Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 июня 2020 года: отмена чартеров в Черногорию, выпускники без выпускных и новости об антителах у доноров

По данным на 11 июня в мире заражено коронавирусом 7,354 миллиона человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 80 346 человек. Всего умерло от COVID-19 в мире 414 396 человек.

Тройка лидеров рейтинга заболеваемости остается прежней: на первом месте - США (2,046 млн человек), на втором – Бразилия (742 084 человека), на третьем – Россия (493 657). Также в пятерку попали Великобритания и Испания.

В Беларуси по данным на 11 июня прирост за сутки - плюс 801 новый случай. Всего зарегистрированы 51 066 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки это +1161 человек, и это рекордный показатель в Беларуси за время с начала пандемии.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+6 за сутки). Всего проведено 659 565 тестов.

Белорусы стали пренебрегать мерами безопасности

Похоже, что за время пандемии многие люди устали от разговоров о коронавирусе и расслабились, забыв о мерах предосторожности. Столичные эпидемиологи заметили, что минчане стали время от времени игнорировать меры безопасности, пренебрегая правилами респираторного этикета и личной гигиены, .

- Вероятность заражения различными инфекциями все еще остается высокой. Инфекции по-прежнему актуальны. Хотя в последнее время отмечается некая самоуспокоенность минчан в плане профилактики, - цитирует belta.by Нелли Гиндюк, главного государственного санитарного врача Минска. Она напомнила, что нужно делать, чтобы не заболеть.

Специалист попросила прикрывать нос и рост при кашле и чихании, используя одноразовые салфетки. Мыть и обрабатывать как можно чаще руки. Дезинфицировать гаджеты и другие наиболее «контактные» предметы.

- Социальное дистанцирование также остается актуальным. В магазине, на рынке или на пляже, в других местах - расстояние между людьми должно быть 1,5 метра. Такая дистанция должна соблюдаться и на рабочих местах, и в заведениях между посетителями. В местах скопления людей необходима маска, которую через каждые 2 часа надо поменять. Если маска не нужна - снимите ее и положите в чистый пакет, но не перемещайте на подбородок или ухо. В противном случае так вы сначала инфицируете маску, а потом и себя, - предупредила инфекционист.

Вылеты в Черногорию отложили на две недели

Мы уже писали о том, что первыми для белорусских туристов готовы открыться курорты Черногории и Албании. И многие туристы уже планировали отдых, представляя себя на пляжах Адриатического и Ионического морей. Однако Черногория дала «задний ход». Планируемые с 16 июня вылеты в Тиват откладываются до 1 июля.

Такое решения страна «корона-фри» (это значит, что в Черногории сейчас нет ни одного носителя COVID-19) приняла из-за «неприемлемой эпидемиологической обстановки».

- С 1 июня границы Черногории открыты для туристов из 130 стран. Для граждан других государств страна решила разрешить посещение адриатической жемчужины не ранее 1 июля, если эпидобстановка будет приемлемой, - резюмировали в Союзе турорганизаций.

В организации предупреждают, что в целом лето 2020 года будет совсем не простым. И графики чартерных программ, не исключено, будут корректироваться регулярно.

Выпускники, оставшиеся без выпускных, устроили флешмоб

В Беларуси в среду, 10 июня, выпускники 11 классов прощаются со школой. Из-за коронавируса выпускники 2020 года остались без выпускных. Выход нашелся благодаря интернету - поблагодарить учителей школьники решили с помощью флешмоба.

По хэштегам #дзякуйнастаўнiк и #дзякуйшкола на интернет-просторах появилось множество фото из самых разных уголков Беларуси. Мы полистали ленту Instagram и в «ВКонтакте», полистайте и вы (подробнее читайте ЗДЕСЬ).

А еще мы посмотрели, как прошел выпускной в маленькой деревенской школе. «КП» отправилась в сельскую школу «гомельского междуречья» - территорию между Днепром и Сожем. Там единственный 11-й класс был только в одной деревне - Шарпиловке. В классе - всего четыре человека: три мальчика и одна девочка. А классный руководитель ребят - молодой учитель Юрий Капатков. Это местный парень, который отучился в Гомеле и вернулся в родную деревню. Когда он оканчивал школу, в первый класс пошли два мальчика, которых теперь Юрий выпустил в жизнь.

Теперь половина выпуска идет в вуз, а половина - учиться на повара! И у них, увы обошлось без большого праздника и вальса, о чем родители очень жалеют (читать далее...)

В Беларуси антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с коронавирусом не лежали

Всем постоянным донорам крови предлагают сегодня пройти тест на антитела. При желании они могут стать еще и донорами иммунной плазмы. Ведь может выясниться,ч то у человека был коронавирус, а он и не знал. Анализы это подтверждают.

Как говорит Лариса Гущина, замдиректора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с СOVID-19 не лежали и явных симптомов коронавируса у себя не наблюдали.

- Сейчас заготавливаем плазму не только мы, но и 6-я больница, и областные центры трансфузиологии, куда тоже доноры обращаются. На сегодняшний день у нас есть около 150 доз иммунной плазмы всех групп крови и резусов, - сообщила Лариса Гущина. - Такую плазму получили более 200 реципиентов по всей республике. Но она не переливается всем пациентам: есть специальные показания, есть много противопоказаний. Около 70% переливаний дает положительный эффект, и это радует. Но данная плазма не может совершить чудо. Результат - это комплекс мер, направленных на борьбу с болезнью.

Подробнее о донорах можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врача обворовали, пока он работал в «грязной» зоне с коронавирусными больными

В витебской больнице скорой медицинской помощи случился скандал: там обокрали врача. У заведующего отделением реанимации и анестезиологии Владимира Мартова сняли деньги с карточки, пока он находился в «грязной» зоне, работая с коронавирусными больными (ПОДРОБНЕЕ...)

В Хойниках умер учитель, заболевший коронавирусом: «Было поражено 90% легких, а причина смерти - левожелудочковая недостаточность»

49-летний мужчина две недели находился на ИВЛ. У его жены и сына тоже нашли COVID-19 (ПОДРОБНЕЕ...)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.