Фотовыставка в Верхнем городе, трансляция концертов и праздничный салют: какие сюрпризы готовят ко Дню России

С 12 по 14 июня в историческом центре белорусской столицы - Верхнем городе - будет развернута фотовыставка «Россия - от Калининграда до Владивостока», специально подготовленная к этому торжеству информационным агентством ТАСС. Экспозиция расскажет о достижениях и преобразованиях в России и познакомит с ее достопримечательностями.

Фотокорреспонденты ТАСС расскажут о строительстве крупнейших инфраструктурных, промышленных и спортивных объектов, новейших разработках и современных технологиях.

Фотовыставка на улицах Верхнего города.

Можно увидеть фотографии президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко во время товарищеских хоккейных матчей в Сочи, а также совместное посещение ими в июле прошлого года Валаама - одного из главных духовных центров России.

О главном событии в истории России и Беларуси - 75-летии Победы в Великой Отечественной войне - напомнят репортажи с Парада Победы на Красной площади, а также праздничных салютов.

Посетители выставки также смогут увидеть, насколько изменились и похорошели крупнейшие города страны - Москва, Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Не оставят зрителей равнодушными и живописные виды Камчатки и Северного Кавказа, Крыма, Кижей, озера Байкал и Иволгинского дацана.

Концерты и видеорассказы на шести экранах Минска

12 июня в течение всего дня планируется трансляция концертов, видеоматериалов о России, культуре и истории нашей страны, российско-белорусском сотрудничестве на шести видеоэкранах (на фасадах торговых центров «Галерея Минск», «Немига», у Дворца спорта, на площадях Якуба Коласа и Октябрьской, мегаборде «Минск» (пр. Победителей, д. 102).

Праздничный салют

Вечером 12 июня (в 23.00) жители и гости столицы смогут наблюдать праздничный салют в районе Чижовки.

Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь поздравляет всех с наступающим праздником и верит, что россияне вместе с гражданами братской Беларуси и в этот праздничный для нашей страны день вновь подтвердят традиции дружбы, товарищества и взаимодействия народов двух стран, объединенных Союзным государством.

КСТАТИ

Презентационные видео- и фотоматериалы будут доступны 12 июня (с 10.00) в специальном разделе «День России» на официальном сайте и в социальных сетях посольства (YouTube, ВКонтакте), а также на сайте представительства Россотрудничества в Минске.

КАК ЭТО БЫЛО

В 2019 году посольством - при содействии Минского горисполкома - в Верхнем городе и на площади перед Дворцом спорта в эту праздничную дату были организованы масштабные торжества, участие в которых приняли более 25 тысяч минчан и гостей столицы. Центральным мероприятием стал гала-концерт - на протяжении двенадцати часов выступали звезды российской и белорусской эстрады (Хор Турецкого, Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Войтенко, ансамбль «Лезгинка», прославленные творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Ленинградской, Смоленской, Калужской, Самарской, Рязанской областей и другие яркие исполнители) (подробнее).

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