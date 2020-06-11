«Дорогая, этот чемодан с золотом – для нас»: как вовремя распознать, что влюбленный вовсе не влюблен

Адрес очередной жертвы виртуальных брачных аферистов - Витебск. Сценарий классический, с небольшими вариациями. Жертвой на этот раз стала 52-летняя разведенная женщина. За три месяца американский военнослужащий Джеймс, как он представился даме на сайте знакомств, выманил у нее под разными предлогами 3800 евро и 686 долларов.

Женщина познакомилась с Джеймсом в начале декабря 2019-го. Собеседник рассказал, что он служит в миротворческих силах ООН. Переписка быстро переместилась с сайта знакомств в мессенджеры и стала очень доверительной. Мужчина рассказал, что он вдовец, воспитывает 15-летнюю дочку и 18-летнего сына. Примерно через месяц он попросил женщину помочь его детям. Подросткам якобы нужно было поехать в другой город сдавать экзамены. Срочно нужны 300 долларов, а папа не может им перечислить деньги - сейчас он в Афганистане, край дикий, банкоматов нет, пули свистят над головой. Витебчанка прониклась и перечислила деньги. Ушли они, судя по реквизитам, почему-то в ЮАР.

В начале января Джеймс-миротворец открыл женщине тайну. На войне в Афганистане в ходе спецоперации он каким-то образом заполучил чемодан золота. В подробности не вдавался: женщина так и не поняла, нашел ли ее виртуальный жених этот чемодан или отобрал у плохих парней, а может, получил в награду за подвиги. Золота в чемодане, по словам Джеймса, было на миллион долларов! А в придачу к чемодану у него еще и чек на миллион долларов. Таскаться по спецоперациям с тяжелым чемоданчиком не очень удобно, поэтому Джеймс попросил витебскую возлюбленную принять сокровища на хранение. Та согласилась. Вот только за услуги транспортной компании она должна была заплатить. А потом заплатить еще - чтобы разрешить какие-то неувязки, возникшие во время транспортировки.

Женщина перечислила сначала 1,5 тысячи евро, а потом еще 2,5. Сбережения у нее закончились, и на 2,5 тысячи евро она взяла кредит. На этот раз деньги ушли в турецкие банки.

Чемодан с золотом даме так и не привезли. Тем не менее, когда Джеймс, который к тому времени уже «перевелся» в Сирию, пожаловался, что его ранили и на лечение нужны деньги, женщина сняла с карточки свою зарплату, перевела ее в доллары и отправила возлюбленному.

- Общение продолжалось, аферист еще несколько раз пытался взять взаймы у женщины денег. Но у нее уже возникли сомнения, которые и удержали ее от дальнейших необдуманных поступков. 3 июня женщина обратилась в милицию, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В Витебской области подобные факты регистрируются примерно раз в полгода. Правоохранительные органы проводят проверки. До установления личностей подозреваемых дело не доходит. Как правило, скамеры (так называется этот вид мошенничества) находятся за пределами Беларуси и совсем не в тех странах, гражданами которых они представляются доверчивым женщинам. Сценарии выманивания деньги похожи. Если не забывать об определенных мерах предосторожности, можно уберечь себя от ловушек.

То, что за вашими деньгами охотится скамер, можно понять по, казалось бы, незначительным мелочам. Так, у него слишком идеальный образ. Как правило, скамер - военный, летчик, моряк, спасатель, врач или успешный бизнесмен. Плотники и сантехники в подобном мошенничестве почему-то не замечены. И обязательно тяжелая жизнь - он пережил развод, смерть жены или ребенка. И уже в первых сообщениях заявляет, что хочет жениться.

Скамер может крайне редко обращаться к вам по имени или не обращаться вовсе, заменяя его обезличенными «dear», «honey» и прочими ласковыми словечками (потому что таких, как вы у него одновременно несколько десятков, если не сотен). В самом начале знакомства скамер много говорит о себе, осыпает женщину обезличенными комплиментами, без отсылок к ее профилю, так что возникает вопрос: а смотрел ли он вообще профиль «возлюбленной»? Излюбленные комплименты скамеров - о красивых глазах и доброй улыбке. Мошенники действительно на первых порах не утруждают себя тщательным просмотром информации о жертве в соцсетях. Чтобы не рисковать и не назвать толстушку стройной, как газель, они и восхищаются глазами. Глаза есть у всех, и все женщины улыбаются. Скамер может попасться на том, что не знает даже, где живет жертва. (В порядке эксперимента я начала переписку с «Джоном из Америки». Мужчина очень скоро заявил, что всю жизнь мечтал переехать в город, где я живу. На вопросы «В какой город? Где я живу?» упорно отвечал «В твой город. В твою страну», так и не назвав их, - Авт.)

Завязав переписку на сайтах знакомств, скамеры как можно скорее стараются увести женщину в мессенджеры и вообще заставить уйти с сайта знакомств. Во-первых, такая форма общения воспринимается как более доверительная. Во-вторых, так они отсекают конкурентов, ведь, оставаясь на сайте, женщина может привлечь внимание других мошенников.

Скамер берет под контроль время своей жертвы. Переписка ведется по его правилам - он может прислать сообщение в любое время, мотивируя это разницей в часовых поясах, бессонницей, постоянными мыслями о возлюбленной. Требует немедленного ответа, обижается на задержки. Жизнь женщины становится сплошным ожиданием сообщений, она недосыпает, срываются встречи с друзьями и другие планы. Скамер становится для нее центром вселенной, женщина нервничает, уже не может критично воспринимать то, что происходит.

Когда скамер понимает, что женщина уже заинтересовалась им, начинаются расспросы. Оказывается, что ваши вкусы и взгляды на жизнь удивительным образом совпадают! Скамер выведывает о вас всякие мелочи, составляя по ним представление о вашем финансовом положении. А самого его можно как раз на деталях и подловить - спросите с интервалом в неделю, как звали его первого домашнего питомца или что-нибудь в этом роде. Скорее всего, ответы будут разными.

Часто скамеры просят женщин сохранять их отношения в тайне от родственников, подруг. Они часто и довольно неуклюже используют слишком ярко окрашенные эмоциональные выражения. А еще они бывают чудовищно безграмотными.

В сети есть много сайтов, разоблачающих скамеров. Так что, если вам пишет красавец Джеймс или Майкл, у которого внезапно начинаются небольшие трудности, не поленитесь и просто вбейте цитаты из его писем в поисковик. Скорее всего, вы найдете эти письма на таких сайтах.

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