Артем Милевский пригласил Тину Канделаки: «Поставлю раскладушку в своей однушке»

Известная телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в Инстаграме опубликовала сообщение, где рассказала, как начинает 21-дневный марафон, в течение которого откажется от сладкого. В комментариях отметился футболист брестского «Динамо» Артем Милевский.

- Тина, приглашаю тебя на матч брестского «Динамо». Раскладушку в своей однушке я тебе приготовлю, - написал эпатажный нападающий.

Артем Милевский в комментариях предложил Тине Канделаки приехать к нему.

Вряд ли стоит воспринимать этот комментарий всерьез, ведь Артем Милевский сейчас встречается с Валерией, бывшей женой олимпийского чемпиона по гребле Александра Богдановича. Но взаимоотношения Милевского и Кандалаки имеют особый подтекст. Об этом футболист рассказывал в интервью видеоблогу «КраСава». У него спросили, правда ли, что у него был секс с Тиной Канделаки.

- Да подожди ты... Я могу сказать так: по молодости было много с кем.

Но блогер и бывший футболист Евгений Савин попросил все-таки объяснить.

- Конкретно - да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве. Я после чемпионата мира-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказывали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали. Тина - а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением - говорит: «Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место». А я не смотрел «Самый умный», не знал тебя, Тин, при всем уважении. Я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит. И вот звонок, Тина говорит: «Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки». Я сходу говорю: «Ну и что?» Какой-то смех идет непонятный - они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил. Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю, - сказал тогда Милевский.

13 июня брестское «Динамо» сыграет в гостях с «Торпедо-БелАЗ». 6 июня примет «Городею». А центральным матчем ближайшего тура чемпионата Беларуси станет встреча лидеров: 14 июня в Борисове сыграют БАТЭ и «Шахтер». Пока борисовчане опережают «горняков» на два очка, обе команды на хорошем ходу.