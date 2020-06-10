В Беларуси антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с коронавирусом не лежали

В Беларуси более 250 человек, переболевших коронавирусом, сдали плазму крови, чтобы помочь тяжелобольным COVID-19. Причем 96 - 97% никогда раньше донорами не были, а теперь некоторые уже приходят сдавать плазму по третьему-четвертому разу!

Кто-то перенес коронавирус, даже не подозревая об этом

Напомним, первую донацию такой плазмы провели в Беларуси 11 апреля. И сначала приглашали на нее тех, кто вылечился от коронавируса - у этих людей в крови образуются антитела (иммуноглобулины G) против инфекции.

А теперь предлагают сделать тест на такие антитела и постоянным донорам крови. При желании они могут стать еще и донорами иммунной плазмы. Ведь совершенно неожиданно может обнаружиться, что кто-то перенес коронавирус, даже не подозревая об этом. И анализы это подтверждают.

Как рассказала Лариса Гущина, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с СOVID-19 не лежали и вообще явных симптомов коронавируса у себя не замечали.

- Сейчас заготавливаем плазму не только мы, но и 6-я больница, и областные центры трансфузиологии, куда тоже доноры обращаются. На сегодняшний день у нас есть около 150 доз иммунной плазмы всех групп крови и резусов, - сообщила Лариса Гущина. - Такую плазму получили более 200 реципиентов по всей республике. Но она не переливается всем пациентам: есть специальные показания, есть много противопоказаний. Около 70% переливаний дает положительный эффект, и это радует. Но данная плазма не может совершить чудо. Результат - это комплекс мер, направленных на борьбу с болезнью.

Из донорской плазмы в Беларуси планируют делать иммуноглобулин для лечения СOVID-19

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко рассказал, что сейчас в центре делают тесты, которые показывают не только наличие антител, но и их активность. Это позволяет выбирать более активную плазму. А хорошей плазмы много не бывает - ее планируют использовать не только для непосредственного переливания больным коронавирусом.

- Из плазмы мы производим еще и лекарственные средства. И возможно, при достаточном количестве плазмы - хотя бы 50 - 60 литров - можно попробовать получить иммуноглобулин, который будет вводиться внутримышечно или внутривенно и будет работать как плазма. Эта работа ведется, и мы надеемся, что это сделаем, и специфический иммуноглобулин, возможно, будет получен в Беларуси, - рассказал Федор Карпенко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Сдавать плазму можно раз в две недели

Чем отличается процесс сдачи крови и плазмы? Процедура сдачи крови длится минут 15, плазмы - 40 минут. Из крови плазма отделяется с помощью автоматического плазмафереза.

- Донор усаживается в комфортное кресло, подсоединяется к аппарату и в стерильных условиях с одноразовой системой проходит процедуру афереза, - пояснила Лариса Гущина. - Кровь несколько раз проходит через аппарат, плазма объемом 600 мл собирается в отдельный контейнер. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты - все это возвращается донору. Кроме того, в автоматическом режиме ему в вену добавляется физиологический раствор, чтобы компенсировать удаленную плазму. Обычно донор чувствует себя после этой процедуры хорошо и может сдавать плазму снова уже через две недели. В отличие от доноров крови - у них следующая донация может быть только через 60 дней.

Кстати, храниться плазма может до трех лет в специальном холодильнике.

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