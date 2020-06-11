Светлана Шевлик: «Я готова целовать бетон, из которого мы строим «Зеленую Гавань»!

Съезжаем с кольцевой, 3,5 километра петляющей по лесу асфальтовой дороги - и как будто попадаем в другую, счастливую и зажиточную Беларусь, о которой так часто нам рассказывают по телевидению. Едем вдоль идеально-зеленого с холмами и озерцами поля для гольфа. Как рассказали нам позже - оно является одним из лучших в Европе. И вот за деревьями уже мелькают домики «Зеленой Гавани» - нового жилого района, строительством которого занимается компания «А-100 Девелопмент». Напомним, она уже хорошо проявила себя как застройщик жилых комплексов «Новая Боровая» и «Пирс». Так вот, «Зеленая Гавань» логически продолжает философию создания жилой среды нового уровня, в которой сочетаются природа, современная архитектура и развитая инфраструктура, даже лучше, чем в городе.

Деликатное внедрение в природу

Что такое «Зеленая Гавань»? Не верится, что раньше здесь был просто заброшенный военный полигон. Сейчас это огромная территория площадью 220 га (как 11 кварталов «Пирс»!). Проект масштабный! Здесь представлены типы жилья на любой вкус: это и частные коттеджи, блокированные двухэтажные дома - таунхаусы и лайнхаусы, - а также дома с квартирами - урбан-виллы, клабхаусы, ситихаусы (они поступят в продажу уже в июле 2020 года). Оказывается, спрос у белорусов на загородное жилье, из которого до центра города на машине всего-то минут 20, просто огромный! Первые 50 коттеджей, что уже построены, распроданы. Жилая площадь в них от 150 до 220 квадратных метров. Предполагается, что первые жители здесь появятся уже летом 2020 года. Очень бойко улетает и то жилье, что только начало возводиться. Это таунхаусы и лайнхаусы (двухэтажные блокированные дома площадью от 123 до 150 квадратных метров). У этого типа жилья предусмотрены свободные планировки, высокие потолки от 2,8 до 3,75 метров, большие окна до самого пола, приусадебные участки, парковочный навес либо парковочное место.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Цены на жилье растут тут постоянно (взять коттеджи - за два года, пока они строились, выросли в цене почти вдвое). Выходит, те, кто первыми купили жилье в «Зеленой Гавани», сделали хорошую инвестицию.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

В перспективе здесь предусмотрены также дома с квартирами низкой и средней этажности - она постепенно будет увеличиваться от 2 до 7 этажей по мере удаления от гольф-полей. Через десять лет, когда закончится застройка этого квартала, здесь будет жить 15 000 человек.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

- Технологии строительства здесь применяются разные: и монолитная, и из сборного железобетона. Я люблю бетон, он идеально сочетается с зеленой травой. У нас такой бетон, что хочется его целовать! Посмотрите, как идеально выведены стены, - говорит директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик, проводя экскурсию по почти завершенному таунхаусу.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

«Из любого окна должно быть видно не одно дерево, а лес»

- Когда мы приехали сюда впервые и увидели всю эту красоту, стало очевидным, что надо использовать все преимущества этого замечательного места. Прежде всего, это природа, чистый воздух, птицы, которые невероятно поют по утрам. Поэтому мы старались вмешиваться в природу очень деликатно. Строим так, чтобы сохранять деревья - сосны, березы, которые тут росли до нас. Строители ворчат, потому что им не всегда удобно - но мы четко следуем этому принципу. Наша идея заключается в том, чтобы из каждого окна житель «Зеленой Гавани» мог увидеть не одно дерево, а лес, - отметила Светлана Шевлик.

По замыслу застройщика, житель «Зеленой Гавани» - при том, что район фактически находится в лесу - не должен жертвовать комфортом городской жизни. Тут будет прекрасно продуманная инфраструктура - детские сады, школы, поликлиника, торговый центр и магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе и рестораны, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое. Первый детский сад уже проектируется. Его строительство начнется через год, а откроется садик в 2023 году.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Будут созданы все условия для ЗОЖ, оборудованы спортивные станции и детские площадки, построены скверы и бульвары, а внутри центрального парка появятся места для отдыха, беседки, игровые и барбекю зоны. В общем, тут создадут идеальные условия для активно развивающегося среднего класса Беларуси. Его представителям больше не придется уезжать в поисках комфортной и современной жизни в Европу. В том, что это не просто проекты и архитектурные рендеры, можно убедиться в районе Новая Боровая - да хотя бы просто приехать взглянуть на шикарную школу, которую построил там застройщик. Без преувеличения, она лучшая в стране.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

- У нас была цель создать все, чтобы у человека даже мысли не возникало выбирать между городским комфортом и загородной жизнью. Если одной фразой описать нашу философию, «Зеленая Гавань» - это жизнь без компромиссов, - говорит Светлана Шевлик.

У жильцов не болит голова о безопасности и чистоте района

Для любого загородного комплекса вопрос безопасности стоит остро, и «Зеленая Гавань» не исключение. Это вопрос будет решен по тому же принципу, который застройщик применял в других своих проектах – «Новой Боровой» и «Пирсе»: камеры видеонаблюдения без слепых зон по всей территории комплекса, закрытые дворы, установка шлагбаумов. Везде вместо глухих заборов установлены прозрачные еврозаборы, которые, с одной стороны, оберегают частную собственность, а с другой - создают ощущение пространства, единой среды и свободы. Кстати, жильцы здесь должны соблюдать определенные правила проживания, которые фактически являются приложением к договору о продаже - например, согласно ему, нельзя перекрашивать фасад дома в цвет, который заблагорассудится, и таким образом разрушать общую концепцию района. К слову, это единственный в Беларуси загородный район, выдержанный в одной концепции, и застройщик этим гордится.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Чтобы район был таким же чистым и ухоженным и сейчас, и через много лет, работает собственная управляющая компания «А-100 Комфорт», которая решает все вопросы «под ключ»: поддерживает чистоту, ухаживает за растениями и газонами, обслуживает места общего пользования, вывозит мусор, а также оказывает специальные услуги в частном порядке (клининг, покос газонов, поддержание приусадебных участков).

Фото: МАРТИНЧИК Павел

После работы - на поле для гольфа

Во всем мире жилье, построенное рядом с гольф-полями, пользуется высоким спросом, потому что инфраструктура для игры в гольф всегда создается в самых живописных местах с хорошей экологией. Да и вопрос, чем заняться в свободное время, отпадает сам собой - это олимпийский виду спорта с многовековыми традициями, особой философией и динамикой. Только на первый взгляд кажется, что играть в гольф просто - на самом деле тут есть множество «подводных камней». Да и просто многокилометровая прогулка по зеленому полю для гольфа с клюшкой в руках становится полезным и увлекательным хобби. Мы побывали в Академии гольфа, которая находится, как мы уже говорили, на территории «Зеленой Гавани», и узнали, что для жителей района будут разработаны специальные выгодные условия вступления в гольф-клуб. Гольф как вид спорта сейчас очень активно развивают во всем мире и стремятся сделать его более популярным и доступным.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

- Спрос на качественную загородную жизнь будет расти. Это связано и с мировым трендом на так называемую slow life - то есть сбежать подальше от шума и суеты, находиться в свободное время в гармонии, спокойствии и тишине, - пояснила Светлана Шевлик. - Кроме того, психологи сходятся во мнении, что природа делает человека более счастливым и радостным. Я уверена, что интерес к «Зеленой Гавани» будет высоким, поскольку аналогов этому проекту нет и в ближайшие десять лет не появится. Мы строим проект, где люди будут объединены идеей жизни за городом, в окружении природы, но при этом уровень комфорта гораздо выше, чем в городе.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

КСТАТИ

Разработкой концепции «Зеленой Гавани» занималась команда архитекторов «А-100 Девелопмент» при участии известного архитектурного бюро JTP из Лондона.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел