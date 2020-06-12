Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 июня 2020 года: подготовка ко второй волне, платные тесты на COVID-19 и открытие границы с Литвой

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 7,5 миллионам - по данным на 12 июня, эта цифра составляет 7,493 млн человек.

На первом месте - США, где зарегистрировано 2,067 млн человек. На втором – Бразилия (775 581). На третьем месте - Россия (502 436). Жертвами коронавируса во всем мире стали 419 767 человек.

В Беларуси по официальным данным - 51 816 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки – плюс 750 новых случаев. Выписаны 26 643 пациента из тех, у кого был коронавирус. Это +976 человек за сутки.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 293 пациента (+5 человек за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в Беларуси проведено 678 570 тестов.

Караник: «Надо надеяться, что второй волны не будет»

Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Владимиром Караником готовность к возможной второй волне распространения коронавируса.

- Если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства, - заявил президент.

- Надо надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней нужно обязательно, - сказал министр Владимир Караник.

Затем он добавил, что некоторые эксперты приводят пример вируса SARS, который вызывал атипичную пневмонию в 2003 году (так называемый птичий грипп. - Ред.) и который очень близок к COVID-19. По словам Караника, это тоже семейство коронавирусов.

- В июне достаточно неожиданно для экспертов заболеваемость стала снижаться, а в июле практически исчез и ушел в эпидемический тупик. Не было ни второй, ни третьей волны, - цитирует министра телеграм-канал Минздрава.

Где платно сдать тест на COVID-19

Многие страны уже открывают свои границы, и некоторые из них требуют у белорусов при въезде официального подтверждения отсутствия COVID-19. Минздрав Беларуси заявил, что выезжающим сделают тест на коронавирус, а мы проверили, где и на каких условиях.

Минздрав заявил, что, помимо Минска, во всех областных городах - в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - выезжающие за границу могут платно сдать тест на COVID-19.

Мы позвонили в эти центры.

- Первый раз от вас слышим. Этот вопрос прорабатывается, но пока нет технической возможности проводить платное тестирование, - ответили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Позже специалисты центра добавили:

- Да, нам поставили такую задачу, вот сейчас ломаем голову, как это сделать. Возможно, с 12 июня все резко изменится и начнем тестировать. Но лучше позвоните на следующей неделе.

В Брестском областном ЦГЭ тоже ответили, что тестирование пока не делают: посоветовали следить за информацией на сайте или звонить в понедельник. То же ответили в Гродно, добавив, что даже тесты пока не закупили. Удивились вопросу о том, можно ли сдать платно тест, и в Витебске.

А вот в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья тесты проводят:

- Надо предварительно записаться, прийти с паспортом и принести копию билета за границу. Это обязательное условие - доказать выезд на пределы страны.

Анализ стоит около 40 рублей.

В Бресте начали делать платные тесты на COVID-19 и… уже закончили

В Брестской областной консультативной поликлинике (она относится к областной клинической больнице) 9 июня начали делать платные тесты на коронавирус всем желающим. Цена вопроса - 20 рублей.

О возможности обследования на наличие ранних и поздних антител к COVID-19 сообщалось на сайте областной больницы. Обращаться нужно в лабораторию на четвертом этаже поликлиники.

«КП» дозвонилась в лабораторию с вопросом, можно ли записаться на анализ.

- Предварительную запись не ведем, - ответили в лаборатории. - Тесты делают по живой очереди. Но в связи с очень большим спросом проведение тестов приостанавливается - уже заканчиваются тест-системы. Можно позвонить в понедельник и уточнить, когда привезут новую партию тестов.

«Открыть границу Литвы с Беларусью сейчас очень рискованно»

Сдавать тест для путешествия в Литву пока бессмысленно: граница закрыта. Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига высказался о возможном ее открытии:

- Сейчас открыть границы с Беларусью, на мой взгляд, очень рискованно. Россия и некоторые другие страны тоже в их числе, - заявил он в интервью радиостанции Ziniu radijas. Он считает рискованной и неоправданной стратегией стран позволять заражаться большой части населения для формирования массового иммунитета.

Подобным Беларуси странам, где отрицают болезнь и «звучит очень странная риторика», Аурелиюс Верига считает, что стремиться скорее открыть границы очень опасно.

Министр призвал возобновить поездки и открыть границы для стран, которые соблюдали все меры, рекомендуемые ВОЗ.

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