«Мы ее 11 апреля посадили!»: на Комаровке уже продают молодую белорусскую картошку по 2 и 5 рублей

На Комаровке прилавки сезонного рынка буквально усыпаны клубникой и черешней. Клубника в основном белорусская, из Брестской области. Продают ее по цене от 7 до 10 рублей. Пока я присматриваюсь к ягодам, пытаясь понять визуально, в чем секрет такой разницы в цене, слышу за спиной смачный мат.

- Они по десять выставляют, ее никто ее покупает, а потом по семь подгулявшую эту клубнику продают! П….! - рассказывает кому-то по телефону немолодой мужчина.

Ну, не знаю. Самые большие очереди я видела как раз там, где клубника по 7 рублей. Хотя соглашусь, что более дорогая покрупнее. В одном месте вижу ягоды не просто огромные как персик, а еще и какой-то трапециевидной формы.

- Это сорт «Азия», - поясняет продавец. Хотя в другом месте такую же необычную клубнику уже называют «Викторией».

Где клубника подешевле - там и очередь.Фото: Раиса ЮДИНА

«Черешня - огонь!»» и «целый СНГ помидоров»

А вот продавцы черешни куда изобретательнее. На ценниках чего только не увидишь: «Черешня - огонь!», «Как домашняя», «Как летом». А разбежка цен такая, что клубнике и не снилось.

- Как это понять? - интересуюсь у разговорчивой продавщицы, у которой черешня по 6.50. На сегодня это самая низкая цена.

- А шо тут понимать, - охотно вступает она в диалог. - Мы большую партию взяли - полтонны, поэтому и можем продавать дешевле.

- Ой, там такая ягода у них! - пренебрежительно смотрит в сторону конкурентки продавец рядом, где самая дорогая черешня - по 19 рублей.

В другом месте продавец дает простое объяснение: более дешевая черешня - молдавская, подороже - узбекская. Белорусская еще только зреет.

А вот помидоры отечественные уже есть. По цене от 3,5 рубля их продают в считанных местах. Зато украинских, краснодарских, азербайджанских - завались. Цены - от 3,5 до 6 рублей.

- У меня тут целый СНГ помидоров, - шутит продавец, у которой и в самом деле огромный выбор. - Но я вам белорусские советую. Не смотрите, что не сильно красные. Это сорт такой. Качественный и вкусный помидор. Если польский брать, он хороший, но в нем аромата будет меньше, чем в нашем.

Помидоры на рынке - на любой вкус!Фото: Раиса ЮДИНА

Зелень в продаже белорусская. Чаще всего - по рублю за пучок.Фото: Раиса ЮДИНА

«Самая первая картошка белорусская молодая появилась на рынке 4 июня»

В поисках молодой картошки я все время натыкалась то на украинскую, то на азербайджанскую, то на краснодарскую. Просят за нее примерно 2 - 3 рубля за килограмм, в зависимости от размера. Прошлогоднюю, кстати, кто-то продает не намного дешевле - по 1,8 рубля.

- Вон там будет натуральная белорусская картошка, по 5 рублей, - показывает продавец зелени в сторону рядов, где торгуют частники. И да, именно там я нахожу картошку из Слуцка. Цены варьируются в зависимости от калибра: та, что размером с черешню - по 2 рубля, размером с кулак - по 5.

Картошка белорусская раньше всего поспела в Слуцком районе.Фото: Раиса ЮДИНА

- Это как вы умудрились уже такую картошку вырастить? - интересуюсь.

- Я только продаю. Но самая первая на рынке - с 4 июня. В прошлом году еще раньше было - с 28 мая! - похвасталась продавец. - А люди занимаются ею с февраля - проращивают сначала… Вкусная? Конечно!

В другом месте картошку продает женщина, которая, как оказалось, сама ее и вырастила.

- Это с моего собственного огорода! Вы не поверите, мы 11 апреля ее посадили. Вот так сохранили - она показывает мне на телефоне фотографию, на которой ряды посаженной картошки укрыты спанбондом. - С 25 мая начали копать. Купите вы ранний сорт - и у вас будет такая, если посадите рано. Только накрывайте ее - она сама потом этот спанбонд поднимет.

Васильки по семь рублей, арбузы - по 35

Конечно, я с удовольствием поддерживаю трудолюбивых белорусских хозяев, хоть и дороговата молодая отечественная картошка. А вот купить букетик васильков с родных полей за 7 рублей рука не поднимается.

- Берите за шесть! - радостно сбивает цену продавец, а напоследок кричит уже в спину. - Ну по пять берите!

Любителям тыквы сообщаю, что прошлогодний урожай у некоторых хозяев сохранился, и продают они полезный продукт, который до сих пор выглядит ярко и свежо, по 10 рублей за килограмм.

Тыква прошлогодняя, но отлично сохранилась. Цена - 10 рублей за килограмм.Фото: Раиса ЮДИНА

Арбузы прибыли к нам из Ирана. Продают по 4,5 рубля за килограмм.Фото: Раиса ЮДИНА

А арбузы продают уже свежие, из солнечного Ирана. По 4,5 рубля за килограмм. Как сказал один продавец, в среднем арбуз потянет килограммов на восемь. Взвесил мне первый попавшийся - 35 рублей. Я, пожалуй, августа подожду. Кстати, за такие деньги предлагают дополнительный сервис: «Доставка до машины бесплатно»!

Свежий урожай морковки и свеклы из Украины. Цена - 4 рубля за килограмм.Фото: Раиса ЮДИНА

На Комаровке предлагают освежиться "антивирусным" чаем на травах из самовара.Фото: Раиса ЮДИНА

ЦЕНЫ, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ

Свежий красный репчатый лук из Крыма по 19 рублей за килограмм (казахский обычный продают по 3 рубля - тоже урожай этого года).

Голубика из Испании по 39 рублей за килограмм.

Спаржа из Перу по 25 рублей. Белорусская фермерская в магазинах попадалась по 14.

Свежую алычу из Турции, которая выглядит как зеленая слива, любители могут купить за 25 рублей.

Полкило сушеных белых грибов - 125 рублей.

Десяток мелких яиц - 4 рубля. «Берите, деревенские», - уверяла меня бабуля.

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