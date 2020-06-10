«Кажется, он пробирается в Россию». Природа настолько очистилась, что под Оршей бродит зубр!

Компания парней, которые отправились на велосипедную прогулку в Оршанском районе, вернулась с неожиданным трофеем – коллекцией видео, на котором запечатлен самый настоящий зубр! Огромный самец мирно пасется на полянке, ходит туда-сюда, разворачивается…

- Зубра я раньше видел только в зоопарке! – рассказал Сергей. – Мы катались возле окраины леса около деревни Туменичи, заметили вдалеке необыкновенно огромную фигуру. Сначала подумали, что это бык, а как подъехали ближе, увидели, что да, бык, но совсем другой. Самый настоящий зубр! Было очень интересно, но не страшно. Хотели подойти поближе поснимать, но он как будто пугается, разворачивается и уходит.

Молодые люди наблюдали за зубром до самого вечера. Видели, как он подходил к туменичским огородам, как ушел ближе к лесу, а потом улегся отдыхать прямо в поле. На следующий день хотели проведать нового знакомца, но не нашли.

- Официально в наши леса зубров не завозили, не заселяли, - рассказал директор районной организации БООР Александр Кулик. – Этот приблудный, в прошлом году бродил в Толочинском районе, сейчас вот у нас гуляет. Похоже, пробирается в сторону России. Зубры – животные стадные, социальные, но у этого, видимо, пошел какой-то сбой, вот он и отбился от стада, стал одиночкой.

Зубр ведет себя спокойно. Бродит в основном в окрестностях деревень, но не бедокурит, жители на него не жалуются.

- Несмотря на то, что он не агрессивен, панибратства с зубром допускать не надо, - предупреждает Александр Кулик. – Если встретите его, не пытайтесь кормить, не приближайтесь, чтобы сфотографировать. Это дикое и очень крупное животное, если разозлить его, может представлять серьезную опасность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Полоцке по городу гулял волк

Несколько дней назад в Полоцке видели бегущего по городу волка. Животное засняли на видео. Полочане шутят: природа настолько очистилась, что в Полоцк вернулся Всеслав Чародей. По легенде, этот полоцкий князь мог по ночам оборачиваться волком.