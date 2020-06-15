«Женщины отказываются от гормонов из-за страха рака - и умирают от инфарктов и инсультов»: гинеколог-эндокринолог о раннем климаксе и ошибках пациенток

«Женщины в климаксе отказываются от гормонов из-за страха рака - и умирают от инфарктов и инсультов». Гинеколог-эндокринолог об ошибках женщин и раннем климаксе. Фото: kinopoisk.ru.

Мы уже писали о первых проявлениях климакса. В продолжении интервью известный гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук рассказала об эмоциональных проблемах в переходном периоде женщин, о раннем климаксе и ошибках женщин, которые могут его приближать

- Оксана Борисовна, часто приближение климакса дает о себе знать негативными эмоциями - раздражительностью, агрессией, депрессией. Что с этим делать?

- Действительно, недостаток прогестерона может приводить к депрессии, агрессии, нарушению ночного сна. Отсюда и повышение давления.

Снижение уровня эстрогенов тоже влияет на центральную нервную систему - она тоже может выходить на депрессивный фон. Женщина чувствует себя неуверенной, усиливаются страхи, у нее меняются объемы тела, снижается либидо, повышается сухость всех слизистых. И этот дискомфорт еще больше усиливает и без того депрессивный фон.

- Женщины боятся рака, но в менопаузе гораздо выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - 34% (инфаркты, инсульты и т. д.) Рак молочной железы - 4%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщины становятся слезливыми, плаксивыми, но, не догадываясь, что это признаки пременопаузального периода, бегут к психотерапевтам за антидепрессантами вместо того, чтобы обратиться к гинекологу-эндокринологу и отрегулировать свой гормональный фон, который в том числе отвечает за такое настроение.

- Стресс на работе или в семье может приблизить климакс?

- Нет, снижение количества яйцеклеток - так называемый овариальный резерв - генетически запрограммирован. У каждого он свой.

Есть процессы, которые мы изменить не в силах - наследственность, пол, возраст, - но мы можем регулировать образ жизни - вещи, которые ухудшают функцию наших яичников. Курение, а точнее, никотиновые смолы вызывают массовую гибель фолликулов в яйцеклетках. Курящие женщины раньше вступают в фазу гипофункции яичников.

Курением женщины увеличивают в своем организме количество мужских гормонов, запуская гормональные проблемы.

К сожалению, сегодня многие девушки и женщины страдают ожирением, которое с возрастом усиливается. При ожирении повышается инсулин. Если к нему есть резистентность - плохо работают и яичники.

В жире, особенно на животе, много лишних гормонов, которые вредят организму, способствуя развитию гипертонии, онкологии. Нормализуя вес, мы приводим в норму работу яичников, количество гормонов. Нужно бороться с малоподвижным образом жизни.

Но ожирение есть разное: жир на ягодицах, на бедрах - это не страшно, чисто косметический дефект. А вот если жир откладывается на животе - это даже может быть стройная женщина с «яблоком» на передней брюшной стенке, - то это очень опасное висцеральное ожирение, бьющее по обмену веществ. Даже если при этом вес в норме, но объем талии превышает 80 сантиметров.

- Такое ожирение может влиять на приближение климакса, эмоциональное состояние?

- У таких женщин в первую очередь повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов, инсультов, - сахарного диабета. Лишний жир разрушает суставы, может повышаться инсулин - а это означает склонность к онкологическим заболеваниям.

Есть пациенты, которые, похудев на 10 - 15 килограммов, стали лучше себя чувствовать, у них нормализовались менструация, давление, улучшилось настроение.

А есть те, кто не хочет напрягаться и ждет от доктора волшебной таблетки. Ко мне года три ходила молодая, младше сорока лет, пациентка с ожирением. В итоге она сказала: «Я на вас буду жаловаться министру здравоохранения. Я к вам три года хожу, но ни на килограмм не похудела».

Она выполняла все рекомендации, кроме одной - не двигалась, ссылаясь на сидячую работу и нехватку времени.

«Хламидии очень сильно повреждают ткань яичников»

- Что такое ранний климакс? Что ему способствует, кроме генетики?

- Преждевременная менопауза - это когда последняя менструация у женщины произошла до 40 лет. Это может быть и 28, и 35 лет.

До 45-ти лет - ранняя менопауза.

Раннему климаксу могут способствовать инфекционные заболевания, перенесенные в детстве - свинка и краснуха. Способствуют эндометриоз, курение, операции на органах малого таза, онкологические болезни, хронические воспалительные заболевания, особенно хламидиоз, микоплазма, трихомонады. Хламидии очень сильно повреждают ткань яичников.

- Нужно ли начинать принимать минимальные дозы гормонов до наступления климакса, чтобы предотвратить его ранние негативные симптомы?

- Я считаю, что нужно обязательно. Нужно менять психологию, понимать, что менопаузальная гормонотерапия, особенно ранняя - это благо. Чем раньше мы заметим гормональную дисфункцию, чем раньше назначим МГТ (менопаузальную гормонотерапию), тем больше поможем женщине, затормозим те процессы, о которых говорили выше.

Я приветствую, когда женщина в 35 лет приходит посоветоваться, проверить свой гормональный фон, интересуется, не нужно ли ей уже что-то пить. Сейчас есть прекрасные оральные контрацептивы для женщин 35+, 40+, которые содержат в себе натуральные эстрогены, прогестерон.

Многие мои пациентки в предклимаксе понятия не имеют, что такое ухудшение обмена веществ, эмоциональный дискомфорт, кровотечения.

К сожалению, многие до сих пор испытывают фобии по поводу гормонов.

Есть такой российский академик Серов, который сказал: «Незнание и неумение применять сегодня гормонотерапию приравнивается к безграмотности».

«Если грамотно назначить препараты, женщина быстро расцветет»

- Для многих до сих пор гормоны равно рак…

- Женщины боятся рака, но в менопаузе гораздо выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - 34% (инфаркты, инсульты и т. д.) Рак молочной железы - 4%.

Мы применяем европейские препараты - очень мягкие, с хорошими характеристиками, улучшающие обмен веществ, не ухудшающие состояние молочных желез. И они не увеличивают в значительной степени риски тромбозов, которых сегодня тоже многие боятся. Если врач грамотно подберет женщине препараты МГТ, то риски сердечно-сосудистых заболеваний уменьшатся на 52%.

На самом деле смысл МГТ и предшествующей ей терапии - это уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, а также метаболических проблем - повышения холестерина и сахара.

Если женщина обратилась к специалисту уже в менопаузе, то впервые МГТ можно назначать в течение 10 лет после последней менструации - и вплоть до 60 лет. Длительность самой гормонотерапии не ограничена - можно принимать гормоны 5 - 10 и более лет под наблюдением врача.

- Более молодые женщины, до климакса, могут принимать оральные контрацептивы со свойствами МГТ, включающие натуральные эстрогены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В настоящее время много женщин проводят эту терапию, в том числе перешагнувшие 60-летний порог.

Есть понятие «окно терапевтических возможностей». Чем раньше назначим, тем больше поможем, чем позже - не навредим, но и исправить многие изменения в организме уже не сможем.

После 60 лет доза гормональных препаратов снижается, но отменять не обязательно. Более того, многие исследования говорят о том, что резкая отмена МГТ может сильно ухудшить состояние женщины.

Более молодые женщины, до климакса, могут принимать оральные контрацептивы со свойствами МГТ, включающие натуральные эстрогены. Поэтому некоторым в 40 лет мы назначаем одно, через какое-то время переводим на другое, контролируя анализы. У них замечательное качество жизни, стабильная ситуация дома, на работе, и самое главное - в собственной голове.

- Бывает, что у женщины начинается климакс, а она неожиданно беременеет?

- Да, такое бывает и в 46 лет. Есть случаи, когда, даже принимая МГТ, даже при почти отсутствующих яйцеклетках, женщина вдруг беременеет. Случаи нечастые, но такие дети рождаются.

- Одна знакомая чуть за 40 рассказывала, что чувствует себя уже «никому не нужным биомусором». Организм затухает, семье не нужна, на работу не берут...

- Это не она биомусор, это говорит за нее недостаток прогестерона и эстрогена, а также, возможно, витаминов и минералов.

Вполне возможно, что если ее грамотно проконсультировать и назначить препараты, то из биомусора она довольно быстро превратится в цветущую женщину. У меня много таких пациенток.

Почему у нас принято, что 40 лет - конец жизни? По данным ВОЗ в 45 лет только молодость завершается!

Женщины в менопаузе в среднем живут 30 лет, если брать с пременопаузой - все 40. Это полжизни!

Можно сказать ей: «Что вы хотите в этом возрасте?» А можно помочь провести эти десятилетия качественно, чтобы женщина жила и наслаждалась жизнью.

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