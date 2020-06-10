2020-06-10T16:44:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь на параде Победы в Москве представит 73 человека из роты почетного караула

А вот Лукашенко пока свое участие в параде Победы 2020 пока не подтвердил
Геннадий МОЖЕЙКО
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Беларусь на параде Победы в Москве представит 73 человека из роты почетного караула.Беларусь на параде Победы в Москве представит 73 человека из роты почетного караула.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к участию в параде Победы в Москве, который запланирован на 24 июня, приглашены парадные расчеты 19 государств. Среди них – и Беларусь. В пресс-службе Минобороны Беларуси подтвердили, что приглашение получили. Но окончательного решения об участии тогда не приняли. Сейчас стало известно: Беларусь на параде представят военнослужащие сводной роты почетного караула.

- В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Их отъезд в Россию запланирован на 15 июня, - сообщили в Минобороны Беларуси.

Напомним, парад Победы в Москве должен был пройти 9 мая – уже тогда предполагалось участие в нем белорусского парадного расчета. Но парад перенесли из-за пандемии коронавируса на 24 июня – именно в этот день в 1945 году прошел знаменитый парад войск красной армии в честь победы СССР над Германией в Великой отечественной войне. Тот парад принимал маршал Жуков, а командовал парадом маршал Рокоссовский. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамен и штандартов, после парада они были отправлены в музей. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. В этот раз в военном параде в Москве примут участие около 14 тысяч человек.

БУДЬ В КУРСЕ

Белорусские военные уже не первый раз участвуют в московском параде.

В 2015 году нашу страну представлял парадный расчет пятой отдельной бригады специального назначения. В 2010 году белорусские военные участвовали в исторической части парада – они шли в форме времен войны.

ЕСТЬ ВОПРОС

Поедет ли Лукашенко на парад Победы в Москву?

Пока точно неизвестно, будет ли в качестве гостя присутствовать на параде Александр Лукашенко. Он в качестве президента никогда не был на парадах в Москве. Хотя его неоднократно приглашали - в юбилейные 2010 и 2015 годы. Не отказывают гостям и в другие годы. В прошлом году Лукашенко говорил:

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировало президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но в марте Лукашенко свое участие в московском параде подтвердил лично:

- У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет, - сказал президент Беларуси.

Ради этого парад 9 мая в Минске впервые решили провести вечером. Но потом, когда стало известно о переносе московского парада, минский парад снова решили провести утром.

Политолог: «Было бы хорошо использовать поездку на парад для успокоения конфликта»

Напомним, решение президента об участии в московском параде принимается на фоне пошатнувшихся белорусско-российских отношений. С осени прошлого года идет очередной экономический спор между нашими странами по ценам на газ и нефть. Стороны обменивались колкими высказываниями в адрес друг друга, в том числе и на тему войны.

- У России и у Беларуси существует однотипная идеология относительно оценки Второй мировой войны, - рассказал «Комсомолке» политолог Юрий Шевцов. - У нас такая идеология имеет даже большее значение, чем в России - например, у нас эта идеология закреплена в государственной символике. Но и в России это важная компонента в государственной идеологии. И для Беларуси и для России внимание к 75-ой годовщине Великой Победы - вещь совершенно естественная. Это один уровень вопроса. Второй уровень: пока никто никуда не летит - до 9 мая нужно дожить. Но было бы очень хорошо если, бы для успокоения белорусско-российского конфликта была бы использована общая память о Второй мировой войне.

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