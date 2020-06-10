«Пустить слезинку допускается»: что делают белорусские школьники вместо выпускных, которые запретили из-за коронавируса

В Беларуси в среду, 10 июня, выпускники 11 классов прощаются со школой. Из-за коронавируса и складывающейся эпидобстановки выпускники 2020 года остались без выпускных. Выход нашелся благодаря интернету - поблагодарить учителей школьники решили с помощью флешмоба.

По хэштегам #дзякуйнастаўнiк и #дзякуйшкола на интернет-просторах появилось множество фото из самых разных уголков Беларуси. Мы полистали ленту Instagram и в «ВКонтакте», полистайте и вы.

Минск. «Спасибо учителям за всё! За их поддержку и участие в нашей жизни! Мы вас не забудем!».

Минские школьники поблагодарили учителей. Фото: соцсети.

Орша. Сердечное спасибо от 11-классников.

Выпускники из Орши поблагодарили школу и педагогов. Фото: соцсети.

Щучин. «Мы никогда не забудем ваши уроки, и всегда будем рассказывать о них и вспоминать их».

Благодарность учителям от выпускников в Щучине. Фото: соцсети.

Новогрудок. «Очень грустно расставаться после стольких, совместно проведенных лет в школе... Нам будет вас не хватать».

Ребята из Новогрудка поучаствовали в челлендже. Фото: соцсети.

Минск. «Огромное спасибо за ваш титанический труд!»

Минские школьники поблагодарили учителей. Фото: соцсети.

В Минобразования на официальном сайте и в соцсетях сообщили о всереспубликанской акции в поддержку педагогов Беларуси. В ведомстве предложили не останавливаться на публикации фото, но запускать челленджи и снимать видео. А «гимном» 2020 года Минобразование назвало трек «Молодость в кармане» группы NaviBand. Такой челлендж подхватили то же многие школьники. Трогательное видео, подписанное в соцсести «Пустить слезинку допускается» опубликовали на YouTube выпускники №1 школы Фаниполя.