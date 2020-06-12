За буйки не заплывать! Для белорусских спасателей начались горячие деньки

Но и спасатели следят за отдыхающими строго. По акватории пляжа постоянно курсируют лодки и стоит только кому-нибудь заплыть за буек, как тут же подплывает спасатель и следует предупреждение.

Хотя признаем, что не заплыть за буек очень сложно. Многие из них находятся очень близко к берегу.

Спасатели могут лишь предупредить, а вот если морального воздействия не хватит, то в крайнем случае они могут обратиться за помощью к милиции. Патрули постоянно дежурят в местах массового отдыха.

Спасатели могут лишь предупредить заплывших за буек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске всего 21 пляж, где разрешено купание. Минское море - 8, Криница - 2, Дрозды и Цнянка – по 5, Комсомольское озеро – 1.

Места, где разрешено купание, специально для этого оборудованы: раздевалки, буйки, спасательная станция т.п. Понять это легко. Но водоемов в Минске много и соблазн нырнуть может появиться там, где это запрещено. В этом случае купальщик может нарваться на штраф в размере от одной до трех базовых величин: от 27 до 81 рубля. В прошлом году так наказали 648 человек.

Бывает, что отдыхающие заходят слишком далеко.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На оборудованных пляжах тонут крайне редко, единичные случаи за год. Опять-таки в этом немалая заслуга спасателей, которые выставляют дополнительные посты и дежурят на берегу.

Кроме того, в их распоряжении современная техника и профи моментально могут устремиться на помощь, чему мы и стали свидетелями на тренировке ОСВОДа на Комсомольском озере.

На пляжах Цнянского водохранилища, а их протяженность около 3 км, в выходные собирается порядка 5-7 тысяч человек. На станции работает 6 водолазов, 5 мотористов, 2 медработника, 2 ночных матроса и 12 сезонных матросов. Дневной дозор несут 11 человек.

ОСВОД для спасения экипирован хорошо.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отдыхающие, с которыми мы разговаривали на Цнянском водохранилище, довольны тем, что на берегу есть необходимый сервис: кафе, лежаки, раздевалки, беседки и т.п.

Когда мы были на берегу, отдыхающие возмущались только загрязненностью водоема:

- Водорослей в воде так много, что проплыть нормально не получается.

Тренировка по оказанию первой помощи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спасатели сообщили, что за очистку водоема отвечает «Минскводоканал». Мы заметили на водохранилище комбайн, который собирал водоросли, но эффективность его работы, судя по словам отдыхающих, не радовала.