YouTube Music и YouTube Premium теперь доступны в Беларуси

О YouTube Music

От онлайн-трансляций концертов и музыкальных фестивалей до таких популярных видео, как Dance Monkey, Uno или Любимка, – люди заходят на YouTube, чтобы стать частью музыкальной культуры и открывать для себя что-то новое. Но YouTube создавался для просмотра самых разных видео, поэтому любителям музыки приходилось одновременно с этим сервисом использовать множество других приложений.

Теперь все любители музыки в Беларуси смогут пользоваться сервисом YouTube Music. Это музыкальный стриминговый сервис, созданный специально для прослушивания музыки и обладающий всеми достоинствами YouTube: с YouTube Music вы сможете легче ориентироваться в мире музыки и получать более точные персональные рекомендации, в том числе альбомы и композиции таких популярных белорусских музыкантов, как Тима Белорусских, NAVIBAND, Лера Яскевич, IOWA. Хотите ли вы слушать, смотреть или находить музыку? Теперь все это доступно в одном сервисе.

Все любители музыки могут бесплатно пользоваться новой версией YouTube Music с поддержкой рекламы. Платная подписка YouTube Music Premium дает возможность без рекламы слушать музыку в фоновом режиме и загружать контент за $5,99 в месяц. В течение ограниченного периода времени поклонники музыки могут получить один месяц бесплатно от YouTube Music Premium здесь.

О YouTube Premium

Начиная с сегодняшнего дня, в Беларуси мы также запускаем подписку YouTube Premium, которая, помимо всех преимуществ YouTube Music Premium, предоставляет пользователям:

Вы также сможете смотреть без перерыва все шоу и фильмы от YouTube Originals, включая популярный сериал Cobra Kai и многое другое. Попробуйте YouTube Premium бесплатно в течение 1 месяца здесь (затем для Android или при оформлении подписки через сайт YouTube - $7,19 в месяц).

Вы можете загрузить новый сервис YouTube Music с Play Store и App Store или же проверить свой веб-плеер на music.youtube.com. Подписку на YouTube Premium можно оформить на youtube.com/premium.