2020-06-10T15:54:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Скандал в витебской больнице: врача обворовали, пока он работал в «грязной» зоне с коронавирусными больными

Подозреваемый снял с карточки доктора 58 рублей. В больнице говорят, что исчезновения ценностей и мелких сумм денег замечают уже давно
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске обокрали медика, который работает с коронавирусными пациентами: из-за особенностей входа и выхода в "грязную зону" через шлюз врачи могут не заметить вовремя, что у них что-то пропало.В Витебске обокрали медика, который работает с коронавирусными пациентами: из-за особенностей входа и выхода в "грязную зону" через шлюз врачи могут не заметить вовремя, что у них что-то пропало.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В витебской больнице скорой медицинской помощи обокрали врача. У заведующего отделением реанимации и анестезиологии Владимира Мартова сняли деньги с карточки, пока он находился в «грязной» зоне, работая с коронавирусными больными. Владимир Мартов рассказал об этом на своей странице в Facebook.

«У нас на работе в больнице завелась Крыса. Стали пропадать ценные вещи, деньги, кошельки... Не вчера и даже не позавчера. Год почти, - пишет Владимир Мартов. – У меня сняли деньги с банковской карточки.В отличие от других, я сразу забил тревогу и позвонил в милицию. Система сработала быстро и профессионально: через 2 часа мы вычислили Крысу».

Ущерб оказался не очень большим – вор снял с карточки Мартова 58 рублей.

Правоохранительные органы подтвердили факт кражи.

- Действительно, 1 июня зафиксирован факт кражи денег в больнице скорой медицинской помощи. Потерпевший – сотрудник больницы. Неизвестный рассчитался его карточкой в магазине. Правоохранительные органы установили подозреваемого, его действиям дается правовая оценка. Возбуждено уголовное дело, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По словам Владимира Мартова, подозреваемый – сотрудник БПСМ, тоже врач.

- Деньги и ценности у коллег пропадали давно и часто, но по мелочи, никто не заявлял в милицию – хлопотно. А я не пожалел времени, - рассказал Владимир Мартов. – Этот человек ворует у своих коллег, которые сейчас (именно сейчас) заняты лечением наиболее тяжелых пациентов, кто находится по ту сторону "грязной зоны" и не может в силу особенностей выхода через шлюз сразу отреагировать на ситуацию.

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Владимир Мартов в своем дневнике и на канале "Медицинская литература" регулярно рассказывает об особенностях распространения и лечения коронавируса. "Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения" (Читайте далее).

"При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек" (Читайте далее).

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