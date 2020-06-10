2020-06-10T15:59:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Халява закончилась: с июля электрозаправки для электромобилей станут платными

Правда, цена электричества будет самой низкой в Европе
Геннадий МОЖЕЙКО
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Зарядки Белоруснефти заряжают электромобиль за 5 часов.Зарядки Белоруснефти заряжают электромобиль за 5 часов.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Сеть зарядных станций для электромобилей в Беларуси развивает «Белоруснефть» под брендом Malanka. К 2022 году число «Маланак» хотят довести до 640. Интересно, что с этого года будут устанавливать только так называемые «быстрые» станции, на которых пополнить запас хода на 35 километров можно будет за 7 минут. А еще хотят ставить супербыстрые «Маланкі» - они способны зарядить электромобиль на 345 километров пробега всего за 10 - 12 минут. Первые такие станции обещают установить уже к концу текущего года. В строительство супербыстрых зарядок собираются вложить 150 миллионов евро - переговоры о выделении кредита сейчас идут с Европейским банком реконструкции и развития.

Сейчас в стране 264 «Маланкi» - заряжать электромобили на них можно бесплатно. Но скоро халява закончится: с июля они станут платными. В «Белоруснефти» подчеркивают, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит порядка 30-40 копеек за 1 кВт•ч – в зависимости от типа зарядки «заправиться» на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в 2 раза дешевле, чем использовать бензин. Простой подсчет показывает, что полная зарядка электрокара Nissan Leaf, емкость батареи которого 24 кВт•ч, обойдется его владельцу в 7-9 рублей в зависимости от скорости зарядки. Этого запаса энергии хватит, чтобы проехать 150 километров. Расход топлива на такое же расстояние для подобного автомобиля с бензиновым двигателем составляет около 10 литров топлива, которые будут стоить порядка 18-20 рублей.

Оплатить зарядку в Беларуси можно будет специальным приложением. Сейчас в “Белоруснефти” есть приложение для оплаты топлива, используя которое водители могут заправляться быстро и бесконтактно. В скором времени будет запущено похожее и для электрозаправок, которое будет называться так же как сама сеть – Malanka. Через него можно будет не только произвести оплату, но и отслеживать параметры зарядки электрокара: сколько киловатт заряжено, за какое время, на какое расстояние их хватит. Кроме того, в приложении можно будет забронировать зарядку и увидеть расположение ближайших станций, что также значительно упростит жизнь владельцам электрокаров.

При этом заправиться на Malanka в Беларуси будет значительно дешевле, чем в других европейских странах, где парк электромобилей больше, чем у нас. Допустим, в Германии, подзарядить тот же самый Nissan Leaf обойдется примерно в 20 рублей. Впрочем, в европейских государствах нет единой цены на зарядку, она может варьироваться в зависимости от бренда ЭЗС, от места расположения станций, от скорости зарядки и других факторов. Многие компании, к примеру, берут плату за время, которое требуется для зарядки электромобиля, а не за 1 кВт•ч.

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