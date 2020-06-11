2020-06-11T16:45:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Ответил на звонок во время грозы – и оказался в больнице. Напоминаем, как вести себя при громе и молнии

В начале июня в Беларуси уже один человек от удара молнии погиб, второй пострадал. А еще сгорели хозпостройки
Наталья ПАРТОЛИНА
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В сарай ударила молния. Сгорели две хозпостройки - сарай и гараж. Фото: МЧС.В сарай ударила молния. Сгорели две хозпостройки - сарай и гараж. Фото: МЧС.
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За последние дни в Беларуси произошло сразу несколько происшествий, причиной которых стали грозовые разряды. В агрогородке Парафьяново Докшицкого района 9 июня от удара молнии загорелись хозпостройки.

- Гарыць дом, молния ударила, тут на Комсомольской, как подъедете, сразу будет видно, так гарыць! – кричал в трубку диспетчеру МЧС взволнованный мужчина.

Действительно, к приезду спасателей постройки уже горели открытым пламенем. Правда, горел не сам дом, а гараж и сарай. Хозяйка, 63-летняя пенсионерка, в это время была в доме. Женщина не пострадала, а сарай и гараж сгорели – огонь уничтожил стены, крышу и все имущество, что там находилось, рассказали в пресс-службе Витебского областного УМЧС.

В тот же день в Барановичском районе от удара молнии пострадал человек. Мужчина отправился вместе с другом на рыбалку. Они были в лодке, когда началась гроза. У мужчины зазвонил телефон, и он ответил на звонок. Удар молнии был таким сильным, что мужчину выбросило из лодки. Его друг вызвал помощь. Когда подъехала скорая, оказалось, что врачи не смогут сами добраться до пострадавшего – место было болотистое. Врачам помогли сделать это спасатели. Пострадавшего доставили в больницу.

27-летнему рыбаку повезло – он чудом остался жив. А 10 июня встреча с молнией закончилась трагически для 82-летнего мужчины из Миорского района. Мужчина шел по территории дачного товарищества, ведя рядом свой велосипед. С собой у пожилого дачника был огородный инвентарь – вилы и ведро. В него ударила молния, мужчина умер на месте. Медикам оставалось только констатировать смерть.

В ближайшие дни ливни и грозы в Беларуси не прекратятся, прогнозируют синоптики. Поэтому напомним правила поведения при грозе.

Чтобы вас не ударило молнией, если вы находитесь на открытом пространстве, не прячьтесь под высокими деревьями. Лучше лечь на землю или сесть в сухую яму, пригнув голову. Если вы с друзьями, присядьте на корточки, не прикасаясь друг к другу. Ни в коем случае нельзя бегать и купаться! Если вы едете на мотоцикле или велосипеде, остановитесь и отойдите метров на 30 от него. Если едете на авто – остановитесь, закройте окна и пережидайте грозу в салоне. Нельзя разговаривать по телефону, если вы дома – выключите все электроприборы, закройте окна и дымоходы и не топите печь, советует МЧС.

Если человека все же ударило молнией, до приезда врачей надо раздеть его, облить голову холодной водой и обернуть тело мокрой холодной тканью. Если человек без сознания, сделайте ему искусственное дыхание «рот в рот».

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