Фоторепортаж: ФК "Ислочь" - ФК "Рух"
Илья Колпачук. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Гайдучик Виталий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Баннер с изображением Ивана Урганта теперь всегда на фан-секторе "волков".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В атаке Дмитрий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Ислочь" (Минский район) - ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Егор Хаткевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вульф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмтирий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На матче присутствовало 254 зрителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сандро Цвейба против Абдулайе Диалло.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Барабанщик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Быченок против Рахманова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№77 Диалло Абдулайе. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рахманов Артём капитан ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На секторе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Денис Гречихо против Александра Холодинского.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмитрий Комаровский против Осучукву Чиди Эмма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Виталий Жуковский тренер ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Осучукву против Быченка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Роман Степанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор "волков".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На газоне Дмитрий Комаровский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№8 Осучукву Чиди Эмма. ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Масочный режим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Папуш Александр против Владислава Васильева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Жёлтая карточка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фк "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Роман Степанов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вульф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Верховая борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№11 Холодинский Александр. ФК "Ислочь" (Минский район).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сактор Ислочи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Холодинский против Концевого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фк "Ислочь" - ФК "Рух".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Егор Хаткевич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Штрафной у ворот брестчан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный судь\я матча Виктор Шимусик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Ислочь"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Седнёв на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Виталий Жуковский на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ