«Не веру, што прыйду ў гімназію, а яны - не!» : как 11-классники прощаются со школой, когда отменили выпускные

- Нам пашанцавала, што ў выпускной паралелі толькі адзін клас, прасцей будзе трымаць дыстанцыю, калі будзем уручаць атэстаты, - говорят в 23-й гимназии перед торжественным вручением аттестатов.

В этом году выпускники прощаются со школой в необычных условияхФото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2020 году из-за пандемии выпускники прощаются со школой особенно: без праздничных банкетов, но торжественно. Все проходит на улице. Выпускники - отдельно, родители - отдельно, учителя - отдельно. Стулья - на безопасном расстоянии.

- Мы спецыяльна вымяралі, каб усё было бяспечна, - улыбается Алексей Саута, замдиректора по воспитательной работе гимназии №23.

Еще несколько месяцев назад выпускники готовились совершенно к другому прощанию со школой, но вышло как вышло.

- А што тут ужо зробіш, калі так склалася? Хаця і сумна, вядома, - рассуждают выпускники.

Безопасности ради пришлось соблюдать дистанцию в полтора-два метра. Расстояние, говорят, вымеряли специальноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Грустно не только из-за пандемии и условий, которые она неожиданно подбросила. Прощаться со школой вообще грустно. Кристина - одна из выпускниц. Обращаясь к родителям и учителям в микрофон, срывается на слезы.

- Яна ў нас малайчынка! - расскажет после Алексей Саута и перечислит все достижения выпускницы. Говорит, что ни одно творческое мероприятие без Кристины не обходилось.

- Такая частка жыцця прайшла! - объяснит после торжественной части свои эмоции Кристина. - Сябры тут, настаўнікі - як бацькі. У мяне ажно рукі трэсліся, калі я была з мікрафонам. Неяк хутка ўсё скончылася, я б яшчэ павучылася.

О своих мечтах Кристина говорит глобально. Мечтает, чтобы все было хорошо: о здоровье родителей, бабушек и дедушек и о счастье друзей.

- А працаваць я хачу з людзьмі, - это выпускница уже о планах. роКалі была мальнькая, марыла працаваць настаўніцай. Але пасля зразумела, што эмацыянальна гэта вельмі складаная прафесія. Трэба ўсю сябе аддаваць. А я люблю больш забіраць.

Кристина говорит, что самый главный урок, который вынесет со школы, заключается в том, что стоит быть справедливой.

- Як я да некага буду ставіцца, так і да мяне. За 11 гадоў прыйшла да гэтай думкі. Шмат было сітуацый з аднакласнікамі ды настаўнікамі. І сварыліся, усякае было.

«Апошні ўрок, які я прагуляў, працоўнае навучанее ў пятым класе»

Рома закончил гимназию с золотой медалью. Говорит: что мечтает, чтобы наша страна была счастливой.

- Я заўсёды ведаў, што ў мяне будзе залаты медаль, бо я ўпэўнены ў сабе чалавек. Імкнуся да гэтага, - признается выпускник. - Добрая краіна - гэта як у нас. Мая мара ўжо амаль здзейснілася. Ідэалу няма. Мабыць, я ўжо памру, а ідэалу ўсё яшчэ не будзе. Мой любімы ўрок - ангельская мова. А нелюбімых няма. Апошні ўрок, які я прагуляў, гэта было мо якое працоўнае навучанне ў 5 класе. У 11-м не прагульваў.

Роман закончил школу с золотой медальюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Матвей приезжает на выпускной на велосипеде и в шлеме. На ЦТ Матвей планирует сдавать математику, физику. Куда поступать - решит, когда увидит результаты тестов.

- Гэта вельмі сумна развітвацца са школай, бо я 11 год штодзень прыходзіў сюды, пакідаў тут сваю энергію і настрой, атрымоўваў фідбэк ад настаўнікаў, - делится Матвей и кокетничает, что у него невысокий бал аттестата. - Хачу быць інжынерам ці механікам.

На вопрос о мечтах Матвей иронизирует:

- Зараз - перапрануцца, бо вельмі горача. - А заўтра пайду на працу. Я пачаў працаваць у 10-м класе.

На вопрос о том, как Матвей успевал совмещать, снова кокетничает

- Вы проста мой атэстат не бачылі! - аттестат оказывается «сем з паловай».

Делится эмоциями и директор гимназии Ирина Пасюкевич.

- Мо настаўнікі больш сэрца ўкладваюць, а мая функцыя крыху іншая - фінансавыя намаганні, арганізаваць працэс адукацыі такім чынам арганізаваць, каб дзецям было зручна і ўтульна, але ўсё адно запамінаю кожны выпуск. Дарэчы, кожны выпускнік - гэта патэнцыйны бацька новага выпускніка. Бо вельмі часта нашы выпускнікі пасля прыводзяць сваіх дзяцей, - рассказывает директор Ирина Пасюкевич. Для нее это шестой выпуск в гимназии.

Ирина Леонидовна работает в школе около 30 лет. В 23-й гимназии это ее шестой выпускФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для классной руководительницы Анны Викторовны это первый выпуск. Пришла работать в 23 гимназию полтора года назад и еще хорошо помнит, как сама выпускалась из школы. Тогда так не волновалась, говорит Анна, как сейчас.

- Я, калі была выпускніцай, імкнулася ў новае жыццё, - признается Анна. - А зараз я не веру, што я прыйду ў гімназію, а мае вучні - не! Я не буду чуць іх жарты, мы не будзем размаўляць. Спадзяюся, што мы будзем камунікаваць, бо іх будзе вельмі не хапаць.