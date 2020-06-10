«Хочу создать предприятие, чтобы помогать людям». В деревенской школе аттестаты получили четыре 11-классника

10 - 11 июня в белорусских школах проходит торжественное вручение аттестатов выпускникам. «КП» отправилась в сельскую школу «гомельского междуречья» - территорию между Днепром и Сожем. Там единственный 11-й класс был только в одной деревне - Шарпиловке. В классе - всего четыре человека: три мальчика и одна девочка.

Оказалось, что 11-й класс в шарпиловской школе был впервые за последние пять лет - раньше все дети уходили после девяти классов.

«НЕ КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ ОТПУСКАТЬ ДЕТЕЙ В ГОРОД ПОСЛЕ 9 КЛАССОВ»

Всего в Шарпиловке 49 школьников. В первый класс в следующем году пойдут шестеро ребят. А самый многочисленный класс здесь состоит из восьми человек.

- Школа у нас - единственный центр развития и развлечения для детей. Дом культуры не работает. Поэтому в школу приходят на кружки, секции, в спортзал. К счастью, коронавирус нас обошел стороной - ни среди педагогов, ни среди детей никто не заболел. Но пандемия сказалась на нас тоже. Весенние каникулы продлили. Потом большинство детей и все педагоги, технические работники ходили в масках. В последние две недели многие перешли на дистанционное обучение, - рассказывает директор Александр Горленко.

В выпускном классе есть мальчик-сирота из приемной семьи, другой парень - из многодетной семьи, третий - почти отличник. Двое из ребят поступать в вузы не собираются - хотят учиться на поваров.

- Почему они не поступали после девяти классов? Потому что не каждый родитель хочет отпускать ребенка в таком возрасте в город. Дети из деревень обычно более скромные, спокойные и легко могут поддаться нехорошему влиянию городской молодежи. Поэтому учатся в старших классах, чтобы лучше подготовиться к самостоятельной жизни, - объясняет директор.

Родители поучаствовавли в волнительном моменте.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ЖИВЕМ В КОТТЕДЖАХ С УДОБСТВАМИ, ЗАРПЛАТА - 700 - 800 РУБЛЕЙ»

Торжественное вручение аттестатов в Шарпиловке проводили в обед - чтобы все родители смогли участвовать в волнительном моменте. Хотя ни привычных концертов, ни конкурсов в программе не было, на глазах мам все равно блестели слезы - во время напутственной речи директора, слов благодарности учителям.

А классный руководитель ребят - молодой учитель Юрий Капатков. Это местный парень, который отучился в Гомеле и вернулся в родную деревню. Когда он оканчивал школу, в первый класс пошли два мальчика, которых теперь Юрий выпустил в жизнь.

Почти весь коллектив педагогов в Шарпиловке - молодежь. Анастасия Маршина отработала по распределению уже три года и уезжать пока не собирается:

- Живем в коттеджах со всеми удобствами. Маленькие классы - тоже преимущества. Плюс чистый воздух, до работы добираться близко. И люди деревенские хорошие - здесь чувствуется большее уважение к учителю, чем в городах. Ну и надбавка за работу в сельской местности. В среднем зарплата в месяц выходит 700 - 800 рублей. Скучать некогда - уроки, потом проверка тетрадей, затем кружки - так и день проходит. А на выходные ездим в Гомель.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЛЕЕМ, ЧТО НЕ БЫЛО ВАЛЬСА!»

Как таковой выпускной в школе решили не устраивать. Во-первых, рекомендации свыше, да и чтобы сладкий стол не перешел в «горький»:

- Конечно, изначально планировали, что будет вечер, концерт - как в нашей молодости. Но что поделаешь… Больше всего жалеем, что не было прощального вальса! - признаются мамы. Переносить выпускной на потом родители тоже не стали - не до того уже будет: начнутся медкомиссии, поступления.

Впервые за последние пять лет в шарпиловской школе был 11-й класс.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У лучшего ученика класса Никиты - почти все девятки. Он собирается поступать на экономиста:

- Хочу стать богатым, чтобы помогать людям. Например, создать предприятие с идеальными условиями труда и хорошей зарплатой. И еще перечислять на благотворительность, чтобы решать социальные проблемы. Допустим, создать фонд для оплаты лечения нуждающихся.

А единственная девочка Настя собирается поступать на логопеда:

- Сейчас много детей с дефектами речи, хочу им помогать. А вообще в будущем хотелось бы стать журналисткой. Мне нравится быть постоянно в движении, ездить по разным местам, говорить с людьми, освещать социальные проблемы.

В целом, родители говорят, что желают своим детям уехать из деревни. Ведь работы здесь почти нет - только в школе и в лесничестве. Но надеются, что к тому времени, когда дети отучатся, в стране что-нибудь изменится.