Канопацкая назвала себя единственным оппозиционным претендентом, а 5 из 14 участников уже собрали нужное количество подписей: как идет кампания-2020

Тема выборов не сходит с уст главы государства. Во вторник, 9 июня Александр Лукашенко собрал в своем кабинете руководителей силовых ведомств страны.

«Со всех сторон угрозы. Это что такое?»

- Мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно, - отметил он в своем выступлении. - Кругом нарушения законодательства, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти… Ладно бы людям в погонах угрожают. Но ведь угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое?

Президент выразил уверенность в том, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию.

- Не они это придумывают - есть хозяева, которые платят деньги. Они лишь исполнители… Мы имеем дело с так называемыми современными предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью.

Александр Лукашенко продолжил тему 10 июня на совещании. Он заявил, что в последнее время ему поступают жалобы:

- В Минске, других городах частные компании увольняют людей. Притом боюсь сказать массово, но достаточно много. (...) Мало того, увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи. И, главное, уже обнаглели и не боятся: «А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!» Это что такое?.. Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно.

Президент поручил генпрокурору совместно с Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей.

Сергей Тихановский будет сидеть минимум до выборов

Напомним, активиста задержали 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за его жену Светлану, которая зарегистрирована претендентом в кандидаты в президенты. Тогда из толпы выскочила женщина, которая стала хватать Тихановского за руки и задавать вопросы. Блогер не стал с ней разговаривать, развернулся и стал уходить. Тут же появились два милиционера, которые попытались Тихановского остановить. Присутствующие на пикете люди попытались оградить блогера от милиционеров. В результате небольшой потасовки один из милиционеров оказался на земле. А Тихановского и нескольких его соратников тут же задержал ОМОН.

- Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок», действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье «Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», - сообщили в Следственном комитете.

По первой статье грозит до трех лет тюрьмы, по второй - до шести лет. Очевидно, что Тихановский проведет за решеткой минимум два месяца: пока будет идти расследование, пока дело передадут в суд - и так далее.

Тем временем белорусские правозащитники из ряда общественных объединений признали обвиняемых политическими заключенными и потребовали немедленно освободить Тихановского и его соратников. Также снять обвинения с Сергея Тихановского и других активистов и немедленно их освободить призвал белорусские власти Европейский союз. В защиту задержанных высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. ПАСЕ призвала белорусские власти к «максимальной сдержанности», а США, ЕС и Великобритания - принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов».

Анна Канопацкая назвала себя единственным оппозиционным претендентом

Бывший депутат парламента Анна Канопацкая заявила, что собрала нужное количество голосов: «Единственный оппозиционный претендент на пост президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку. Большая благодарность членам моей инициативной группы и моего штаба. Отдельная благодарность руководству оппозиционных партий и движений за поддержку. Без вашей помощи было бы трудно. Только вместе мы сможем отстоять нашу независимость от кремлевской агрессии и гибридного аншлюса. Жыве Беларусь!» - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей. Канопацкая стала четвертым из 14 претендентов, сообщившим о сборе необходимого минимума подписей. Ранее это сделали инициативные группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало. Сбор подписей заканчивается в следующую пятницу, 19 июня.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ермошина о высказываниях президента:

«Президент эмоционально высказался, все остальное - субъективно»

На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил:

- Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек?.. Ну так мы напомним!

Эти слова главы государства сподвигли одного из минчан написать в ЦИК обращение, сообщает «Еврорадио». Автор обращения считает, что глава государства «прямо или косвенно говорил о применении насилия к инакомыслящим, приводя примеры Узбекистана и Таджикистана с массовыми расстрелами».

- Имеет ли право кандидат в президенты такое заявлять? Это очень опасные заявления, угрозы применения силы против белорусского народа в случае, если народ выберет другого кандидата, - отметил автор обращения.

По его мнению, руководитель Беларуси использовал служебное положение в интересах избрания, чем нарушил статью 73 Избирательного кодекса. Поэтому он попросил не регистрировать Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

В своем ответе Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко как гарант Конституции «обязан принимать все меры, в том числе и силовые, для защиты государственного строя и правопорядка, о чем он эмоционально высказался». А все оценки этого выступления она назвала безосновательными: «Ваши предположения об угрозах субъективны и не основываются на содержании данных выступлений».

Председатель ЦИК подчеркнула, что в Избирательном кодексе есть четкий перечень признаков злоупотреблений служебным положением в целях выдвижения и избрания. Высказывания должностных лиц на рабочих встречах не считаются таким злоупотреблением, поэтому обращение является необоснованным.

10 июня во время совещания президент успокоил Лидию Ермошину:

- Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более.

ПОДСЧЕТ

Кто сколько собрал подписей?

Александр Лукашенко: около 1 000 000

Виктор Бабарико: 285 000

Валерий Цепкало: 150 000

Наталья Кисель: 108 000

Анна Канопацкая: 100 100

Сергей Черечень: 75 000 (данные за 8 июня)

Андрей Дмитриев: 72 000

Светлана Тихановская: около 60 000 (данные за 8 июня)

(по данным их штабов)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди были апатичны 3-4 месяца назад, а теперь поняли, что все зависит от них»: претендент в кандидаты Сергей Черечень приехал в Витебск. Потенциальный кандидат в президенты считает, что президент должен учитывать мнение народа и не обижается, что другие кандидаты «пользуются его тезисами»

«Устали от давления со всех сторон»: сотни гомельчан вновь выстроились в очереди, чтобы подписаться за потенциальных кандидатов. Многие отстояли в нескольких очередях, чтобы подписаться сразу за двух-трех претендентов [фото]

Лидия Ермошина: «Это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале». По мнению руководителя ЦИК, ее должны защищать феминистки