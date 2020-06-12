«2-3 недели назад казалось, что идем на спад - сейчас снова все места заняты»: врач-травматолог стал инфекционистом и борется с коронавирусом

Валерий Тихон - травматолог-ортопед 6 городской клинической больницы Минска. В медицине он почти четверть века: стаж работы - 23 года. Когда больницу перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, свои бейджи сменили и врачи. Теперь Валерий - инфекционист.

Вместе с коллегами вот уже три месяца он работает в грязной зоне и носит противочумный костюм с написанной на нем большими буквами фамилией - армейский подход, смеется врач. Точно так же подписаны все его маски и респираторы: чтобы не перепутать с чужими.

- Дежурство начинается в 8 утра: в 7.45 приходим на работу, переодеваемся в многоразовый хирургический костюм, надеваем маску и одноразовую шапочку, - врач рассказывает о том, как проходит его день. - Предыдущая бригада на пересменке оставляет информацию о наличии мест, о каких-то нюансах. Перед тем как идти в «красную» зону, надеваем противочумный костюм, респиратор, очки, пара перчаток, бахилы. Я с собой беру резиновые сапоги - так гораздо проще, их легче обрабатывать. Очки потеют сильно, даже если мы обрабатываем составом специальным или мылом натираем - все равно тяжело работать. И перчатки на руках - тоже не очень приятно.

«Один из коллег - в реанимации в тяжелом состоянии»

Первый день работы в новом статусе Валерий Тихон вспоминает как самый сложный за эти три месяца.

- Была определенная нервозность, потому что имеем дело с особо опасной инфекцией, есть риск заразиться самому, заразить близких. Протоколы новые, не совсем понятная ситуация. В первый раз надевали противочумные костюмы - в них неудобно работать. Первое время и компьютеры подвисали. Потом все постепенно настроилось - привыкли.

На это ушло примерно две-три недели. Теперь и работа в полной экипировке, и запотевающие очки, и риск заразиться, который никуда не делся, воспринимаются спокойно.

- Когда понимаешь, что ты делаешь и какой эффект от этого ожидать, становится проще. Костюмы действуют, постоянное кварцевание приносит эффект, но риск все равно остается: один из коллег, травматолог из нашей больницы, лежит в реанимации с короновирусом в тяжелом состоянии.

В медицине Валерий почти четверть века. Фото: личный архив

Никакого героизма в своей работе врач не видит, обо всем рассказывает буднично и без пафоса.

- Чтобы такая запредельная нагрузка - такого нет, работа с COVID даже в каком-то смысле легче травматологической. Тогда пациенты были более разнообразные по патологиям. А пациенты с коронавирусом однотипные, и принцип их лечения один. Сложнее, когда COVID сочетается с какой-то другой патологией: бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, - тогда есть нюансы в лечении, надо корректировать с учетом других заболеваний.

В отделении лежат пациенты разного возраста. Но сложнее приходится людям старше 60:

- Они хуже переносят заболевание, тяжелее состояние и, соответственно, больше дыхательная недостаточность. Первое время, когда только все это началось, очень много из-за границы прилетало пациентов - они говорили, что не получили лечения там и решили приехать на родину лечиться. У всех пациентов уточняли, где они могли заразиться. Выявить эпидемиологический очаг, когда все только начиналось, было очень важно, чтобы он не разросся, как лесной пожар. А сейчас COVID можно подцепить в любом месте.

«Пациенты убегали, приходилось с милицией искать»

Врач рассказывает, что на почве коронавируса у некоторых пациентов развивается психоз.

- Думаю, процентов 20 - 30 нуждаются в психологической помощи: заболевание новое, неизвестное, люди от него умирают - это вызывает беспокойство и страх. Вопрос серьезный, нужно подойти взвешенно к своему самочувствию. Но если человек все время нервничает - у него истощаются надпочечники, снижается общий иммунитет. То есть пациент меньше сопротивляется болезни, лечение идет хуже.

Пациентов в больнице меньше не становится - расслабляться пока рано, считает Валерий Тихон.

- К выходным больница полностью забита больными, постоянно поступают новые пациенты. Было ощущение 2 - 3 недели назад, что идем на спад, было больше свободных мест, но сейчас опять все места заняты. 2-я и 3-я больницы Минска возвращаются к обычной работе - это значит, что нагрузка на нашу увеличилась, но пандемия идет на спад. В среднем в больнице пациенты проводят 2 - 3 недели. Любого человека гнетет изоляция - это как домашний арест. Но есть люди, которые очень плохо ее переносят: почти ежедневно приходится милицию вызывать, потому что человек хочет покинуть отделение. В одной из больниц пациенты убегали, приходилось с милицией искать. Коронавирусом могут болеть в том числе и психопаты, и люди в пограничном состоянии. Всплеск информации вызывает обострение и психиатрических заболеваний.

У пациентов, с которыми работает Валерий Тихон, коронавирус часто начинался с першения в горле и непонятных ощущений в гортани.

- У большинства высокая температура, у процентов 70 - 80 кашель. Есть люди, которые говорят, что у них температура поднялась на один день, потом чувствовали себя абсолютно здоровыми, но тест на коронавирус оказался положительным. Часто возникают сильные головные боли, которые плохо снимаются препаратами, есть ощущение, что с организмом происходит что то непонятное, чего раньше не было. У COVID-19 есть опасная особенность - тихая гипоксия, которая наступает, когда человек пропускает момент нехватки кислорода в легких, не обращается к врачу и медленно угасает. Может быть такая сильная слабость, что у человека даже не хватит сил позвонить. И он может умереть дома, ни к кому не обращаясь. До такого состояния можно дойти, занимаясь дома самолечением.

Первый день работы в новом статусе Валерий Тихон вспоминает как самый сложный за эти три месяца. Фото: личный архив

«Тест отрицательный, но пациент однозначно болен коронавирусом»

- Как вы воспринимаете новости о том, что заболевают и умирают врачи?

- Конечно, есть профессиональный риск. Значит, персонал не был обеспечен защитой: не было масок, костюмов. Когда людей заставляют работать незащищенными - это истории на грани Уголовного кодекса по отношению к той администрации, которая это допустила.

- Официальной статистике о количестве заболевших доверяют не все, есть мнение, что заболевших гораздо больше. Что вы думаете об этом?

- Многие болеют дома, не обращаясь к врачам. Поэтому я думаю, что тех, кто заразился, однозначно больше - по крайней мере, за счет этих людей. К тому же, есть пневмонии, которые выявляются только на КТ. И результат теста может быть отрицательным, но по клинической картине пациент однозначно болен коронавирусом. Я думаю, что должны быть разные цифры: например, умер человек с инсультом, но с подтвержденным COVID-19. Так от чего наступила смерть? Сейчас пишут, что это инсульт. На мой взгляд, должны быть несколько категорий: человек умер четко от коронавируса с тяжелой пневмонией, дыхательной недостаточностью, инсульта, вызванного COVID-19 и так далее - 3 - 4 показателя разных.

- Есть ощущение, что люди немного расслабились, устали бояться. На улицах, в торговых центрах стало гораздо больше людей, в том числе без масок. Как вы к этому относитесь?

- Сразу немножко раздражала беспечность людей. Но больше вызывали злость комментарии в интернете о том, что ковид придумали журналисты или политики. Мол, на самом деле это такой способ заработка. Сейчас я думаю, что каждый имеет право делать, что хочет: если кто-то хочет переболеть - пожалуйста, можно без маски ходить. Не надо сильно бояться коронавируса, надо просто не быть идиотом. Люди действительно устали бояться, устали болеть. Я думаю, что пройдет еще около месяца – и все окончательно привыкнут к вирусу как к части жизни.

- Вы почувствовали на себе, как в обществе изменилось отношение к врачам?

- Среди окружающих, знакомых стало больше внимания и уважения. На протяжении 3 месяцев нам возят бесплатные обеды, спонсоры нас снабжают защитными кремами, мазями. Чувствуется, что идет поддержка со стороны населения, волонтеров. Думаю, такой задел на пару лет останется. Во время эпидемии люди уважают врачей, во время войны - военных, во время пожаров - пожарных, это естественный процесс. Врачу просто надо делать свою работу, чтобы за нее было не стыдно - тогда спокойно можно существовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс – от забора крови до центрифуги и заветных полосочек (Подробнее)

Белорусские медики рассказали, может ли человек заболеть COVID-19 повторно и вырабатывается ли к вирусу пожизненный иммунитет. Волнующие всех вопросы мы задали директору РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федору Карпенко (читать далее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.