Может ли простой гражданин стать членом участковой избирательной комиссии в Беларуси: ответы на главные вопросы

В Беларуси участковые избирательные комиссии состоят, как правило, из работников государственных предприятий и учреждений, где находятся избирательные участки. Например, если участок в школе - это учителя и другие работники школы. Комиссии часто создают из работников предприятий - например, универмага, обувной фабрики или государственного банка. Председателем комиссии, как правило, является один из руководителей этого же предприятия. Правда, от трудового коллектива формально выдвигаются далеко не все: остальные члены комиссии хоть и являются сотрудниками предприятия, но обычно формально выдвигаются от партий и объединений, таких как БРСМ, «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», Федерация профсоюзов и так далее.

Но законом предусмотрена возможность попасть в участковую комиссию любого совершеннолетнего гражданина Беларуси (кроме судей, прокуроров и руководителей местных исполнительных и распорядительных органов). «Комсомолка» выяснила, что для этого нужно. И вообще, реально ли это.

Попасть в комиссию можно тремя способами

Заявить себя в состав участковой комиссии можно тремя способами: от политической партии или общественной организации, от трудового коллектива или от группы граждан. Рассмотрим последний способ - он подходит абсолютно всем.

1. Нужно выбрать избирательный участок, на работу в комиссии которого вы хотите претендовать. Это может быть совершенно любой участок - вне зависимости от вашего места проживания. Участки сформированы 7 июня, их списки появились или должны появиться в ближайшее время на сайтах администрации районов.

2. Собрать не менее 10 подписей граждан, прописанных на этом избирательном участке. Для этого нужно скачать с сайта ЦИКа бланк и распечатать его. Подписи лучше собирать, если вы сами живете на участке, в который хотите попасть. Подписи могут оставить те, кто прописаны с вами, ваши соседи. Десяти подписей будет достаточно. Но чем больше - тем лучше, по крайней мере, в теории.

3. Написать заявление на включение в состав избирательной комиссии (подробности расписаны в статье 36 Избирательного кодекса). Можно еще приложить другие документы - например, свою биографию, характеристику с места работы, рекомендательные письма - в теории это увеличит шансы включения вас в состав комиссии. До 21 июня документы нужно отнести в местную администрацию. 24 июня местные власти и депутаты проведут заседание, на котором примут решение о составах избирательных комиссий. Тогда станет известно, включили ли вас в состав участковой комиссии. Как заявитель вы можете присутствовать на заседании, но в этом году из-за коронавируса заседание могут провести в закрытом режиме.

Что должен делать член участковой избирательной комиссии?

Это только кажется, что они должны один день отсидеть на участке, проверять паспорта, выдавать бюллетени, а после закрытия участка считать голоса. На самом деле, кроме этого члены комиссии должны участвовать в заседаниях комиссии, сверять и уточнять списки избирателей, рассылать приглашения на выборы, организовывать работу самого участка. За 15 дней до выборов каждый член комиссии обязан дежурить на участке по 2 часа в день.

Реально ли попасть в состав участковой избирательной комиссии?

Шансов немного. Например, в прошлом году Объединенная гражданская партия (ОГП) заявила своих кандидатов в 46 избирательных комиссий Старовиленского округа №105 в Минске - в этом округе баллотировался председатель ОГП Николай Козлов. Ни одного члена ОГП в состав комиссий не включили. Суд нарушений не нашел.

По данным республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский Комитет», в большинстве случаев на прошлогодних парламентских выборах реального обсуждения кандидатур не происходило - просто утверждались списки. Поэтому «посторонних» людей в составах комиссий практически нет. Но это не значит, что не стоит даже пытаться пройти процедуру регистрации в качестве члена одной из участковых комиссий.