тестов больше нет. Когда появятся - неизвестно.

Еще совсем недавно - 16 июня - в 8-й городской поликлинике столицы, что находится в Уручье, прошли тест более 100 человек.

- Осталось 30 тестов, - сказали мне в эту среду, 17 июня, в лаборатории поликлиники.

Стоимость теста - 17 рублей 62 копейки.

В 6-й центральной районной клинической поликлинике нужно записаться, чтобы выполнить эту процедуру.

- Записываю на завтра и послезавтра: 20 человек в день берем. Стоит услуга 20,93 рубля. Кровь берем из вены натощак, - говорят в поликлинике.

Звоню в 33-ю студенческую поликлинику.

- У нас делают тесты на антитела. Тесты есть, но на 19 июня, на завтра (18 июня) ничего нет, - говорят в поликлинике. - В день берем только 30 человек. Звонят нам со всего города.

Сегодня мы сделали, наверное, 50 тестов с лишним. Результат сообщаем через 15 - 20 минут.

В 14-й центральной районной поликлинике Партизанского района делают тесты, но их в минувшую среду было меньше, чем желающих.

- Их осталось меньше 20, а людей стоит очень много. Завтра приема не будет. А в пятницу попробуйте набрать - может, останется что-то. Или появится партия новая. Кровь берем из пальца. Стоимость - 24,30 рубля, - рассказывают в поликлинике.

На сайте 15-ой городской поликлиники есть объявление, что здесь платно проводят экспресс-тест «на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 тест-системой для определения антител к SARS-CoV-2 (Китай)». Стоимость теста для белорусов - 18 - 19 рублей. Но дозвониться сюда «Комсомолке» не удалось - телефоны все время были заняты.

На сайте Минской центральной районной больницы тоже сообщается о такой услуге, как экспресс-тест для определения антител к COVID-19.

- Завтра приезжайте - с 9 до 11 утра. Обязательно с собой паспорт и деньги - 18,60 рублей. Желательно натощак, по живой очереди.

- Много тестов осталось?

- Штук 150 осталось. Сегодня 80 человек сдали тест. Результат приходит на завтра. Приходите и забираете его.

- А где сдавать тест?

- Центральный вход, районная поликлиника, поднимайтесь на второй этаж в кассу.

- Может, и справку даете для выезда за границу?

- Даем только ответ на руки - есть у вас антитела или нет, - рассказали "КП" в кассе платных услуг Минской центральной районной поликлиники, которая находится в Боровлянах.

В этой же поликлинике нам также уточнили, что делать, если тест-система покажет положительный иммуноглобулин М (острую фазу болезни).

- Информация будет передаваться по месту жительства данного пациента - участковому терапевту. И он будет определять, что с ним делать.

Кстати, об этом говорится и на сайте 34-ой поликлиники: "В случае обнаружения положительных иммуноглобулинов М, гражданин в течение суток должен обратиться в территориальную поликлинику по месту проживания с результатом диагностики и повторно выполнить серологическую диагностику для подтверждения диагноза COVID".

БУДЬ В КУРСЕ!

В поликлинику нужно взять с собой паспорт. Не будет лишним прийти в защитной маске. Где-то это обязательное требование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Некоторые уже записываются на август!»

«Комсомолка» решила проверить, большая ли очередь на запись для проведения теста в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Напомним, здесь можно провериться на коронавирус, чтобы получить справку для выезда за границу, которая подтвердит, что вы здоровы. Проверяют методом ПЦР-диагностики. Сегодня у вас взяли мазок, а завтра отдали результат.

- Когда вы улетаете? Если улетаете 3 июля, то тогда вам надо записываться на 1 июля. Одно место осталось - на 9.25. Можно записать на это время двух человек - вас с мужем.

- Справка действует всего пару дней?

- Все зависит оттого, в какую страну вы едете. В каждой стране регламентируется срок действия данного документа.

- А очередь у вас большая?

- Все зависит от дня, на который вы хотите попасть и когда человек собирается вылетать. Есть дни очень полные, есть дни вообще пустые. Тут не предсказать. Некоторые уже записываются на август, - рассказали нам в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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