Что построят на месте бани №1 и где вступить в долевое строительство

Уже более 15 лет УКС Советского района Минска занимается застройкой столицы: выполняет функции заказчика по многим объектам, строит квартиры для очередников и коммерческое жилье, благоустраивает бульвары и парки, занимается капитальным ремонтом школ и детских садов. Мы расскажем, как меняется наш город с помощью этого застройщика.

Баня №1 превратится в современный оздоровительный комплекс

Несколько лет назад в Минске была закрыта старейшая городская баня №1 на улице Хмельницкого. Она была построена в 1954 году и прослужила нескольким поколениям минчан больше 60 лет, а в 2015-м ее состояние было признано аварийным. К ее реконструкции приступил УКС Советского района Минска: здание пришлось почти полностью снести, и скоро на его месте вырастет новый комплекс.

- На месте бани №1 будет построен современный банно-оздоровительный комплекс, - рассказали в УКС Советского района Минска. - На первом этаже - большой бассейн площадью 17х7 метров с металлической чашей. На втором - два общих отделения и сауны с мини-бассейнами. Также здесь будут парикмахерская и небольшое кафе. Планируемый срок завершения строительства - 2021 год.

Долевое строительство в квартале ул. Беды - Тиражной - Восточной - Белинского

Планируете решить квартирный вопрос? Обратите внимание на жилые дома, которые строит УКС Советского района Минска для очередников и не только. Например, сейчас в Минске строится многоквартирный жилой дом в квартале улиц Л. Беды - Тиражной - Восточной - Белинского. Расположение дома очень удачное: он находится в экологически чистом районе рядом с Севастопольским парком и Восточным бульваром. В доме уже построено десять этажей из десяти, и сейчас предприятие предлагает тем, кто не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принять участие в долевом строительстве. Дом многоквартирный односекционный в монолитном каркасе. В квартирах предусмотрена свободная планировка (без межкомнатных перегородок). На дворовой территории - комплексное благоустройство, в том числе озеленение и устройство детской площадки. Цена квадратного метра квартир - от 2600 до 3000 белорусских рублей.

В ближайших планах предприятия - строительство поблизости еще двух домов, квартиры в которых будут предназначены для очередников.

Жилые дома с закрытым двором по улице Восточной

Для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, УКС Советского района Минска в декабре 2019 года завершил строительство многоквартирных жилых домов с подземной гараж-стоянкой по улице Восточной, 180. Особенность этих жилых домов в том, что постройка замыкается в квадрат, тем самым образовывая двор с большой детской площадкой, закрытой от машин.

Жилые дома по улице Восточная.

Сейчас на продажу выставлены квартиры площадью 48,3 квадратного метра, 75,8 квадратного метра (с террасой) и 83,5 квадратного метра (с террасой) с машино-местами, позволяющими попасть, не выходя на улицу, из гараж-стоянки в лифт своего подъезда. Цена квадратного метра в этом доме - 2750 белорусских рублей. Стоимость квартир с машино-местом - от 133 375 до 229 625 белорусских рублей.

Долгострой на Богдановича достраивает УКС Советского района Минска

Об этой громкой истории многие наслышаны. Строительство двух домов на улице Богдановича в жилом комплексе «Аркадия» начато компанией «Тамбаз» в 2014 году. Строительство должно было завершиться еще в 2016-м, однако сроки сдачи откладывались, стройка остановилась, и почти 600 потенциальных собственников квартир, вложивших в строительство крупные суммы, попали в долгострой. Люди были в отчаянии. В итоге Мингорисполком передал долгострой государственному застройщику - УКС Советского района Минска.

- «Тамбаз» не исполнил свои обязательства перед участниками долевого строительства, и по указу президента Беларуси мы сейчас достраиваем два дома на улице Богдановича. Строительство первого жилого дома планируется завершить в августе этого года, и дольщики наконец смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.

Кстати, это не единственный долгострой, который пришлось достраивать УКС Советского района Минска. По распоряжению президента предприятие также завершало строительство дома по улице Волгоградской, который начинала строить компания «Волынь».

Долевое строительство административных помещений

Помимо строительства жилых домов, УКС Советского района Минска также занимается реализацией административных помещений. Сейчас действует предложение участия в конкурсе на право заключения договора на строительство торгового помещения площадью чуть более 7400 квадратных метров (без устройства перегородок для разделения на отдельные помещения) по улице М. Богдановича, 132 в жилом комплексе «Аркадия». Торговое помещение расположено на двух этажах (предусмотрены эскалаторы, грузопассажирские лифты), и его можно использовать для создания торгового центра или, например, гипермаркета. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - август 2020 года. Стоимость квадратного метра - 1700 белорусских рублей, с рассрочкой внесения платежа до 25 месяцев. Размер первоначального платежа - 25% от общей стоимости.

Жилой комплекс "Аркадия".

На бульваре Восточный появились велосипедные дорожки, зона для воркаута и детские площадки

Кроме строительства и капитального ремонта зданий, УКС Советского района Минска занимается еще и реконструкцией зеленых зон. Например, в 2018 году предприятие провело ремонт бульвара Восточный. Теперь там есть зоны для выгула собак, воркаута, три детские площадки для детей разных возрастов, велосипедные дорожки.

В планах - реконструкция южной части парка Дружбы народов. Ее предполагается провести в следующем году. Проектом будет предусмотрено устройство пешеходных дорожек, фонтана, детских площадок, скамеек и зон отдыха, новые посадки деревьев.

БУДЬ В КУРСЕ!

УКС Советского района Минска был заказчиком по капитальному ремонту школ №64 и №114, одного из корпусов гимназии №6, детского сада №426, студенческой поликлиники №33.

426 сад.

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Подробную информацию о долевом строительстве, планировках квартир и ходе стройки можно получить на сайте предприятия ukssov.by, а также по телефонам: 8 (017) 263 84 36, 8 (029) 658 00 21, 8 (033) 392 00 21.