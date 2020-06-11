«Коронавирус поражает и легкие, и сердце, и головной мозг»: что рассказали белорусские и российские ученые

Сколько еще продлится эпидемия коронавируса? Когда уже, наконец, создадут лекарство и вакцину против COVID-19? Почему для одних этот вирус оказывается смертельным, а другие переносят его, даже не заметив? Чем дольше с нами рядом ковид, тем больше вопросов.

И ответы на них в компетенции не медиков, которые должны лечить коронавирусных больных, а ученых, причем объединивших усилия.

Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук провели видеоконференцию по коронавирусной инфекции. Обсуждали вопросы разработки новых препаратов, диагностики, профилактики и лечения коронавируса и т. д. Что интересного мы услышали?

«При COVID-19 поражаются легкие, сердце и головной мозг»

О том, как менялись подходы в лечении ковидных больных и какие новые последствия коронавируса открылись со временем, рассказал академик РАН Евгений Шляхто - генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра России, президент Российского кардиологического общества.

- Мы ориентировались на аналогии лечения других вирусов, но они оказались не совсем применимы к тому, что имеем, - признал академик. - Вначале ориентировались на количество коек и ИВЛ, а сейчас увидели, что возможности ИВЛ крайне ограничены, и при их использовании наблюдается высокая летальность. Упор на проведение противовирусной терапии тоже не оправдался.

Евгений Шляхто уверен, что шаблонов в терапии против коронавируса не должно быть, и каждого больного надо лечить индивидуально. Кроме того, авторитетный кардиолог обратил внимание, что поражает коронавирус не только легкие, а возраст и избыточный вес - не единственные отягчающие обстоятельства, из-за которых умирают больные с ковидом.

Системные поражения в организме при COVID-19:

- поражение легких, сердца и головного мозга;

- атрофические изменения селезенки;

- очаговый некроз лимфатических узлов;

- локальные кровоизлияния в почках;

- увеличение печени с воспалительной инфильтрацией;

- отек и дегенерация нейронов головного мозга.

Факторы, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе:

- возраст;

- степень тяжести пневмонии по КТ;

- уровень ферритина (белок, в составе которого в тканях запасается железо);

- соотношение СРБ/прокальцитонин (показатель системного воспалительного процесса);

- сопутствующая патология: онкология, ОНМК, ожирение.

Там, где большие скопления людей, больше шансов оказаться рядом с супер распространителем коронавируса - человеком, который очень опасен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В первую очередь внимание ученых было обращено на препараты, которые уже имеются»

Академия наук Беларуси работает в борьбе с коронавирусом по разным фронтам. Проводятся различные исследования, разрабатываются новые приборы и материалы. С разработкой новых препаратов все непросто.

- Если разрабатывать какой-то препарат с нуля, то на это уходит приблизительно 10 лет работы и миллиард долларов финансирования. Все понимают, что в настоящий момент невозможно с нуля это сделать, поэтому в первую очередь внимание ученых было обращено на те препараты, которые уже имеются. Понятно, что это вирус нового типа, но коронавирусы давно циркулируют в человеческой популяции, поэтому ВОЗ начал клинические исследования самых перспективных лекарственных средств против коронавируса, - отмечает Светлана Бабицкая, директор института биоорганической химии НАН Беларуси.

С этой целью в мире исследуются несколько видов препаратов: те, что применяются при лечении обычного гриппа, гепатита С, ВИЧ, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, с которым человечество столкнулось в 2002 и 2012 гг., а также иммуномодуляторы и антитела, взятые из крови переболевших коронавирусом либо созданные в лаборатории.

Значительно сократить срок разработки лекарств и уменьшить расходы позволяют методы компьютерного моделирования, которые используют и белорусские ученые. Благодаря новым технологиям, как рассказала Светлана Бабицкая, в Беларуси удалось получить ряд перспективных соединений для создания противовирусных лекарств. Но, учитывая возможные серьезные мутации вируса, нужны исследования по разработке новых противовирусных соединений, а также немалые средства на продолжение работы по созданию лекарств.

«Вторая волна коронавируса не исключена. Надеяться на лето мы не можем»

- Количество случаев коронавируса продолжает расти. Говорить о каком-то переломе в целом, к сожалению, нельзя, хотя в отдельных регионах ситуация стала резко улучшаться, - считает Александр Лукашев, профессор РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета. - Закрытие границ сейчас уже не будет иметь большого эпидемического значения, потому что вирус широко распространен во всех странах. Ключевую роль в распространении вируса играют так называемые супер распространители (те, кто с наибольшей вероятностью рискует подхватить коронавирус и способен заразить большое количество людей - Ред.). Поэтому запрет массовых мероприятий - одна их самых действенных мер, одна из самых длительных, которая будет у нас оставаться.

Профессор не исключает вторую волну коронавируса. И приводит в пример Иран, который эта волна уже накрыла:

- Первая волна там была при температуре +14 градусов, а сейчас - +27, при этом прекрасно развивается вторая волна. Поэтому надеяться на лето мы не можем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси антитела выявлены в крови 10% доноров, которые в больницах с коронавирусом не лежали! Всем постоянным донорам крови предлагают сегодня пройти тест на антитела (читать далее...)

«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе. Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс - от забора крови до центрифуги и заветных полосочек (Подробнее)