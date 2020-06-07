2020-06-10T15:19:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Фоторепортаж: ФК "Ислочь" - ФК "Рух"

6 июня 2020 года прошёл матч 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу между "волками" и "Рухом"
Святослав ЗОРКИЙ
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ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Рух" (Брест).ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Илья Колпачук. ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Илья Колпачук. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гайдучик Виталий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гайдучик Виталий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер с изображением Ивана Урганта теперь всегда на фан-секторе "волков". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер с изображением Ивана Урганта теперь всегда на фан-секторе "волков".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Дмитрий Комаровский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Дмитрий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Хаткевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Хаткевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вульф. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вульф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмтирий Комаровский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмтирий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 254 зрителя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 254 зрителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сандро Цвейба против Абдулайе Диалло. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сандро Цвейба против Абдулайе Диалло.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Быченок против Рахманова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Быченок против Рахманова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№77 Диалло Абдулайе. ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№77 Диалло Абдулайе. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рахманов Артём капитан ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рахманов Артём капитан ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На секторе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На секторе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Гречихо против Александра Холодинского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Гречихо против Александра Холодинского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Комаровский против Осучукву Чиди Эмма. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Комаровский против Осучукву Чиди Эмма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Жуковский тренер ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Жуковский тренер ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осучукву против Быченка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осучукву против Быченка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Степанов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Степанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "волков". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "волков".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На газоне Дмитрий Комаровский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На газоне Дмитрий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№8 Осучукву Чиди Эмма. ФК "Рух" (Брест). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№8 Осучукву Чиди Эмма. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масочный режим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масочный режим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Папуш Александр против Владислава Васильева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Папуш Александр против Владислава Васильева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жёлтая карточка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жёлтая карточка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фк "Ислочь" - ФК "Рух". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фк "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Степанов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Степанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вульф. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вульф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховая борьба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховая борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№11 Холодинский Александр. ФК "Ислочь" (Минский район). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№11 Холодинский Александр. ФК "Ислочь" (Минский район).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сактор Ислочи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сактор Ислочи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Холодинский против Концевого. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Холодинский против Концевого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фк "Ислочь" - ФК "Рух". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фк "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Хаткевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Егор Хаткевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Штрафной у ворот брестчан. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Штрафной у ворот брестчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный судь\я матча Виктор Шимусик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный судь\я матча Виктор Шимусик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Ислочь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Седнёв на послематчевой пресс-конференции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Седнёв на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Жуковский на послематчевой пресс-конференции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталий Жуковский на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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