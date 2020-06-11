«В самый активный период эпидемии задействовали менее 15% аппаратов ИВЛ»: глава Минздрава - о ситуации и о второй волне коронавируса

- Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства, - сказал Александр Лукашенко.

После завершения встречи с президентом министр сообщил журналистам о выступлении директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, который считает, что вторая волна неизбежна, сообщает БелТА. Вопрос, насколько она будет тяжелой.

- Хотя некоторые эксперты приводят пример того же SARS (который вызывал атипичную пневмонию в 2003 году), который очень близок к COVID-19. Это тоже семейство коронавирусов. Он достаточно долго доставлял много неприятностей азиатским странам. В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле вирус практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны, - сказал Владимир Караник.

Министр сообщил, что количество людей, имеющих специфический иммунитет, позволяет вторую волну прогнозировать менее тяжелой, чем была первая. Если она вообще будет. Но готовиться к ней надо.

- Мы создаем запасы средств индивидуальной защиты, существенно расширяем мощность наших ПЦР-лабораторий. Когда начинали, делали 300 анализов в сутки, потом перевели лаборатории в круглосуточный режим и начали делать 750 (и всем рассказывали, что тысяча, максимум полторы - это все, что мы сможем себе позволить). На сегодняшний день мы делаем почти 20 тыс. исследований в сутки и проводим работу по модернизации и переоснащению лабораторий, чтобы в случае необходимости могли делать в несколько раз больше, - сообщил Владимир Караник.

Глава Минздрава отметил, что расширится материальная база: в страну прибудут новые компьютерные томографы и машины скорой помощи. Он так оценил работу по противодействию COVID-19:

- Если брать статистические показатели, то по количеству выполненных тестов на 1 млн жителей мы входим в десятку стран в мире. Показатели летальности одни из самых низких в мире. Более того, в стране не допустили перегрузки системы здравоохранения. У нас не было ни одного перепрофилированного в медучреждение спортивного объекта. Мы не видели очередей скорых и людей, лежащих в коридорах в ожидании своей очереди на получение медпомощи. И у нас никогда у реаниматологов не было тяжелого выбора, кого из пациентов подключать к аппарату ИВЛ. Потому что даже в самый активный период эпидемии было задействовано менее 15% имеющегося парка аппаратов.

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