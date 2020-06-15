В YouTube появился новый крутой канал для автомобилистов

Наверняка каждый бывал в ситуации, когда, устав от многочасового перебирания страниц сайтов и видео, он терял надежду и вынужден был сам прокладывать путь к решению проблемы. Но теперь у нас хорошая новость: мы нашли настоящих профессионалов в автомобильной тематике, а они готовы поделиться своим опытом. Встречайте: популярный сервис для поиска автозапчастей и шин Bamper.by и его YouTube-канал!

Обзоры авто и мототехники, видео ремонта автомобилей, которые понятны даже не профи, полезные советы по оформлению документов и рекомендации по выбору автотоваров - на канале уже много интересного. Но у ведущего канала Павла Ярёменко нашлось еще много сюрпризов, узнав которые вы точно пойдете смотреть ролики от Bamper.by.

- Павел, Bamper.by и так успешен, и нет такого владельца авто, который не слышал бы о вашем сервисе. Зачем понадобился еще YouTube-канал?

- Все просто: да, мы делаем один из лучших в стране онлайн-сервисов по продаже и покупке запчастей, шин и всего, что связано с автомобилями. За годы работы мы накопили крутой опыт и знания. Но приобретение товара - это лишь часть задачи для любого автомобилиста. Конечная цель - применить этот товар по назначению - утрясти вопросы с документами, найти хорошую СТО или получить ценный совет, как самостоятельно все сделать. Мы видим, что можем рассказать об этом нашим клиентам, и стать не просто площадкой в интернете, а помощниками. Вот в чем идея канала. Мы вынашивали ее долго, а когда решились, начали думать, как сделать все интересно, драйвово и понятно.

- Азарт и запал чувствуются сразу: музыка на заставке - огонь!

- О, это наша отдельная гордость! Музыку специально для нас написал Игорь Сацевич из Apple Tea Jazz Band. Мы как раз и хотели что-то брутальное. Мне кажется, получилось очень здорово!

- А что со стратегией? На YouTube недостатка в контенте на автомобильную тематику нет: продавцы, блогеры, тест-пилоты, мастера с СТО и все дяди Васи из гаражей - про машины не рассказывал только ленивый. Как будете бороться за внимание зрителей?

- Завоевать внимание зрителей можно только одним способом - делать то, что им интересно. Но легко сказать, а сделать очень трудно. Поэтому мы придумали гениальный в своей простоте план. Мы провели серию опросов и поняли, на чем сконцентрироваться при подготовке роликов. Например, одним из самых популярных запросов оказался пошаговый ремонт автомобилей. Речь идет не о каких-то сверхсложных случаях, когда без помощи профессионалов не обойтись. Скорее о стандартных манипуляциях, которые можно выполнить самостоятельно: замена лампочек, воздушного фильтра, щеток, тормозных колодок.

А дальше темы цепляются друг за друга: поскольку мы сервис по поиску запчастей, логично, что мы можем предложить советы по выбору комплектующих для автомобиля и автотоваров. Например, круто зашел выпуск, где мы тестируем мойки высокого давления. Их ведь можно использовать не только для автомобиля, но и для другой техники, а также в загородном доме или на даче.

- Автомобили как стиль жизни, самостоятельный ремонт, аудитория, которая годами в теме… Простому смертному, тому, кто знает лишь, где крышка лючка бензобака и бачок для омывателя стекол, есть ли смысл заходить к вам на канал?

- Откуда у вас такой снобизм? Давайте будем честными: 90% автомобилистов знают как раз, только где крышка лючка бензобака и бачок жидкости для омывателя стекол. И что? У них машины не ломаются? Им не надо их продавать, ставить на учет, менять шины? Многие стесняются показать свое незнание, хотя это нормально - не знать. Это инспекторы ГАИ в курсе, какие документы надо сдать в МРЭО при снятии машины с учета, потому что это их работа. А простой человек меняет машину раз в три-пять-семь лет. Зачем ему все это помнить? Поэтому серия видео у нас посвящена как раз такой «вечной классике»: мы запилили ролик с практическими советами по выбору автомобиля, есть видео с пошаговой инструкцией оформления купли-продажи, постановке на учет в ГАИ. Это же удобно: зашел на канал - посмотрел - сделал - забыл. Поэтому у нас на канале мы ждем всех, кто когда-либо сидел за рулем или собирается это сделать.

- Про сезонные темы не забываете?

- О, сезон - это вообще счастливый билет! Пришла весна - и обзоры мотоциклов сразу выстрелили. И количество поисковых запросов на запчасти к двухколесной технике на Bamper.by выросло, как и количество предложений. Так что приглашаем всех владельцев байков к нам на Bamper.by - у нас можно найти необходимые детали или продать свои.

- А может, дело не в весне, а в том, что с проблемой COVID-19 вся активность переехала из офлайна в онлайн?

- Есть и такое. Онлайн-продажи и без того в последние годы набирали свои обороты, а сейчас для этого есть все условия. На Bamper.by можно продать и купить запасные части, как б/у, так и новые. Сделать это могут и юридические лица или ИП, и обычные люди. В последние месяцы активность продавцов и покупателей идет вверх. Потому что если раньше совершить сделку онлайн было выгодно, быстро и удобно, то сегодня это еще и максимально безопасно.

Так что желаем всем оставаться в здравии и приглашаем к нам на сайт Bamper.by и на наш новый YouTube-канал.

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