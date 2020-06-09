Лариса Грибалева о самоизоляции: «Столько, как во время пандемии коронавируса, я в своей жизни не работала!»

- Лариса, многие жалуются, что во время пандемии терпят убытки, не знают, как с этим жить и что будет дальше. По вашему праздничному агентству сильно ударила пандемия?

- Сейчас мы всем офисом работаем на удаленке, отменились все массовые мероприятия, проекты, церемонии награждения, выпускные. Свадьбы держатся до последнего, но обычно проходят в узком кругу.

Вначале, в феврале, отменились массовые конференции. Мы были в подвешенном состоянии, потому что в апреле у нас с Белорусской торгово-промышленной палатой должно было проходить награждение премией «Лучший экспортер». Мы до сих пор ждем. Возможно, будут другие сроки.

Выпускные тоже ждали до последнего, но и их отменили. У меня не было паники, я поняла, что этот период нужно использовать для самообразования. Учимся на онлайн-семинарах, конференциях. Небольшие мероприятия маленькими компаниями проводим и сейчас.

Мы с коллегами надеемся, что в итоге все так соскучатся по праздникам, что Новый год пройдет феерично!

- То есть бизнес на паузе или все-таки находите новые форматы?

- Находим. Например, именинница, молоденькая девушка, 20 лет. Мы придумали поздравить ее мини-девичником, организовали день рождения в форме фотосессии. Фотограф, несколько подружек и три разных фотообраза для нашей именинницы. И в подарок - сюрприз: родители дарят ей авторскую песню со съемкой видеоклипа.

Мы все отрепетировали, девочка получила вокальные уроки, сняли клип - именинница в восторге. Но такой формат возможен, когда клиент постоянный, доверяет.

Получить нового клиента с индивидуальным запросом сейчас, мне кажется, нереально. При этом работы даже больше, чем до пандемии: обсуждаем будущие проекты по телефону, связываемся с коллегами, делимся опытом.

Артисты стараются использовать простой для создания новых проектов, записывают песни. Все шуршат, просто это пока не приносит денег. Чтобы их получить завтра, нужно уже сегодня наработать базу. Мы планируем мероприятия на осень, готовимся. Просто раньше готовили проект три месяца, сейчас - полгода...

Кстати, некоторые родители выпускников, переживающих из-за отмены выпускных, обратились к артистам, чтобы те онлайн поздравили учащихся определенной гимназии. Звезды, которые привыкли к активным графикам, сейчас тоже сидят дома и лояльнее относятся к таким инициативам. Причем минских выпускников поздравляют не только белорусские звезды, но и российские артисты.

Мой сын окончил 9-й класс, мы собирались праздновать выпускной, но перенесли торжество на конец августа. Оставить этот праздничный момент в памяти можно и сейчас - не помпезным застольем, а надеть красивые наряды и сделать фотосессию.

Дети оканчивают школу и пока не очень понимают важность момента. Так подарите детям возможность вспоминать этот трогательный момент по красивым фото.

«Сейчас время открыть свою заначку и на нее жить»

- У моего мужа недавно был день рождения. Нам проще - у нас свой дом, терраса, бассейн, шашлыки. Отметили узким кругом в формате барбекю, на улице.

С сыном Арсением и дочкой Алисой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А моя сестра на свой день рождения сняла коттедж. Мы приехали, был кейтеринг, который ей подарили друзья.

Сейчас многие предоставляют недорогие площадки, все дезинфицируют - даже чище, чем дома. Некоторые делают безумные скидки - «а придите к нам в понедельник!» - чуть ли не бесплатно. Взамен просят фото праздника для портфолио. Можно приносить свою еду, прийти со своим кейтерингом - предложений масса.

Главное - понимать, чего вы хотите: день для себя в спа, провести день в постели, отоспаться или есть целый список того, о чем мечтаете, что можно осуществить сегодня. Так поделитесь этим, снимите видео, составьте фотоколлаж, закажите красивый торт… Проявите фантазию - получите массу удовольствия и положительных эмоций еще и от друзей.

- Российские звезды жалуются, что деньги закончились, концертов нет. Жалуется муж Валерии Пригожин, Тарзан с Королевой, Агутин. Певица Лариса Грибалева подпишется под такими жалобами?

- Мне странно, что российские звезды с такими гонорарами жалуются. Я не жалуюсь, у меня запасы продовольствия есть.

Если залезть в наш подвальчик - там есть картошка, морковка, домашнее вино, закатанные огурчики, грибочки, яблочки насушены. Мы выживем. Другое дело, что шоу-бизнес действительно в стопе, концертов нет, когда они появятся - неизвестно.

- Шоу-бизнес сейчас в стопе, когда снова появится спрос на концерты - неизвестно, - говорит певица.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как монетизировать онлайн-концерты из дома, еще никто не придумал. Пока только Хакамада может продавать свои онлайн-курсы. Поэтому сейчас я репетирую в подвале новые песни, надеюсь записать еще несколько. Вместе с Владимиром Максимковым и Егором Хрусталевым сделали для интернета концерт невыпущенных песен. Это не монетизация, а вложение в перспективу.

Сейчас время открыть свою заначку и на нее жить. И выдохнуть! Я иногда даже кайфую от ситуации. Это возможность передохнуть, набраться сил, знаний, чему-то научиться, что никогда не успевал.

- Вы так спокойно рассуждаете - но многие жили одним днем, поскольку заначки хватит на месяц-два. А дальше? Вам надолго хватит или поддержит муж-бизнесмен?

- Мы с мужем попали оба - у нас обоих развлекательный бизнес. Муж занимается аттракционами, производством. И здесь, конечно, сложно. Некоторые работники заболели, находятся на карантине, все поставщики в других странах, парки закрыты. Нужно искать новые ресурсы, куда себя можно применить. Меня спасает реклама, у меня несколько контрактов, которые сейчас кормят.

Семью Ларисы Грибалевой, которая с 10 марта на самоизоляции, спасает свой дом под Минском и просторный участок (с сыном Арсением, мужем Александром, младшей Аленой и старшей Алисой).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Контракты заключили до пандемии или после? Многие звезды стесняются: а что я буду искать-просить-унижаться?

- Тогда надо послушать все возможные бесплатные онлайн-вебинары от психологов и тех людей, которые учат не стесняться и начинать действовать. Кроме вас самих, вам никто ничего не должен, даже государство. Иначе это позиция слабого человека.

Всегда есть выход, самое главное - не закрываться, не вдаваться в панику. Можно расслабиться, потупить пару недель, месяц - и вперед.

Меня позвали на БТ вести программу «Здорово здоровым быть». Признаюсь, это не мой формат, у меня было больше развлекательных программ - а здесь общение с доктором на медицинские темы. С одной стороны, сложно, с другой - я играю роль обывателя, мамы, стою на позиции простого человека.

Не совсем моя тема, но я согласилась, потому что давно соскучилась по камере, по телику. Прошла кастинг, меня взяли.

Может быть, благодаря этой программе в мою жизнь и пришла медицинская реклама. Я считала это чем-то вроде знака и воспользовалась предложением. А тут как раз все и грохнулось с этой пандемией - получилось, что для меня все удачно совпало…

На самом деле все уже устали бояться, и люди просто начинают жить внутри процесса, в пандемии. Девушки на улицах наряжаются - к черному наряду красные маски, перчатки… В этом ведь тоже можно находить удовольствие! Новый фешен на улицах Минска. При этом надо не расслабляться, а беречь себя, близких и по возможности наслаждаться жизнью даже в этой ситуации.

«Главный удар пришелся на меня: я и нянька, и мамка, и повар, и уборщица»

- Нас 6 человек (дети, мы с мужем, мама) и собака - в доме постоянно движение. У нас дом на две квартиры, мама живет во второй части, мы стараемся не контактировать, разве что пересекаемся на участке. На всякий случай - мы же все равно выезжаем в магазин, Арсений сейчас сдает экзамены, ездил на консультации. И это тоже моя тревога - как его отправлять в город? Мы с 10 марта в самоизоляции, сейчас ее нарушили. Первым делом после улицы отправляю всех мыть руки и нос.

4-летняя Алёна - настоящий энерджайзер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как дети восприняли изоляцию?

- Старшим уже 15 и 16, они все понимают, каждый день мне представляли медицинскую статистику по коронавирусу в мире. Но когда прошло время, конечно, началось: «Хочу к подружке! Да что я тут уже столько сижу…» А вот то, что в школу ходить не нужно и можно спать до обеда - тут все счастливы.

С Арсением, Алисой и Алёной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный удар пришелся на меня: я и нянька, и мамка, и повар, и уборщица. Сейчас помощницы по дому нет, справляемся сами. Я ни разу не была в полноценном декретном и нынешнее время воспринимаю именно так, пытаясь кайфовать. С одной стороны, кайфую, но столько я в своей жизни еще не работала (смеется). Дети помогают, но подростков не сильно заставишь. Поэтому не могу сказать, что у меня прям идеальная чистота.

А вот муж облагородил участок, в некоторых местах эффектно камушки подсыпал, красоту навел. И моя мама говорит: «Ой, ну Саша сделал такую красоту неописуемую!» И вот у него «неописуемая», а у меня - описуемая: сколько бы ты ни готовил, ни убирал - этой работы не видно. Тут же все съели, разбросали - и начинай заново.

- Вы придумали, как облегчить себе жизнь?

- Стараюсь делегировать полномочия. Допустим, суп на всю семью варит моя мама. У нее суп все равно вкуснее. Я готовлю холодник. Младшие едят суп бабушки, старшие холодничок. Алиса печет разные вкусняшки. Я не готовлю сложных блюд и соусов, люблю простую еду. У нас все самостоятельные: ребенок или муж сами поедят и меня еще покормят. Помогают и с младшей, нашей Алене 4 года.

Главный удар пришелся на Ларису: "Я и нянька, и мамка, и повар, и уборщица".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Страх за детей во время пандемии уменьшается? Сейчас стали понемногу выходить - для вас маски-перчатки на улице обязательны?

- На улице ходить в масках и перчатках даже вредно. Маску надеваем, если куда-то заходим. Постоянно моем руки, дезинфицируем. После возвращения протираю и входные ручки.

Посуду дезинфицирует горячими температурами посудомойка. У каждого свое полотенце, свой стакан. Мы и до пандемии так жили. А энергию можно тратить и дома: у нас есть мини-тренажерный зал, бассейн, скейт, велосипеды. Арсений на велосипеде может от пригорода Минска доехать до станции метро «Московская» и обратно. Муж доделал сауну - когда было холодно, мы все там грелись.

С сыном Арсением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы наладили быт, а как с эмоциями справляетесь? Границы закрыты, выехать нельзя, концертов нет, потеря финансов. В чем находите успокоение, позитив?

- Да, все перечисленное давит, но нужно подумать о самом главном - о собственном здоровье и здоровье близких. Знаете, если с кем-то случилось несчастье, он сам или его близкие переболели - не думаю, что эти люди печалятся, что не могут полететь в этом году на озеро Комо. Поэтому советую всем ценить то, что у них есть сейчас. Переосмыслить прошлую жизнь.

Мир уже не будет прежним, какой бы заезженной ни была эта фраза. Думаю, даже в рамках каких-то частных развлекательных мероприятий, люди уже вряд ли будут стремиться делать свадьбы на 200 - 300 человек.

Многие переосмыслят ситуацию, будут приглашать только тех, кто им действительно дорог. Ненужное отойдет на второй план. По-новому станут смотреть на ситуации, расставлять приоритеты.

-Мы с коллегами надеемся, что в итоге все так соскучатся по праздникам, что Новый год пройдет феерично!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скорее всего, пропадет и потребительское «хапание»: нам не нужно столько шмоток, аксессуаров - не это делает нас счастливыми. На мой взгляд, мы системно, целенаправленно многие годы засоряем планету, а потом расплачиваемся рухнувшей экологией и собственным здоровьем - борьбой с такими вот непонятными вирусами и болезнями…

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