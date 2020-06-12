За буйки не заплывать! Для белорусских спасателей начались горячие деньки
Но и спасатели следят за отдыхающими строго. По акватории пляжа постоянно курсируют лодки и стоит только кому-нибудь заплыть за буек, как тут же подплывает спасатель и следует предупреждение.
Хотя признаем, что не заплыть за буек очень сложно. Многие из них находятся очень близко к берегу.
Спасатели могут лишь предупредить, а вот если морального воздействия не хватит, то в крайнем случае они могут обратиться за помощью к милиции. Патрули постоянно дежурят в местах массового отдыха.
Спасатели могут лишь предупредить заплывших за буек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Минске всего 21 пляж, где разрешено купание. Минское море - 8, Криница - 2, Дрозды и Цнянка – по 5, Комсомольское озеро – 1.
Места, где разрешено купание, специально для этого оборудованы: раздевалки, буйки, спасательная станция т.п. Понять это легко. Но водоемов в Минске много и соблазн нырнуть может появиться там, где это запрещено. В этом случае купальщик может нарваться на штраф в размере от одной до трех базовых величин: от 27 до 81 рубля. В прошлом году так наказали 648 человек.
Бывает, что отдыхающие заходят слишком далеко.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На оборудованных пляжах тонут крайне редко, единичные случаи за год. Опять-таки в этом немалая заслуга спасателей, которые выставляют дополнительные посты и дежурят на берегу.
Кроме того, в их распоряжении современная техника и профи моментально могут устремиться на помощь, чему мы и стали свидетелями на тренировке ОСВОДа на Комсомольском озере.
На пляжах Цнянского водохранилища, а их протяженность около 3 км, в выходные собирается порядка 5-7 тысяч человек. На станции работает 6 водолазов, 5 мотористов, 2 медработника, 2 ночных матроса и 12 сезонных матросов. Дневной дозор несут 11 человек.
ОСВОД для спасения экипирован хорошо.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Отдыхающие, с которыми мы разговаривали на Цнянском водохранилище, довольны тем, что на берегу есть необходимый сервис: кафе, лежаки, раздевалки, беседки и т.п.
Когда мы были на берегу, отдыхающие возмущались только загрязненностью водоема:
- Водорослей в воде так много, что проплыть нормально не получается.
Тренировка по оказанию первой помощи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Спасатели сообщили, что за очистку водоема отвечает «Минскводоканал». Мы заметили на водохранилище комбайн, который собирал водоросли, но эффективность его работы, судя по словам отдыхающих, не радовала.
Вот такой комбайн собирает водоросли, которых в этом году на Цнянском водохранилище очень много.Фото: Виктор ДРАЧЕВ