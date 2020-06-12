2020-06-12T17:27:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

В минское «Динамо» пришел еще один чемпион Европы и украинец из бельгийского клуба

В этом году у столичного клуба все хорошо с финансированием
Захар ПЛАТОНОВ
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Евгений Помазан перешел в минское "Динамо". Это его первый легионерский опыт. Фото: ФК "Динамо Минск"Евгений Помазан перешел в минское "Динамо". Это его первый легионерский опыт. Фото: ФК "Динамо Минск"
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Весной этого года столичный клуб официально обрел нового собственника в лице БФСО «Динамо».

У минского «Динамо» появился новый основной акционер. Но больше интересно другое

Хотя финансовые потоки, должно быть, обеспечивают различные коммерческие структуры. Если в прошлом году были задержки по зарплатам, то теперь клуб начал подписывать опытных футболистов с именем. За последние две недели состав пополнили игрок сборной Беларуси Сергей Матвейчик, россиянин Евгений Помазан и украинец Андрей Бацула, перешедший из бельгийского «Кортрейка» на правах аренды. Интересно, что с появлением российского вратаря Помазана в «Динамо» стало два чемпиона Европы. Правда, среди молодежных и юношеских сборных. Помазан побеждал на Евро в 2006 году, серб Марко Павловски - в 2013-м. Пока минское «Динамо» занимает восьмое место, отставая от третьего места на шесть очков.

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