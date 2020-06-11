2020-06-12T14:49:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Коронавирус поражает и легкие, и сердце, и головной мозг»: что рассказали белорусские и российские ученые

Вторая волна COVID-19 не исключена, на лето ученые не надеются. Поэтому академики двух стран советуют пока повременить с массовыми мероприятиями
Раиса ЮДИНА
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Закрытые границы уже не так эффективны против распространения коронавируса, когда он охватил уже всю планету. Фото pixabayЗакрытые границы уже не так эффективны против распространения коронавируса, когда он охватил уже всю планету. Фото pixabay
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Сколько еще продлится эпидемия коронавируса? Когда уже, наконец, создадут лекарство и вакцину против COVID-19? Почему для одних этот вирус оказывается смертельным, а другие переносят его, даже не заметив? Чем дольше с нами рядом ковид, тем больше вопросов.

И ответы на них в компетенции не медиков, которые должны лечить коронавирусных больных, а ученых, причем объединивших усилия.

Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук провели видеоконференцию по коронавирусной инфекции. Обсуждали вопросы разработки новых препаратов, диагностики, профилактики и лечения коронавируса и т. д. Что интересного мы услышали?

«При COVID-19 поражаются легкие, сердце и головной мозг»

О том, как менялись подходы в лечении ковидных больных и какие новые последствия коронавируса открылись со временем, рассказал академик РАН Евгений Шляхто - генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра России, президент Российского кардиологического общества.

- Мы ориентировались на аналогии лечения других вирусов, но они оказались не совсем применимы к тому, что имеем, - признал академик. - Вначале ориентировались на количество коек и ИВЛ, а сейчас увидели, что возможности ИВЛ крайне ограничены, и при их использовании наблюдается высокая летальность. Упор на проведение противовирусной терапии тоже не оправдался.

Евгений Шляхто уверен, что шаблонов в терапии против коронавируса не должно быть, и каждого больного надо лечить индивидуально. Кроме того, авторитетный кардиолог обратил внимание, что поражает коронавирус не только легкие, а возраст и избыточный вес - не единственные отягчающие обстоятельства, из-за которых умирают больные с ковидом.

Системные поражения в организме при COVID-19:

- поражение легких, сердца и головного мозга;

- атрофические изменения селезенки;

- очаговый некроз лимфатических узлов;

- локальные кровоизлияния в почках;

- увеличение печени с воспалительной инфильтрацией;

- отек и дегенерация нейронов головного мозга.

Факторы, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе:

- возраст;

- степень тяжести пневмонии по КТ;

- уровень ферритина (белок, в составе которого в тканях запасается железо);

- соотношение СРБ/прокальцитонин (показатель системного воспалительного процесса);

- сопутствующая патология: онкология, ОНМК, ожирение.

Там, где большие скопления людей, больше шансов оказаться рядом с супер распространителем коронавируса - человеком, который очень опасен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Там, где большие скопления людей, больше шансов оказаться рядом с супер распространителем коронавируса - человеком, который очень опасен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В первую очередь внимание ученых было обращено на препараты, которые уже имеются»

Академия наук Беларуси работает в борьбе с коронавирусом по разным фронтам. Проводятся различные исследования, разрабатываются новые приборы и материалы. С разработкой новых препаратов все непросто.

- Если разрабатывать какой-то препарат с нуля, то на это уходит приблизительно 10 лет работы и миллиард долларов финансирования. Все понимают, что в настоящий момент невозможно с нуля это сделать, поэтому в первую очередь внимание ученых было обращено на те препараты, которые уже имеются. Понятно, что это вирус нового типа, но коронавирусы давно циркулируют в человеческой популяции, поэтому ВОЗ начал клинические исследования самых перспективных лекарственных средств против коронавируса, - отмечает Светлана Бабицкая, директор института биоорганической химии НАН Беларуси.

С этой целью в мире исследуются несколько видов препаратов: те, что применяются при лечении обычного гриппа, гепатита С, ВИЧ, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, с которым человечество столкнулось в 2002 и 2012 гг., а также иммуномодуляторы и антитела, взятые из крови переболевших коронавирусом либо созданные в лаборатории.

Значительно сократить срок разработки лекарств и уменьшить расходы позволяют методы компьютерного моделирования, которые используют и белорусские ученые. Благодаря новым технологиям, как рассказала Светлана Бабицкая, в Беларуси удалось получить ряд перспективных соединений для создания противовирусных лекарств. Но, учитывая возможные серьезные мутации вируса, нужны исследования по разработке новых противовирусных соединений, а также немалые средства на продолжение работы по созданию лекарств.

«Вторая волна коронавируса не исключена. Надеяться на лето мы не можем»

- Количество случаев коронавируса продолжает расти. Говорить о каком-то переломе в целом, к сожалению, нельзя, хотя в отдельных регионах ситуация стала резко улучшаться, - считает Александр Лукашев, профессор РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета. - Закрытие границ сейчас уже не будет иметь большого эпидемического значения, потому что вирус широко распространен во всех странах. Ключевую роль в распространении вируса играют так называемые супер распространители (те, кто с наибольшей вероятностью рискует подхватить коронавирус и способен заразить большое количество людей - Ред.). Поэтому запрет массовых мероприятий - одна их самых действенных мер, одна из самых длительных, которая будет у нас оставаться.

Профессор не исключает вторую волну коронавируса. И приводит в пример Иран, который эта волна уже накрыла:

- Первая волна там была при температуре +14 градусов, а сейчас - +27, при этом прекрасно развивается вторая волна. Поэтому надеяться на лето мы не можем.

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