Игрушки с историей. Расскажите о своей и выиграйте 100 рублей

Чтобы выиграть, расскажите о своей любимой игрушке детства. Истории принимаются до 16:00 четверга, 18 июня на сайте радио Unistar.

Самые интересные рассказы об игрушках каждое утро в 8:50 зачитывают ведущие шоу «Утро в большом городе» Константин Каверин, Петр Сафронов и Полина Летова. Вот какие истории уже принесли их авторам сертификаты на 100 рублей от сети магазинов детских игрушек.

Слушательница радио Unistar Марина:

«Была у меня в детстве мечта – я страстно хотела автомобиль! Такой, знаете, советский, с педальками. Он стоил баснословных денег для моих молодых родителей. Но мне не отказывали, говорили, что копят, собирают денежки – это же МАШИНА! Я верила и ждала, ждала, ждала... И вот этот час настал!

Мы пошли покупать мне автомобиль. Я уже мысленно ехала на нём по двору на глазах у изумлённой детворы. Мой рейтинг стал бы выше крыши в моём представлении. Я была бы самой крутой девочкой на районе... Но реальность разбила мои детские хрустальные мечты – моя попа не влезла в этот автомобильчик, как я не старалась. Это было ужасно. Я одновременно осознала, что этого уже не будет никогда и то, что, скорее всего, я – толстая! Уж, не знаю, специально ли родители дождались того момента, когда я подрасту – они не признаются до сих пор. Но машины я продолжаю любить».

Слушатель радио Unistar Евгений:

«Мне было 6 лет, когда в один из вечеров папа принёс мне новенький велосипед. Велосипед был фирмы «Кросс», с прямым рулём, с классными наклейками, задранными болотниками. На то время, а это 1991 год, таких и в помине ни у кого не было! Все дети ездили на «аистах» и «орленках».

Велосипед был экспортным вариантом, качественный, и очень быстро разгонялся. В общем, мне все дети завидовали и просили покататься. Мне очень нравилось это ощущение – иметь необычную вещь. Я с него не слазил летом целыми днями. Чего он только не видел! Ни разу не ломался, только камеры пробивал и всё, ездил на нём до 14 лет.

В 1999 году велосипед завезли в деревню к бабушке. Так он там и стоял, пока я однажды, уже в роли отца, не приехал туда со своим 6-летним сыном. Он, увидев этот велосипед, захотел, чтобы я научил его кататься. Я улыбнулся, навеяли воспоминания детства. Конечно же, согласился, но сперва сказал, что обновлю велосипед до нового. Поменял покрышки, покрасил раму, руль, заменил седло, покрасил обода. Не поверите, но все втулки и торпеда в идеальном состоянии были... Пошли учиться кататься с сыном, он как только сел – сразу с ним сроднился, прямо как у меня в детстве, поехал с первого раза... У меня – слёзы радости на глазах, столько эмоций с этим велосипедом связано было...

Сыну сейчас 11 лет, он до сих пор на нём катается, хотя велосипед уже для него маловат. На мои предложения купить ему современный велосипед, со множеством передач и тому подобное, сын отвечает отказом. Самое поразительное, что друзья сына также до сих пор просят прокатиться на этом велосипеде, оставляя свои горные. И они все в восторге от этого 30-летнего велосипеда-легенды. Сын доволен, я рад безумно, что возродил жизнь в моём любимом велосипеде, думаю, что он перейдёт по наследству и в третье поколение!»

Слушательница радио Unistar Евгения:

«В моем счастливом советском детстве игрушек было немного и не очень-то разнообразно, как-то не баловали ни родители, ни ассортимент «Детского мира». И вот появилась она, игрушка мечты, приехавшая из далёкой и загадочной Венгрии. Блестящий, серебристый слон с добрыми глазами. Хорошо, что успели сфотографировать момент вручения, ибо игрушка недолго была любимой... Мне показалось, что слон очень заболел, и его надо срочно полечить и, лучше всего, уколом в заднее мягкое место. Проблема оказалась лишь в том, что пациент оказался надувным. Так и осталась игрушка лишь в памяти и на фотографии в альбоме».

Хотите выиграть сертификат на 100 рублей на покупки в сети магазинов детских игрушек? Поделитесь своими воспоминаниями о любимой игрушке детства с радио Unistar.

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