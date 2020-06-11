2020-06-11T15:36:43+03:00
Общество
КП Беларусь

«200 рублей за нору!». В Беларуси за вознаграждение ищут симпатичного вредителя - дикого хомяка

Зверька лет 50 назад объявили вредным для хозяйства, с ним усиленно боролись. А теперь его нет - и он в Красной книге
Наталья ПАРТОЛИНА
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Видели такого зверя? Можете претендовать на премию! Его ищут, чтобы любить и охранять. Фото: Богдан МОРЕНЕЦ, АПБ.Видели такого зверя? Можете претендовать на премию! Его ищут, чтобы любить и охранять. Фото: Богдан МОРЕНЕЦ, АПБ.
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У наблюдательных любителей природы есть шанс заработать. Нужно всего лишь найти хомяка. Не такого, как продаются в зоомагазинах, а дикого. За фото хомяка или его норы организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» обещает премию в 200 рублей. Деньги получат первые десять человек, кто сообщит о местах обитания хомяка и сможет доказать, что нашел действительно хомяка, а не другого грызуна.

Хомяк, которого разыскивают, называется «хомяк обыкновенный». Раньше эти грызуны были не в диковинку. В шестидесятые годы их объявили вредителями полей и начали истреблять. Хомяков становилось все меньше и меньше. В конце концов этот грызун вообще пропал из поля зрения. В 2005 году его включили в Красную книгу Беларуси.

Дикого хомяка никто не видел уже лет десять. Активисты АПБ усиленно разыскивают его последние два года. Не нашли ни одного, поэтому и предлагают выйти на поиски всей страной.

Особо внимательными стоит быть жителям Брестского, Каменецкого, Пружанского, Кобринского, Березовского, Барановичского, Добрушского и Гомельского районов – там хомяк раньше водился в изобилии.

Кого ищем? Не крошечную зверушку, какую часто заводят ребенку в качестве первого домашнего питомца. Ищем полноценного дикого зверя – обыкновенный хомяк по размерам сравним с ондатрой, дорастает он до 35 см в длину. Весит хомяк около 300 граммов. Верх его шубки рыжевато-бурый, брюшко черное. Днем хомяк прячется, активничает в сумерках. Хомяки – одиночки, стаями они не бегают. Если увидите хомяка, не пытайтесь его ловить, он агрессивный и больно кусается! И уж конечно, премию за убитого или пострадавшего зверя вам не дадут. АПБ ищет хомяка, чтобы охранять его. И просит сельских жителей не убивать хомяка, если он вдруг попадет в ваш подвал, когда будет копать нору.

Нора хомяка выглядит так. Правда, похожие норы роют и обыкновенные крысы. Фото: АПБ.

Нора хомяка выглядит так. Правда, похожие норы роют и обыкновенные крысы. Фото: АПБ.

200 рублей заплатят и за информацию об обитаемой норе хомяка. Выглядит она примерно так, как на фото. Диаметр входа в нору около 10 см, около входа выброшено много земли.

Чтобы претендовать на премию, нужно прислать фото хомяка или норы хомяка, около которой для масштаба разместить какой-либо предмет, и рассказать, почему вы решили, что это именно то, что ищут. Специалисты АПБ приедут на место, установят камеры, чтобы сфотографировать хомяка. Как только ваша информация подтвердится, вам дадут денежку.

Если вы знаете, где живут хомяки, пишите на адрес levy@gmail.com.

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