В головной офис «Белгазпромбанка» пришли сотрудники Департамента финансовых расследований: возбуждено уголовное дело

Неожиданная новость появилась утром 11 июня: в головном офисе «Белгазпромбанка» проводятся следственные действия.

- Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». А также по ч. 2 ст. 235 УК «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Проводятся неотложные следственные действия, - были немногословны в пресс-службе Комитета Госконтроля.

В ведомстве также уточнили, что дополнительная информация будет попозже. Во сколько начались следственные действия и когда они завершатся, пока не сообщается.

В это же время появилось видео с комментарием Виктора Бабарико о произошедшем. Так, по его словам, штаб в безопасности, продолжается работа.

На совещании, что проходило 10 июня во Дворце Республики, Александр Лукашенко дал указание силовым структурам «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. «Что это за система? На Канары, Гоа, еще какие-то острова у них выехать есть деньги, а нормальную зарплату людям заплатить не могут, да еще и выгоняют с работы, - сказал президент, а после добавил: - Надо этих буржуев привести в чувство».

Напомним, главой «Белгазпромбанка» до недавнего времени был Виктор Бабарико, который выдвинул себя на президентских выборах 2020 и сейчас собирает подписи, чтобы стать кандидатом в президенты. По информации его предвыборного штаба, он уже собрал в два раза больше, чем нужные 100 тысяч.

Кроме того, при назначении правительства 4 июня Александр Лукашенко заявил о том, что один из участников предвыборной гонки мошенническим путем завладел деньгами.

- Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? - спросил тогда президент.

Компания «ПриватЛизинг» - один из клиентов «Белгазпромбанка». По неподтвержденным пока данным, туда тоже приехал ДФР.