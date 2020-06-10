Семья из Беларуси, живущая в США: «10 дней в больнице без страховки - 75 тысяч долларов! Мы очень боялись заболеть»

11 лет назад Владимир с женой Ольгой и тремя детьми иммигрировали из Минска в Сидней, а 6 лет назад работодатель Владимира перевез всю его семью в США. Многодетная семья поселилась в одном из самых лучших, по версии журнала Forbes, городов для жизни в Америке - Фэрфакс в штате Вирджиния.

«Остался без работы, как и 37 миллионов по всей Америке»

Но начавшаяся в США пандемия моментально отразилась на семье Владимира: IT-директор крупной компании потерял работу три месяца назад. Фирма не выплатила даже выходного пособия.

- Мы работали с аэропортами и туристами, и, когда полеты были приостановлены, я и все мои коллеги остались без работы, как и 37 миллионов по всей Америке… А когда ты теряешь работу, теряешь медицинскую страховку. В США очень дорогая медицина: перед школой мы водили детей на обычный осмотр, и одному ребенку насчитали $300 за прием, другому - $500. И это у нас была страховка! Сейчас же нам пришел чек на $2500 за месячную страховку для семьи: раньше основную часть - $1700 - оплачивал работодатель, я покрывал только $800.

Если же ты заболел коронавирусом и у тебя нет страховки - лечиться очень дорого. 10 дней в больнице без страховки стоят $75 тысяч! Мы очень боялись заболеть COVID-19, пока не было работы и страховки…

Начавшаяся в США пандемия моментально отразилась на семье Владимира: IT-директор крупной компании потерял работу. Фирма не выплатила даже выходного пособия. Фото: личный архив.

В семье работает только Владимир, поэтому он сразу принялся искать другой вариант. Казалось бы, в IT-сфере найти работу проще всего, но так было до пандемии. Мы созвонились с Владимиром в час дня по вашингтонскому времени. Мужчина только проснулся - до 5 утра работал на австралийскую компанию:

- Американский рынок большой, но и соискателей много. Сегодня на одну позицию претендуют 200 - 300 человек, а бывает и по 1000! Раньше в LinkedIn (соцсеть для поиска деловых контактов. - Ред.) только в Вирджинии в сутки появлялось 20 - 30 вакансий, сейчас - 10 на всю Америку. Поэтому я решил поискать работу в Австралии и сейчас работаю по ночам.

«Федеральные власти боялись принимать кардинальные решения»

Весь мир наблюдал, какими сумасшедшими темпами в США распространялся коронавирус - в день заболевало до 45 тысяч человек! Сегодня эта цифра колеблется на отметке в 20 тысяч, общее число заболевших - 1,89 млн человек. А число умерших пересекло 100-тысячный рубеж… Основным эпицентром болезни стал штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк.

- Власти США очень долго не воспринимали коронавирус серьезно. Когда уже Испания и Италия были поглощены вирусом, здесь все вели себя расслабленно. Очень долго не закрывался Нью-Йорк. Федеральные власти боялись принимать кардинальные решения накануне выборов, поэтому спустили все на власти штатов с таким посылом: хорошо бы все закрыть, но на ваше усмотрение. Наши знакомые из Нью-Йорка рассказывали, что, когда уже коронавирус полыхал в городе, все было открыто, люди спокойно передвигались. Как результат - такая печальная статистика… Дочь знакомых работала медсестрой в одной из больниц Нью-Йорка и говорила, что в больницах все было переполнено, и сейчас тоже не хватает мест. Первое время медсестры сами покупали себе перчатки, а вместо противочумных комбинезонов обматывали себя мусорными пакетами, чтобы не подцепить вирус. Все ждали поставок средств защиты из Китая. В США почти нет своего производства: они вынесли все заводы в Китай, Мексику. Поэтому так долго ждали это снаряжение.

Дети учатся онлайн дома. Фото: личный архив.

- Как думаете, почему в США такое количество людей погибло от коронавируса?

- Думаю, тут играют роль два фактора. Первый - многие люди здесь страдают ожирением и сопутствующими ему болезнями. Потому что здесь много неполезной еды с трансжирами и большим количеством сахара. Второй фактор - недоступность медицины. Я потерял работу, и у нас не было несколько месяцев страховки. А у многих американцев ее вообще нет - не могут себе позволить. Поэтому тянут до последнего, приходят в больницу в таком состоянии, что им уже не могут помочь…

Не так давно Владимир простыл и хотел платно сдать тест на COVID-19, но тестов в свободном доступе не было.

- Мой друг из Германии рассказывал, что у них открыли drive-through (с англ. «проездные») пункты - когда проезжаешь и, не выходя из своей машины, сдаешь кровь на коронавирус. Результат приходит домой через 3 дня. Мои родители, которые живут в России, рассказывали: когда в их подъезде от коронавируса умер сосед, подъезд закрыли, продезинфицировали, поставили пост полиции, а также наладили доставку еды и вывоз мусора. У всех взяли тесты на коронавирус. В России службы работают четко по сравнению с тем, что происходит в США. Здесь все носит рекомендательный характер.

- Как и у нас в Беларуси, откуда родом ваша жена Ольга…

- Да, есть сходство. Даже The Washington Post публиковал статью со словами белорусского президента про то, что вируса не видно.

Все продукты, привезенные из супермаркета, в семье дезинфицируют. Фото: личный архив

«Правительство выделило деньги американцам, но мы в этот список не вошли»

Правда, в Вирджинии, где живет Владимир с семьей, сразу после вспышки в Нью-Йорке закрылось все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

- У нас нет строгого карантина, но люди сами носят маски и перчатки, соблюдают социальную дистанцию. Мы ездим за покупками раз в месяц. Прежде чем положить продукты в холодильник, обрабатываем упаковки дезинфицирующим средством. В целом относимся к ситуации серьезно. Дети сейчас учатся в школе онлайн, правда, учебу всерьез не воспринимают - тем более им сказали, что отметки за год выставят по результатам трех четвертей. Кстати, очень долго в школах не могли наладить дистанционное обучение, что было для меня удивительно. В США школьные бюджеты наполняются за счет налога на недвижимость, поэтому в дорогих районах школы хорошо профинансированы.

В штате Вирджиния все меры носят рекомендательный характер. Но семья Владимира в целом относимся к ситуации серьезно. Фото: личный архив.

Правительство США выделило поддержку своим гражданам - 90% населения получили единовременно $1200 на взрослого и $500 на ребенка. Но семьи Владимира в этом списке не было.

- К сожалению, мы не получили этих дотаций, потому что наш доход за 2019 год превысил максимальную планку. При этом денег на черный день у нас особо не было - даже при моем доходе на довольно высокой позиции в IT откладывать непросто. Когда мы переезжали из Австралии, нам говорили, что тут дешевая еда и жилье. Но дешевая еда - это продукты ГМО с различными добавками. Если их покупать, хватит $500 на семью в месяц. Но мы заботимся о своем здоровье и покупаем натуральные продукты - это обходится в $1500 в месяц.

Кроме того, в Фэрфаксе довольно высокие цены на недвижимость - простой по американским меркам двухэтажный домик в хорошем районе стоит $600 тысяч, плюс нужно оплачивать страховку на недвижимость.

- Хороший район очень важен в плане безопасности и рейтинговых школ. Оружия у населения много, перестрелки здесь постоянные, и это страшно. Детей в школе учат, что делать, если начался массовый расстрел. Школу старшей дочери уже два раза закрывали из-за сообщения о стрелке. Американцы к этому привыкли... И это, кстати, еще одна причина, почему нет строгого карантина: власти боятся, что криминальная обстановка ухудшится. Посмотрите, что сейчас происходит в США! Даже если заболеваемость не будет падать, думаю, скоро снимут все ограничения - у людей много оружия, а деньги уже заканчиваются…

На входе в супермаркет указаны правила поведения во время совершения покупок. Фото: личный архив

При этом Владимир говорит, что сравнивать уровень жизни в Беларуси и США совсем некорректно, но вот по Австралии скучает вся семья.

- В США есть три минуса: доступное оружие, дорогое образование и медицина. Детские кружки стоят безумных денег, о высшем образовании даже говорить не хочется. Старшая дочь хочет учиться на ветеринара, год в колледже стоит $35 тысяч, а учиться нужно 7 лет. Я сам получал второе высшее образование в Австралии, где 4 года обучения стоили $20 тысяч, из которых 10 тысяч мне вернуло государство. Когда теряешь работу, понимаешь, что Америка не социально ориентированное государство - в отличие от Австралии, где бесплатная медицина и доступное образование.

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