Фоторепортаж: ФК "Ислочь" - ФК "Рух"

Как правильно заниматься спортом дома и не переборщить со спортивными нагрузками?

Если заниматься слишком долго или через силу - организм испытывает стресс и иммунитет падает. А ведь иммунная система - это барьер вирусам. Посмотрите, как грамотно следить за своим здоровьем