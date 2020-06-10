Третью ветку минского метро откроют к выборам президента Беларуси 9 августа

Во время встречи с Александром Лукашенко председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак заявил, что строительно-монтажные работы завершат в планируемый ранее срок, однако для наладки работы защитных экранов и нового подвижного состава может потребоваться больше времени. Поэтому уверенности в том, что пассажиры начнут пользоваться «Зеленолужской» веткой уже через месяц, нет.

- Озвучивались сроки завершения ко Дню города Минска, но, возможно, новую ветку откроют раньше - к выборам президента, - рассказали «Комсомолке» в «Минскметрострой».

Напомним, первыми из третьей ветки откроют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь». Третья линия соединит север с югом Минска и пройдет прямо под рекой Свислочь.

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