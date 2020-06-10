Скандал в витебской больнице: врача обворовали, пока он работал в «грязной» зоне с коронавирусными больными

В витебской больнице скорой медицинской помощи обокрали врача. У заведующего отделением реанимации и анестезиологии Владимира Мартова сняли деньги с карточки, пока он находился в «грязной» зоне, работая с коронавирусными больными. Владимир Мартов рассказал об этом на своей странице в Facebook.

«У нас на работе в больнице завелась Крыса. Стали пропадать ценные вещи, деньги, кошельки... Не вчера и даже не позавчера. Год почти, - пишет Владимир Мартов. – У меня сняли деньги с банковской карточки.В отличие от других, я сразу забил тревогу и позвонил в милицию. Система сработала быстро и профессионально: через 2 часа мы вычислили Крысу».

Ущерб оказался не очень большим – вор снял с карточки Мартова 58 рублей.

Правоохранительные органы подтвердили факт кражи.

- Действительно, 1 июня зафиксирован факт кражи денег в больнице скорой медицинской помощи. Потерпевший – сотрудник больницы. Неизвестный рассчитался его карточкой в магазине. Правоохранительные органы установили подозреваемого, его действиям дается правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По словам Владимира Мартова, подозреваемый – сотрудник БПСМ, тоже врач.

- Деньги и ценности у коллег пропадали давно и часто, но по мелочи, никто не заявлял в милицию – хлопотно. А я не пожалел времени, - рассказал Владимир Мартов. – Этот человек ворует у своих коллег, которые сейчас (именно сейчас) заняты лечением наиболее тяжелых пациентов, кто находится по ту сторону "грязной зоны" и не может в силу особенностей выхода через шлюз сразу отреагировать на ситуацию.

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