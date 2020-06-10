«Впервые была в такой экстремальной ситуации - даже заикаться начала»: жительница Гродно приняла роды у подруги прямо в магазине

Неординарный случай произошел в одном из торговых центров в микрорайоне Ольшанка в Гродно вечером 7 июня.

В этот день 39-летняя Алена Жарковская, находящаяся на восьмом месяце беременности, была на работе - гродненка работает в одной из клининговых компаний города. Чувствовала себя беременная хорошо и даже выпила чашку кофе с коллегами в 4 часа дня.

- Как вдруг через час начал тянуть живот, пошли резкие боли. Думала, это пройдет - ведь рожать еще по сроку было больше чем через месяц. Но тут поняла, что, наверное, все-таки началось! В этот момент мне позвонила подруга - мы работали в одной компании, и оказалось, что сейчас она была тоже на работе в продуктовом магазине торгового центра. Лена говорит: «Пойдем выйдем на воздух». А я отвечаю: «Вызывай скорую, наверное, я рожаю», - рассказывает «Комсомолке» новоиспеченная мама Алена.

Алена вместе с подругой зашли в торговый центр, где стали ждать карету скорой помощи. Женщина была спокойна: она мать опытная – для Алены это уже шестой ребенок. Все события развивались так стремительно, что через 30 минут, пока ехали медики, женщина уже родила.

- Все происходило так быстро и неожиданно, что я почти ничего не помню: меня трясло с головы до пят, я даже начала заикаться…Не могла проронить ни слова, - рассказывает нам подруга Алены, принимавшая роды, 50-летняя Елена Владимировна. - Когда показалась головка ребенка, я побежала взять Аленин рабочий халат, чтобы завернуть во что-то малыша - ведь она лежала, считай, на бетоне. А когда вернулась, он уже почти родился: я помогла достать малыша и завернула в халат. Алена пережала пуповину: хорошо, что она опытная мать, иначе ребенок мог задохнуться с необрезанной пуповиной. Мы не решались трогать пуповину и, к счастью, вовремя приехали медики. Для меня это настоящий шок: впервые оказалась в такой экстремальной ситуации, хотя у меня двое детей и шестеро внуков.

- Долго приходили в себя?

- Мне кажется, что меня и сейчас немного трясет. Когда вернулась домой в этот день, выпила чая, поболтала с подругами. Звоню им и говорю: «Представляешь, я сегодня принимала роды!» - улыбается женщина.

- Мы с мужем думали, что у нас еще есть месяц, чтобы придумать имя сыну, но нашему папе пришлось экстренно назвать сына – он выбрал имя Никита, - говорит Алена.

Новорожденный малыш Никита сейчас чувствует себя хорошо, как и его мама, и даже не догадывается, что своим преждевременным появлением на свет переполошил весь город. Никита уже может дышать самостоятельно: больше суток грудничок был подключен к кувезу - инкубатору для недоношенных новорожденных. Его рост 50 см, вес 2850 кг.

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