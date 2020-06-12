В минское «Динамо» пришел еще один чемпион Европы и украинец из бельгийского клуба

Весной этого года столичный клуб официально обрел нового собственника в лице БФСО «Динамо».

У минского «Динамо» появился новый основной акционер. Но больше интересно другое

Хотя финансовые потоки, должно быть, обеспечивают различные коммерческие структуры. Если в прошлом году были задержки по зарплатам, то теперь клуб начал подписывать опытных футболистов с именем. За последние две недели состав пополнили игрок сборной Беларуси Сергей Матвейчик, россиянин Евгений Помазан и украинец Андрей Бацула, перешедший из бельгийского «Кортрейка» на правах аренды. Интересно, что с появлением российского вратаря Помазана в «Динамо» стало два чемпиона Европы. Правда, среди молодежных и юношеских сборных. Помазан побеждал на Евро в 2006 году, серб Марко Павловски - в 2013-м. Пока минское «Динамо» занимает восьмое место, отставая от третьего места на шесть очков.