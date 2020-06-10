2020-06-10T11:42:04+03:00
Авто
КП Беларусь

Водителей сотрудничающих с Яндекс.Такси будут блокировать за превышение скорости

Технология автоматического мониторинга скорости движения машин Яндекс.Такси запустилась в Минске и всех областных центрах
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Теперь за скоростью машин Яндекс.Такси будет следить специально приложение.Теперь за скоростью машин Яндекс.Такси будет следить специально приложение.
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Когда водитель выполняет заказ сервиса Яндекс.Такси, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Данные сравниваются с разрешённой скоростью на конкретном участке дороги с помощью Яндекс.Навигатора, который используется для построения маршрутов.

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение Таксометр. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса, а в случае повтора нарушений - навсегда.

Яндекс.Такси тестировало эту технологию в апреле-мае этого года в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно. Результаты показали, что 78,2% водителей, которые систематически превышали скорость, отнеслись к предупреждениям внимательно и прекратили это делать уже после второго уведомления.

КСТАТИ

В прошлом году сервис также ввел в Беларуси собственное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей. Каждый человек, находящийся в машине во время поездки, дополнительно застрахован на сумму до 10 тысяч евро.

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