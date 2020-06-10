2020-06-10T15:54:29+03:00
Минск
КП Беларусь

С одним выходом и коваными люстрами: вот как выглядит новая станция метро «Ковальская слобода»

На станции уже идут отделочные работы и проходит наладка защитных экранов, которые используют в Минске впервые [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Платформу станции украсят кованые люстрыПлатформу станции украсят кованые люстрыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Холл станции выглядит вполне готовым: отделаны стены, полы, потолки и места под торговые точки, которые начнут работать здесь после открытия. К слову, эта станция в максимальной готовности, на других работы больше.

На этой станции вход всего один. За его новенькими дверями открывается вид на платформу, уже ждут посетителей турникеты, а рядом из пола торчат провода - они будут подавать электричество для устройств комнаты досмотра, которую скоро возведут на станции.

Люстры создали специально для декорирования станции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстры создали специально для декорирования станцииФото: Павел МАРТИНЧИК

Как и на любой стройке, здесь шумно. На платформе идет подготовка колонн к монтажу художественного стекла - колонну украсят белорусские орнаменты, - а также проходят работы по настройке работы защитных экранов.

- Наши турецкие компаньоны ведут наладку дверей ДАС (двери автоматического срабатывания - Авт.). Идет настройка их открывания и закрывания в автоматическом режиме. Позже тестирование нужно будет выполнить совместно с электричкой, так как они должны открываться одновременно с дверями поезда, - рассказывает сотрудник «Минскметрострой».

На станции идет наладка работы защитных экранов Фото: Павел МАРТИНЧИК

На станции идет наладка работы защитных экрановФото: Павел МАРТИНЧИК

По его словам, новые электрички пока не запускали, так как до запуска они должны пройти специальные испытания, а также определенный период обкатки.

На станции уже установили сделанные специально для нее кованые люстры. Одна встречает гостей на входе, еще несколько висят прямо над платформой.

Люстры украсят не только платформу, но и холл станции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстры украсят не только платформу, но и холл станцииФото: Павел МАРТИНЧИК

Красный сигнал на стойках экранов говорит о том, что сейчас идет наладка оборудования Фото: Павел МАРТИНЧИК

Красный сигнал на стойках экранов говорит о том, что сейчас идет наладка оборудованияФото: Павел МАРТИНЧИК

Работы на этой станции находятся на завершающем этапе Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работы на этой станции находятся на завершающем этапеФото: Павел МАРТИНЧИК

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